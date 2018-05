Treffen von Kim und Trump Top-Diplomaten sollen das Gipfel-Chaos beseitigen

Zehn Jahre ist es her, dass US-Diplomat Sung Kim mit einer Expertengruppe nach Pjöngjang fuhr, um Tausende Seiten Informationen über den Atomreaktor Yongbyon zu sammeln. Mit diesen sollten US-Sicherheitsbehörden ermitteln können, über wieviel Plutonium die Diktatur bereits verfügte. Heute sind die Annahmen darüber, was Machthaber Kim Jong Un im Kriegsfall einsetzen könnte, weit alarmierender: Mehr als 20 Atomwaffen sowie Interkontinentalraketen, schätzt die CIA und andere Experten.

Und wieder steht Sung Kim vor der Aufgabe, zwischen dem nordkoreanischen Regime und den USA zu vermitteln. Er leitet das US-Team, das am Sonntag nach tagelangem Hin und Her um ein Treffen mit Diktator Kim Jong Un von US-Präsident Donald Trump nach Nordkorea geschickt worden war. Bis Dienstag soll dort geklärt werden, ob Nordkorea tatsächlich bereit ist, sein Atomprogramm komplett aufzugeben - und wie das dann zweifelsfrei nachgewiesen werden kann. An diesen Forderungen hält die US-Regierung offenbar fest.

Sung Kim, in Südkorea geboren und in den Vereinigten Staaten aufgewachsen, gilt als ausgewiesener Nordkorea-Experte - arbeitet allerdings seit 2016 als Botschafter auf den Philippinen. Der Posten des US-amerikanischen Top-Diplomaten in Südkorea ist seit mehr als einem Jahr vakant. Der damals von Präsident Barack Obama eingesetzte Mark Lippert trat am Tag der Amtseinführung von Donald Trump zurück. Seither ist sein Stellvertreter vorübergehend zuständig. Sung Kim war von 2011 bis 2014 als US-Botschafter in Seoul.

"Es ist gut, dass er nun dabei ist", sagte ein ehemaliger Offizieller aus Südkorea der Nachrichtenagentur Reuters. Er will schon mit Sung Kim zusammengearbeitet haben und sagt: "Er ist fähig, besonnen und vorsichtig, und besitzt eine fundierte Kenntnis über Nordkorea. Gleichzeitig ist er im gesunden Maß skeptisch."

Nordkorea schickt Vize-Außenministerin

Der US-Delegation sitzt bei den Gipfel-Vorverhandlungen im Grenzort Panmunjeom die nordkoreanische Vize-Außenministerin Choe Son Hui gegenüber. Genauso wie die US-Experten hat sie jahrelange Erfahrungen im diplomatischen Auseinandersetzungen um das Atomprogramm der Kim-Diktatur. Sie gilt als gut vernetzt in den Machtzirkeln des Regimes. Laut "South China Morning Post" hat sie als Tochter eines ehemaligen Premierministers des Landes direkten Kontakt zu Kim Jong Un.

Auch in Singapur, dem geplanten Ort des Gipfels, werden nun unter Zeitdruck die Vorbereitungen wieder vorangetrieben. Offenbar will Trump an dem angepeilten Datum des 12. Juni festhalten. Dorthin wurde nun eine zweite Delegation geschickt. Sie soll klären, wer an den Verhandlungen teilnehmen soll, ob und wie viele Pressevertreter zugelassen werden und wie die Sicherheit der Teilnehmer gewährleistet werden kann, schreibt die "New York Times". Ob das in zwei Wochen Vorlaufzeit überhaupt machbar ist?

Wie ernst es Trump nun aber doch wieder mit dem Treffen meine, zeige nicht zuletzt die Entsendung der Expertengruppe nach Panmunjeom, sagt Abraham Denmark, ein ehemaliger Mitarbeiter des US-Außenministeriums, laut Reuters. Damit sei auch klar, "dass eine Organisation des Gipfels von Washington aus nicht funktioniert hat und dass Unterhändler die Details eines solchen Treffens aushandeln sollten."