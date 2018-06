Historisches Treffen in Singapur Trump sagt "großartige Beziehung" zu Kim voraus

Mit einem historischen Handschlag haben US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un am Dienstag in Singapur ihr mit Spannung erwartetes Gipfeltreffen begonnen. Beide Politiker wirkten zunächst sehr ernst und konzentriert, als sie aufeinander zuschritten und sich die Hände gaben. Trump fasste seinem Gegenüber zwei Mal kurz an die Schulter, beide blicken vor jeweils sechs Flaggen ihrer Länder in die Kameras.

Später gingen sie ein kurzes Wegstück gemeinsam, Trump richtete ein paar Worte an Kim, ein freundliches Lächeln. "Wir werden eine großartige Beziehung haben", sagte Trump kurz darauf in einem Statement vor laufenden Kameras. Kim erklärte, der Weg zu seinem Treffen mit dem US-Präsidenten sei "nicht leicht" gewesen. "Alte Praktiken und Vorurteile haben gegen uns gearbeitet. Aber wir haben sie alle überwunden. Und jetzt sind wir hier."

REUTERS Historischer Handschlag von Kim (l.) und Trump

Trump und Kim zogen sich anschließend hinter verschlossene Türen zurück. Im ersten Teil der Beratungen waren nur eine Übersetzerin und ein Übersetzer an ihrer Seite. Das Gespräch dauerte etwa 48 Minuten, Trump sagte anschließend, es sei "sehr, sehr gut" verlaufen. "Exzellentes Verhältnis", betonte er.

Anschließend setzten sich Trump und Kim in größerer Runde zu Gesprächen zusammen. Auf US-Seite kamen Außenminister Mike Pompeo, der Nationale Sicherheitsberater John Bolton und Trumps Stabschef im Weißen Haus, John Kelly, hinzu. An der Seite Kims sitzt unter anderem der frühere Geheimdienstchef Kim Yong Chol (alle Fakten rund zum Treffen können Sie hier nachlesen).

Ob eine grundsätzliche Einigung auf die geforderte atomare Abrüstung Nordkoreas oder zumindest auf einen Fahrplan für den weiteren Prozess gefunden werden kann, ist völlig offen. Unterhändler hatten bis zur letzten Minute um mögliche Vereinbarungen gerungen. Der erste Gipfel beider Länder wird von großen Hoffnungen begleitet. Der Streit um Nordkoreas Atomwaffenprogramm ist einer der gefährlichsten Konflikte der Welt.

Nordkorea - Die Chronik des Konflikts

In einem Tweet wies Trump am frühen Dienstagmorgen seine Kritiker zurecht. "Wir haben unsere Geiseln (zurück), die Tests, die Forschung und alle Raketenabschüsse sind gestoppt", schrieb er. "Und diese Experten, die mir von Anfang an Fehler vorwarfen, haben nichts anderes zu sagen. Wir werden okay sein." Mit dem Hinweis auf die Geiseln bezog sich Trump auf drei US-Bürger, die vergangenen Monat aus der Haft in Nordkorea freigelassen worden waren.

In US-Medien waren zuvor Zweifel aufgekommen, ob die USA bei dem Gipfel mit Kim Jong Un entscheidende Fortschritte erzielen können. Während das Weiße Haus verbreitete, die Vorgespräche liefen besser als erwartet, wurde spekuliert, die USA könnten bei den Nordkoreanern gegen eine Wand laufen. Trump hatte am Vortag erklärt, er werde bereits am Dienstagabend nach dem Gipfel wieder nach Hause fliegen. In früheren Planungen war von Mittwoch die Rede gewesen.

