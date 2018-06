Trump und Kim in Singapur Die Vertrauensfrage

Innerhalb eines halben Jahres hat der nordkoreanische Diktator Kim Jong Un einen Imagewechsel vollzogen, der ziemlich einmalig sein dürfte. Vom "Irren mit der Bombe", einer Witzfigur mit nuklearem Drohpotenzial, wurde er zum ernstzunehmenden Politiker, der sich plötzlich weniger um seinen eigenen Machterhalt als um die wirtschaftliche Prosperität seines Landes zu scheren scheint. Der isolierte Diktator einer Regionalmacht gilt heute als Machthaber, der geschickt zwischen den Großmächten China und USA taktiert.

US-Präsident Donald Trump wird für ein Treffen mit ihm in den südostasiatischen Stadtstaat Singapur reisen. Aber kann und sollte man Kim das neue Image abnehmen? Ist aus dem undurchsichtigen Diktator ein berechenbarerer Verhandlungspartner geworden? Haben ihn früher die Beobachter im Westen unterschätzt - oder wird er nun überschätzt?

Die Antwort könnte einfach sein: "Die ganze Welt wird von Kim zum Narren gehalten", sagt ein ehemaliger Nordkorea-Experte des südkoreanischen Militärs, Shim Jin Sup, der "New York Times". Skepsis sei angebracht, sagt auch Ra Jong Yil, Ex-Geheimdienstmitarbeiter aus Südkorea. "Wir tendieren dazu, in Nordkorea zu sehen, was wir sehen wollen."

Es ist nicht das erste Mal, dass die Weltgemeinschaft versucht, die Kim-Diktatur von ihrem Atommachtstreben abzubringen - und es wäre auch nicht das erste Mal, dass das Regime Zugeständnisse machte, die es dann wenig später ignoriert. Die internationalen Bemühungen, Nordkorea von seinen nuklearen Ambitionen abzubringen, reichen mehr als zwei Jahrzehnte zurück.

Zwischenzeitliche Entspannung brachte unter anderem das Genfer Rahmenabkommen von 1994. Darin erklärte sich Pjöngjang bereit, sein Atomprogramm einzufrieren und die Internationale Atomenergie-Organisation wieder ins Land zu lassen. Im Gegenzug wurden Öllieferungen und der Bau zweier Leichtwasserreaktoren für die Stromproduktion bis 2010 zugesagt.

Die Vereinbarung scheiterte nach der Jahrtausendwende, als klar wurde, dass Nordkorea ein geheimes Programm zur Urananreicherung betrieb. Die Energiehilfen und der Bau der Leichtwasserreaktoren wurden 2002 eingestellt. Nordkorea trat kurz darauf aus dem Atomwaffensperrvertrag aus.

Im August 2003 folgte ein neuer Versuch: In Peking begannen die sogenannten Sechs-Parteien-Gespräche, an denen neben Nord- und Südkorea auch China, Japan, Russland und die USA teilnahmen. In der fünften von insgesamt sechs Verhandlungsrunden einigte man sich 2007 auf diese Grundidee: ein Stopp des Nuklearprogramms im Tausch gegen humanitäre Hilfe und Treibstofflieferungen sowie eine Normalisierung der Beziehungen Nordkoreas zu Japan und den USA. Zwei Jahre später ließ Pjöngjang auch diesen Deal platzen.

Zuletzt sagte die Kim-Regierung im Februar 2012 zu, die Nuklear- und Raketentests sowie die Uran-Anreicherung im Tausch für humanitäre Hilfen auszusetzen. Doch auch diese Vereinbarung verletzte das Regime nur kurze Zeit später.

US-Regierung ist sich der Unberechenbarkeit bewusst

Kim Jong Un war damals noch nicht an der Macht. Er demonstrierte aber erst vor wenigen Wochen, wie schnell er Zugeständnisse zu übergehen bereit ist: Beim ersten Treffen zwischen dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In und Kim im April sagte der Nordkoreaner zu, die anstehenden Militärmanöver zwischen den USA und Südkorea tolerieren zu wollen - in der Vergangenheit waren diese vom Regime als Provokation aufgefasst worden und hatten nicht selten zu Gegenreaktionen geführt.

Doch genau diese Manöver wertete die nordkoreanische Führung dann doch wieder als feindlichen Akt und sagte kurzfristig ein mit südkoreanischen Politikern angesetztes Treffen ab. Es folgten zudem verbale Angriffe in Richtung USA, die wiederum Trump veranlassten, den gemeinsamen Gipfel mit Kim zwischenzeitlich abzusagen. Moon musste vermitteln, um die beiden doch noch an einen Tisch zu bekommen.

Natürlich ist sich die US-Regierung der Unberechenbarkeit des Diktators bewusst - deshalb besteht sie auf eine komplette und nachvollziehbare nukleare Abrüstung. Darauf wird sich Kim aber nur schwer ohne Bedingungen einlassen. Er fordert im Gegenzug den Rückzug der US-Truppen in Südkorea und eine Sicherheitsgarantie. Es müssten also Kompromisse geschlossen werden.

Aber warum sollte Kim dabei dem US-Präsidenten trauen?

