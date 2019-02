Zweiter Tag des Trump-Kim-Gipfels Auf ein Neues

US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un haben ihr Gipfeltreffen in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi fortgesetzt. Die beiden trafen sich am Donnerstag im Luxushotel Metropole zu einer neuen Verhandlungsrunde, zwischendurch spazierten sie gemeinsam durch den Innenhof. Trump sagte dabei erneut, er habe bei den Gesprächen über das nordkoreanische Atomprogramm "keine Eile".

"Geschwindigkeit ist für mich nicht so wichtig." Wichtiger sei es, zu einem "richtigen Abkommen" über eine atomare Abrüstung Nordkoreas zu gelangen, sagte Trump. Kim bekräftigte, dass auch sein Land Interesse an einem "guten Ergebnis" des Treffens habe. Er werde "sein Bestes" für eine "großartige" Übereinkunft geben, sagte Kim und sprach von einem "großartigen Dialog" mit dem US-Präsidenten.

Trump und Kim hatten sich am Mittwoch zu einem kurzen Vieraugengespräch und einem gemeinsamen Abendessen getroffen. Beide Seiten äußerten sich anschließend positiv. Unklar blieb jedoch, ob bei der zentralen Frage der nuklearen Abrüstung Nordkoreas Fortschritte erzielt wurden. Am Donnerstag nun stehen die tiefer gehenden Gespräche an.

Acht Monate nach ihrem historischen Treffen in Singapur unternehmen Trump und Kim in Hanoi einen zweiten Anlauf, um eine Friedenslösung und die atomare Abrüstung auf der koreanischen Halbinsel voranzubringen. "Ich weiß es sehr zu schätzen, dass keine Atomwaffen, Raketen getestet werden. Nichts davon", sagte Trump vor Journalisten. "Der Vorsitzende Kim und ich hatten gestern Abend großartige Gespräche."

Trump verwies auf Kim, ob er auch etwas zu seinen Atom- und Raketentests sagen wollte, doch der äußerte sich nicht zu diesem Punkt. Auf die Frage, ob er zuversichtlich über den Verlauf des Gipfels sei, antwortete Kim aber: "Es ist zu früh, das zu sagen. Aber ich würde nicht sagen, dass ich pessimistisch bin. Im Moment habe ich das Gefühl, dass es gute Ergebnisse geben wird."

Die Frage hatte der "Washington Post"-Korrespondent David Nakamura gestellt, Kims Übersetzerin sprang daraufhin ein. Medienberichten zufolge ist es wohl das erste Mal, dass Kim die Frage eines ausländischen Journalisten beantwortet hat.

Here’s the moment @DavidNakamura gets KJU’s debut reply to a question from a foreign journo #TrumpKimSummit https://t.co/XJBWQtsRbU — Britt Clennett (@BrittClennett) 28. Februar 2019

Am Donnerstag - dem zweiten und letzten Tag des Gipfels in Hanoi - soll eine gemeinsame Erklärung verabschiedet werden. Spekuliert wird, dass damit der Korea-Krieg offiziell für beendet erklärt werden könnte. Trotz des Waffenstillstands von 1953 gilt aus völkerrechtlicher Sicht immer noch Kriegszustand.

Ziel von Trumps Nordkorea-Politik ist die "Denuklearisierung" Nordkoreas, also die atomare Abrüstung. Das kommunistische Land hat mehrfach Atomwaffen getestet. Kim will Gegenleistungen der USA, etwa die Lockerung von Sanktionen.

Wegen des Gipfels lag der Verkehr in Hanoi am Donnerstagvormittag weitgehend lahm. Rund um das Hotel Metropole in der Innenstadt, dem Schauplatz des Treffens, ging wegen der strengen Sicherheitsvorkehrungen überhaupt nichts mehr.

Trump will sich noch am Donnerstagabend auf die Heimreise nach Washington machen. Kim wird wohl bis zum Wochenende in Hanoi bleiben.