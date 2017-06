Comey-Anhörung Kampf um Amerika

Klar, wer sich diese ganze Russland-Affäre mal im Detail anschaut, kann genervt sein. Seit Monaten blockieren die Ermittlungen rund um die Frage, welche Kontakte Donald Trumps Wahlkampfteam nach Moskau hatte, nun den Regierungsalltag in Washington, aber die Kernfrage, ob es geheime Absprachen gab, die den Wahlausgang mehr oder weniger konkret beeinflussten, ist weiterhin ungeklärt.

Stattdessen wird es mit dem Fortlauf der Affäre immer schwieriger, im Blick zu behalten, worum es eigentlich geht. Täglich kursieren neue Namen, die großen Medien jagen sich mit Exklusivnachrichten, anonyme Quellen fördern vermeintlich hochsensible Infos zu Tage. Wer will da noch durchsteigen?

Dieser Sättigungseffekt, den viele angesichts der Komplexität der Russland-Affäre und ihrer großen offenen Fragen verspüren, ist menschlich und es kann sogar sein, dass die Anhörung von FBI-Chef James Comey dieses Gefühl bei manchen noch verstärkt. Dem bereits öffentlichen Redeentwurf zufolge wird Comey detailreich über seine unangenehmen Treffen mit dem Präsidenten berichten und dabei bekunden, dass Trump erst versuchte, ein Abhängigkeitsverhältnis zu ihm aufzubauen und ihm dann einen Stopp der Ermittlungen nahelegte.

Video AP

Es wird, so viel steht schon fest, ein denkwürdiger Auftritt, aber welche Konsequenzen er hat, wird man sehen. Absehbar ist nur, dass die politischen Lager die Frage nach Trumps Rolle in der Affäre weiterhin durch ihre jeweiligen Parteibrillen beantworten werden.

So frustrierend das auch sein mag, so wichtig ist es zu verstehen, dass es bei Comeys Auftritt und den Russland-Ermittlungen nicht nur darum geht, eine Affäre und das Verhalten Trumps aufzuklären. Es geht auch um etwas Größeres, nämlich um die grundsätzliche Frage, wie unabhängig Individuen und Institutionen von einem Präsidenten agieren können, wie offen sie sich im Zweifel gegen den Oberbefehlshaber zu stellen trauen, wie sehr die Gewaltenteilung gewährleistet ist und wie gut das System der Machtkontrolle funktioniert.

Diese Geschichte ist noch lange nicht ausgestanden

In den Vereinigten Staaten war das eigentlich immer eine Selbstverständlichkeit, selbst unter Extrembedingungen, wie das Beispiel von Richard Nixon zeigt. Unter Donald Trump, der jeden Tag seine Abscheu für das demokratische Gefüge der USA offen legt, Gerichte angreift, Behördenchefs zu Treueschwüren zwingt und die Wahrheit relativiert, ist es das nicht. Und so haben sowohl diese Aussage als auch die weiteren Ermittlungen einen Wert an sich, ganz egal, was im Einzelnen juristisch daraus folgt: Sie sind, wenn man so will, ein fast schon historischer Test, wie stabil der politische Apparat des Landes noch ist und ob er bestehen kann gegen autoritäre Anwandlungen im Weißen Haus.

Comeys Auftritt ist in dieser Hinsicht ein sehr gutes Zeichen. Der ehemalige FBI-Chef, mitnichten ein unproblematischer Behördenleiter, sendet mit seiner Unabhängigkeitserklärung das Signal an die Protagonisten in den Ermittlungen, allen Einschüchterungsversuchen zu widerstehen. Er hält Trump auf Abstand, lässt ihn öffentlich wie eine Mischung aus Trottel und Mafiosi dastehen und nährt so die Hoffnung, dass dieser Präsident sein Land doch nicht ganz so einfach in eine Alleinherrschaft führen kann. Für den Moment stabilisiert Comey Amerika, so merkwürdig das bei dem ganzen Durcheinander in Washington klingen mag.

Doch diese Geschichte ist noch lange nicht ausgestanden. Es gibt neben Comey viele andere Figuren, die noch vor dem Kongress werden erscheinen müssen, darunter all jene, die er im FBI in Trumps Übergriffigkeit einweihte. Aber sie sind, anders als Comey, meist noch in Amt und Würden. Kann jemand jetzt schon sagen, wie groß ihre Bereitschaft ist, offen auszusagen?

Trump ist mit einem Sonderermittler konfrontiert, der für seine Gewissenhaftigkeit bekannt ist. Aber lässt sich ausschließen, dass der Präsident ihn kurzerhand absetzt, wenn es für ihn noch ungemütlicher wird? Und, sicher - es ist gut möglich, dass die Ermittlungen am Ende keinerlei Hinweise auf illegale Machenschaften in Trumps Team ergeben. Aber was, wenn der Milliardär sich dann erst recht dazu ermächtigt sieht, das System herauszufordern?

Diese Affäre ist mühsam. Aber Comeys Kampf zeigt, um wieviel es geht.