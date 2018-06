+++ Liveticker +++ "Wir werden alle bald wissen, ob ein echter Deal möglich ist"

Der Streit um Nordkoreas Atomprogramm gilt als einer der gefährlichsten Konflikte der Welt. Was wurde schon versucht, um Kim Jong Un zu stoppen? Und warum klappte das nicht? Die Hintergründe, übersichtlich erklärt, können Sie hier in unserem Format "Endlich verständlich" nachlesen.

Vier Länder haben besonders großes Interesse am Ausgang des Gipfels zwischen Donald Trump und Kim Jong Un. Bei dem Treffen in Singapur sind sie allerdings nicht dabei.



SÜDKOREA: Südkoreas Präsident Moon Jae In kommt eine wichtige Rolle als Vermittler zwischen Nordkorea und den USA zu. Er hatte Kim im April und im Mai an der innerkoreanischen Grenze getroffen. Der Gipfel in Singapur wird in Südkorea mit den größten Erwartungen verfolgt. Eine wirtschaftliche Zusammenarbeit, neue Familientreffen, aber vor allem ein dauerhafter Frieden kann aus Sicht Südkoreas nur dann gelingen, wenn Nordkorea atomar abrüstet. Das Atomprogramm gilt den Südkoreanern als größtes Hindernis auf dem Weg zur Aussöhnung und einer friedlichen Wiedervereinigung.



CHINA: Der große Nachbar Nordkoreas ist ein wichtiger Mitspieler im Atomkonflikt und hat starke eigene Interessen, die sich nicht unbedingt mit denen der USA decken. China will vor allem Stabilität vor seiner Haustür. Es fürchtet einen Kollaps in Nordkorea, will den Status quo wahren, einen Krieg vermeiden und hätte kein Problem damit, wenn es mit der atomaren Abrüstung Nordkoreas länger dauern sollte.



RUSSLAND: Der andere Nachbar will aus seinem Selbstverständnis als große Macht und als Uno-Sicherheitsratsmitglied ein Wort mitreden. Außenminister Sergej Lawrow besuchte Ende Juni Pjöngjang und versprach Unterstützung. Kim nahm eine Einladung für dieses Jahr nach Russland an. Bei einer Lösung des Atomkonflikts stellt Russland wirtschaftliche Kooperation in Aussicht.



JAPAN: Die Regierung in Tokio hofft auf eine Abrüstung der Atomwaffen sowie der Raketen, die Japan erreichen können. Unter starkem innenpolitischen Druck bringt Regierungschef Shinzo Abe auch immer wieder die Frage der Entführten ins Spiel, die nichts mit dem Atomkonflikt zu tun hat. In den Siebziger- und Achtzigerjahren hatte Nordkorea mehrfach Japaner entführt. Die Verschleppten sollten Spionen Pjöngjangs beibringen, Japanisch zu sprechen, und ihnen helfen, sich wie Japaner zu verhalten. Fünf konnten inzwischen heimkehren. Nordkorea behauptet, acht weitere seien gestorben. Damit sei die Sache beendet. Tokio geht jedoch von 17 entführten Japanern aus und fordert volle Aufklärung.

Meetings between staffs and representatives are going well and quickly....but in the end, that doesn’t matter. We will all know soon whether or not a real deal, unlike those of the past, can happen!

Kurz vor Beginn des Gipfeltreffens kommen die letzten Vorbereitungen nach Angaben Trumps "gut und schnell" voran. Das sei letzten Endes aber nicht entscheidend, schrieb der US-Präsident via Twitter. "Wir werden alle bald wissen, ob ein echter Deal, nicht wie die der Vergangenheit, möglich ist."

Randnotiz: Auch der frühere US-Basketballstar Dennis Rodman ist in Singapur. "Ich bin einfach nur froh, dazu zu gehören", sagte er bei seiner Ankunft. Rodman ist bereits mehrfach nach Nordkorea gereist und hatte Kim Jong Un als "Freund fürs Leben" bezeichnet. Bei einem Besuch im vergangenen Jahr brachte Rodman Nordkoreas Machthaber ein Exemplar von Trumps Buch "The Art of the Deal" aus dem Jahr 1987 mit. "Die Leute sollten nicht zu viel von dem ersten Treffen erwarten", sagte Rodman nun über den Trump-Kim-Gipfel. Er rechne aber damit, dass es "ganz gut laufen" werde. Zuvor hatte das Weiße Haus Spekulationen zurückgewiesen, Rodman werde persönlich an dem Gipfel teilnehmen. Ob er auch diesmal auf Kim treffen werde, wisse er noch nicht, sagte Rodman. "Jedes Mal, wenn ich ihn treffe, ist es eine Überraschung."

Rodman bei seiner Ankunft in Singapur (Foto: AP)

Wenige Stunden vor dem Beginn der Gespräche hat US-Präsident Trump seine Kritiker zurechtgewiesen. "Wir haben unsere Geiseln (zurück), die Tests, die Forschung und alle Raketenabschüsse sind gestoppt", schrieb er bei Twitter. "Und diese Experten, die mir von Anfang an Fehler vorwarfen, haben nichts anderes zu sagen." Seinen Tweet beendete Trump mit den optimistischen Worten: "We will be fine." In US-Medien waren zuvor Zweifel aufgekommen, dass die USA bei dem Gipfel mit Kim Jong Un entscheidende Fortschritte erzielen können. Während das Weiße Haus verbreitet, die Vorgespräche liefen besser als erwartet, wurde spekuliert, die USA könnten bei den Nordkoreanern gegen eine Wand laufen. Trump hatte am Vortag erklärt, er werde bereits am Dienstagabend nach dem Gipfel wieder nach Hause fliegen. In früheren Planungen war von Mittwoch die Rede gewesen.