Die Gesichter des Gipfels Einmaliges Polit-Ereignis: Im "Capella" Hotel auf der Insel Sentosa des Stadtstaats Singapur werden sich US-Präsident Donald Trump und der nordkoreanische Diktator Kim Jong Un am 12. Juni treffen. Es ist das erste Mal, dass ein Vertreter der Kim-Dynastie persönliche Gespräche mit einem US-Präsidenten führt. Für ihn geht es dabei um vieles: Schafft Trump es, Kim zur Aufgabe seines Atomprogramms zu drängen, wäre das ein großer Erfolg. Schafft er es nicht, eine große Blamage. Verwirrung gab es schon im Vorfeld: Trump hatte das Gipfeltreffen zwischenzeitlich abgesagt, es sich dann aber doch wieder anders überlegt. Nun bleibt den Verhandlern nicht mehr viel Zeit, das Treffen vorzubereiten. Er ist der wichtigste Mann aus Washington: Sung Kim leitet das US-Team, das bereits für Vorverhandlungen nach Nordkorea reiste. Sung Kim, in Südkorea geboren und in den Vereinigten Staaten aufgewachsen, gilt als ausgewiesener Nordkorea-Experte - arbeitet allerdings seit 2016 als Botschafter auf den Philippinen. Von 2011 bis 2014 war er US-Botschafter in Seoul. Der südkoreanische Präsident Moon Jae In hatte sich vehement für das Treffen zwischen Kim und Trump eingesetzt. Der US-Präsident brüskierte ihn aber, indem er den Gipfel Ende Mai per Brief absagte, ohne Moon vorher in Kenntnis zu setzen. Der hatte ihn nur wenige Tage zuvor extra in Washington besucht, um weitere Details dazu zu besprechen. Umsonst, so schien es kurz. Doch Moon ließ nicht locker und traf sich nach der US-Absage ein zweites Mal mit Kim. Die beiden hatten sich bereits im April auf eine Erklärung über Frieden und Aussöhnung geeinigt. Nordkoreas Machthaber erklärte sich dabei auch zum Abbau des nordkoreanischen Atomprogramms bereit, ohne das wie und wann näher zu definieren. Nach dem erneuten Treffen der beiden willigte Trump doch wieder ein, sich mit Kim zu treffen. Er gilt als wichtigster Unterhändler zwischen Nord- und Südkorea: Seouls Geheimdienstchef Suh Hoon. Schon im März hatte er mit den wichtigsten Politikern des Nordens gesprochen. Insgesamt wird Südkorea zehn hochrangige Diplomaten zum Zeitpunkt des Gipfels nach Singapur schicken, berichtet die Nachrichtenagentur Yonhap. Dazu zählt demnach auch der Atomwaffenexperte Lee Do Hoon. Kim Yong Chol ist Vizevorsitzender des Zentralkomitees der Arbeiterpartei und damit einer der wichtigsten Verhandler aus Nordkorea. Er reiste vor wenigen Tagen nach Washington, um sich mit US-Außenminister Mike Pompeo zu treffen. Dieser erklärte anschließend, es seien in den vorherigen 72 Stunden "echte Fortschritte" erzielt worden. Kim Yong Chol ist der ranghöchste nordkoreanische Politiker, der sich seit dem Jahr 2000 immer wieder mit US-Regierungsvertretern trifft. Pompeo kam in Begleitung von Andrew Kim. Er ist beim US-Geheimdienst CIA für Korea zuständig. Das US-Außenministerium veröffentlichte anschließend Fotos von dem Treffen. Trump wird offenbar auch seinen Sicherheitsberater John Bolton mit nach Singapur nehmen. Bolton steht für einen harten Kurs gegenüber Nordkorea. Es wird aber nach wie vor schwierig sein, beide Seiten auf ein gemeinsames Ziel der Verhandlungen einzuschwören. Die USA fordern eine komplette, nachprüfbare und unumkehrbare Vernichtung der nordkoreanischen Atomwaffen. Nordkorea lehnt dies nicht rigoros ab, fordert aber Sicherheitsgarantien und den Abzug der US-Truppen aus Südkorea. Die nordkoreanische Vizeaußenministerin Choe Son Hui soll dafür sorgen, dass sich das Regime mit seinen Forderungen durchsetzen kann. Genauso wie die US-Experten hat sie jahrelange Erfahrung bei diplomatischen Verhandlungen um das Atomprogramm. Sie gilt als gut vernetzt in den Machtzirkeln des Regimes. Laut "South China Morning Post" hat sie als Tochter eines ehemaligen Premierministers des Landes direkten Kontakt zu Kim Jong Un. Militärparade in Nordkorea (Archivbild): Die Welt blickt also gespannt nach Singapur. Wird es den verschiedenen Interessensgruppen gelingen, eine Kompromiss auszuhandeln?

Mehr als sechs Jahrzehnte nach dem Ende des Korea-Kriegs 1953 streben beide Seiten als Grundlage für eine atomare Abrüstung auch eine Friedenslösung an, da damals nur ein Waffenstillstandsabkommen besiegelt worden war. Nie zuvor ist ein amtierender amerikanischer Präsident mit einem Führer des isolierten Landes zusammengetroffen.

"Eine vollständige, überprüfbare und unumkehrbare Denuklearisierung auf der koreanischen Halbinsel ist das einzige Ergebnis, das die USA akzeptieren werden", gab US-Außenminister Pompeo als Messlatte vor. "Wenn sich die Diplomatie nicht in die richtige Richtung bewegt, werden die Sanktionen verschärft."

Im Gegenzug will Nordkorea allerdings außer starken Sicherheitsgarantien eine Aufhebung der scharfen Sanktionen, die die Vereinten Nationen und die USA auch einseitig als Reaktion auf seine Atom- und Raketentests verhängt hatten.