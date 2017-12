Nach Trumps Jerusalem-Entscheidung Palästinenser rufen zu Generalstreik auf

Aus Protest gegen die Jerusalem-Entscheidung von US-Präsident Donald Trump haben die Palästinenser zu einem Generalstreik aufgerufen. Für Donnerstag kündigten weltliche und islamistische Gruppen in einer gemeinsamen Erklärung zudem Kundgebungen an. Das palästinensische Bildungsministerium gab den Lehrern frei und rief diese und die Studenten an den Universitäten zur Teilnahme an den Demonstrationen im Westjordanland und dem Gazastreifen auf.

Im Gazastreifen protestierten bereits am Mittwochabend mehrere tausend Menschen gegen Trumps Entscheidung. Das berichtete die Nachrichtenagentur AFP. Demnach verbrannten die Demonstranten Flaggen der USA und Israels und sangen Parolen wie "Nieder mit Amerika" oder "Tod für Israel".

Auch in der jordanischen Hauptstadt Amman kam es am Mittwoch in Bezirken, in denen palästinensische Flüchtlinge wohnen, zu Demonstrationen. Hunderte Jugendliche riefen laut der Nachrichtenagentur Reuters: "Amerika ist die Mutter des Terrorismus". Auch vor dem US-Konsulat in Istanbul versammelten sich mehrere Hundert Demonstranten.

Trump hatte sich über alle Warnungen der internationalen Gemeinschaft hinweggesetzt und Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkannt. In einer Rede im Weißen Haus kündigte Trump am Mittwoch zugleich an, dass die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlegt werden solle. Vertreter der Palästinenser und führende Politiker vieler Staaten hatten bereits im Vorfeld gewarnt, dass diese Entscheidung zu einem Wiederaufflammen der Gewalt im Nahen Osten führen könnte.

Video: Trump erkennt Jerusalem als Hauptstadt Israels an

Trump hatte von einem "lange überfälligen" Beschluss gesprochen. Israel habe wie jeder andere souveräne Staat das Recht, selber über den Sitz seiner Hauptstadt zu entscheiden.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sprach von einer "mutigen und gerechten Entscheidung" und einem "historischen Tag". Trumps Entscheidung sei "äußerst wichtig und mutig", hieß es auch vom Jüdischen Weltkongress (WJC). "Wir hoffen, dass es ein Schritt hin zu Frieden und Stabilität im Nahen Osten sein wird."

Der endgültige Status von Jerusalem ist einer der größten Streitpunkte im Nahostkonflikt. Die Palästinenser beanspruchen den 1967 von Israel besetzten und dann 1980 annektieren Ostteil Jerusalems als künftige Hauptstadt ihres angestrebten eigenen Staates. In der internationalen Gemeinschaft herrschte bislang Konsens darüber, dass der Status der Stadt in Friedensgesprächen zwischen Israelis und Palästinensern zu klären ist (mehr zum Konflikt um Jerusalem können Sie hier nachlesen).

Video-Analyse: "Ich fürchte, dass es ein Aufflammen der Gewalt gibt"

Bundeskanzlerin Angela Merkel ging auf Distanz zu der US-Entscheidung. "Die Bundesregierung unterstützt diese Haltung nicht, weil der Status von Jerusalem im Rahmen einer Zwei-Staaten-Lösung auszuhandeln ist", erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert auf Twitter. Bundesaußenminister Sigmar Gabriel erklärte auf Twitter, der Status von Jerusalem müsse "von Beteiligten vor Ort geklärt werden". Es solle keine Lösung vorweggenommen werden.

Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini erklärte in Brüssel, die Europäische Union sei "zutiefst besorgt" über die Ankündigung des US-Präsidenten und "die Auswirkungen, die diese auf die Friedensperspektiven haben kann".

Saudi-Arabien, ein enger Verbündeter der USA in der Region, kritisierte Trumps Entscheidung als ungerechtfertigt und unverantwortlich. Für die Bemühungen, den Friedensprozess voranzubringen, sei sie ein großer Rückschritt, zitierte die saudische Agentur SPA aus einer Mitteilung des Königshauses. Es forderte Trump demnach zur umgehenden Rücknahme der Entscheidung auf. Die Verlegung der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem werde "gefährliche Folgen" haben.

Der Uno-Sicherheitsrat wird sich am Freitag in einer Dringlichkeitssitzung mit der Entscheidung Washingtons befassen. Die Sitzung werde um 10 Uhr Ortszeit beginnen, teilte die japanische Präsidentschaft des Uno-Sicherheitsrats am Mittwoch in New York mit. Sie war von acht Ländern beantragt worden: Frankreich, Italien, Schweden und Großbritannien sowie Bolivien, Ägypten, der Senegal und Uruguay.