Die Gesichter des Gipfels Einmaliges Polit-Ereignis: Im "Capella" Hotel auf der Insel Sentosa des Stadtstaats Singapur werden sich US-Präsident Donald Trump und der nordkoreanische Diktator Kim Jong Un am 12. Juni treffen. Es ist das erste Mal, dass ein Vertreter der Kim-Dynastie persönliche Gespräche mit einem US-Präsidenten führt. Für ihn geht es dabei um vieles: Schafft Trump es, Kim zur Aufgabe seines Atomprogramms zu drängen, wäre das ein großer Erfolg. Schafft er es nicht, eine große Blamage. Verwirrung gab es schon im Vorfeld: Trump hatte das Gipfeltreffen zwischenzeitlich abgesagt, es sich dann aber doch wieder anders überlegt. Nun bleibt den Verhandlern nicht mehr viel Zeit, das Treffen vorzubereiten. Er ist der wichtigste Mann aus Washington: Sung Kim leitet das US-Team, das bereits für Vorverhandlungen nach Nordkorea reiste. Sung Kim, in Südkorea geboren und in den Vereinigten Staaten aufgewachsen, gilt als ausgewiesener Nordkorea-Experte - arbeitet allerdings seit 2016 als Botschafter auf den Philippinen. Von 2011 bis 2014 war er US-Botschafter in Seoul. Der südkoreanische Präsident Moon Jae In hatte sich vehement für das Treffen zwischen Kim und Trump eingesetzt. Der US-Präsident brüskierte ihn aber, indem er den Gipfel Ende Mai per Brief absagte, ohne Moon vorher in Kenntnis zu setzen. Der hatte ihn nur wenige Tage zuvor extra in Washington besucht, um weitere Details dazu zu besprechen. Umsonst, so schien es kurz. Doch Moon ließ nicht locker und traf sich nach der US-Absage ein zweites Mal mit Kim. Die beiden hatten sich bereits im April auf eine Erklärung über Frieden und Aussöhnung geeinigt. Nordkoreas Machthaber erklärte sich dabei auch zum Abbau des nordkoreanischen Atomprogramms bereit, ohne das wie und wann näher zu definieren. Nach dem erneuten Treffen der beiden willigte Trump doch wieder ein, sich mit Kim zu treffen. Er gilt als wichtigster Unterhändler zwischen Nord- und Südkorea: Seouls Geheimdienstchef Suh Hoon. Schon im März hatte er mit den wichtigsten Politikern des Nordens gesprochen. Insgesamt wird Südkorea zehn hochrangige Diplomaten zum Zeitpunkt des Gipfels nach Singapur schicken, berichtet die Nachrichtenagentur Yonhap. Dazu zählt demnach auch der Atomwaffenexperte Lee Do Hoon. Kim Yong Chol ist Vizevorsitzender des Zentralkomitees der Arbeiterpartei und damit einer der wichtigsten Verhandler aus Nordkorea. Er reiste vor wenigen Tagen nach Washington, um sich mit US-Außenminister Mike Pompeo zu treffen. Dieser erklärte anschließend, es seien in den vorherigen 72 Stunden "echte Fortschritte" erzielt worden. Kim Yong Chol ist der ranghöchste nordkoreanische Politiker, der sich seit dem Jahr 2000 immer wieder mit US-Regierungsvertretern trifft. Pompeo kam in Begleitung von Andrew Kim. Er ist beim US-Geheimdienst CIA für Korea zuständig. Das US-Außenministerium veröffentlichte anschließend Fotos von dem Treffen. Trump wird offenbar auch seinen Sicherheitsberater John Bolton mit nach Singapur nehmen. Bolton steht für einen harten Kurs gegenüber Nordkorea. Es wird aber nach wie vor schwierig sein, beide Seiten auf ein gemeinsames Ziel der Verhandlungen einzuschwören. Die USA fordern eine komplette, nachprüfbare und unumkehrbare Vernichtung der nordkoreanischen Atomwaffen. Nordkorea lehnt dies nicht rigoros ab, fordert aber Sicherheitsgarantien und den Abzug der US-Truppen aus Südkorea. Die nordkoreanische Vizeaußenministerin Choe Son Hui soll dafür sorgen, dass sich das Regime mit seinen Forderungen durchsetzen kann. Genauso wie die US-Experten hat sie jahrelange Erfahrung bei diplomatischen Verhandlungen um das Atomprogramm. Sie gilt als gut vernetzt in den Machtzirkeln des Regimes. Laut "South China Morning Post" hat sie als Tochter eines ehemaligen Premierministers des Landes direkten Kontakt zu Kim Jong Un.

Trump hat in seiner erst anderthalbjährigen Amtszeit schon mehrere internationale Vereinbarungen zunichtegemacht, den Pariser Klimavertrag etwa. Zuletzt stieg er aus dem Atomabkommen mit Iran aus. Ein verheerendes Zeichen an Nordkorea, warnten Kritiker. Schließlich war die Abmachung als Blaupause für ein Abkommen mit Kim angesehen worden: Denuklearisierung gegen Lockerung der Wirtschaftssanktionen.

Noch dazu wird Trump wohl seinen umstrittenen Sicherheitsberater John Bolton mit nach Singapur bringen, der vor seiner Amtsübernahme immer wieder öffentlich für einen Erstschlag der USA gegen Nordkorea geworben hatte. Als Trumps Berater provozierte er die nordkoreanische Führung zuletzt mit der Ankündigung, die Angelegenheit Nordkorea nach dem "Libyen-Modell" abwickeln zu wollen. Er verwies auf die Verhandlungen der internationalen Staatengemeinschaft, die 2003 dazu führten, dass Diktator Muammar al-Gaddafi sein Atomprogramm aufgab.

Trump drohte Kim erst vor wenigen Wochen ebenfalls mit dem "Libyen-Modell" - allerdings bezog er sich auf den Kampfeinsatz der Anti-Gaddafi-Allianz von 2011, der den Sturz des libyschen Machthabers beschleunigte und zu dessen Ermordung führte.