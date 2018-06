US-nordkoreanischer Gipfel Menschenrechte waren nur kurz Thema

Die atomare Abrüstung der koreanischen Halbinsel war das Topthema in den Gesprächen zwischen Donald Trump und Kim Jong Un. Der US-Präsident und Pjöngjangs Machthaber sprachen bei ihrem historischen Treffen in Singapur aber auch über die Menschenrechtslage in Nordkorea.

"Das ist angesprochen worden, und es wird in Zukunft angesprochen werden", sagte Trump. Allerdings seien die Menschenrechte im Vergleich zur atomaren Abrüstung nur "verhältnismäßig kurz" Thema gewesen.

Zugleich äußerte er sich überzeugt, dass Nordkoreas Machthaber bereit sei, die Lage in seinem Heimatland zu verbessern. "Die werden was machen", sagte Trump. "Ich glaube, er will was machen. Er will die richtigen Dinge machen."

Video AFP

Das kommunistisch regierte Land steht international wegen massiver Verstöße gegen die Menschenrechte seit Jahrzehnten in der Kritik. Nach Schätzungen der US-Regierung werden dort aktuell 80.000 bis 120.000 Menschen in teils schlimmen Verhältnissen in Arbeitslagern gefangen gehalten

Auch zum Fall des toten US-Studenten Otto Warmbier, der in nordkoreanischer Haft starb, äußerte sich Trump: Dieser sei nicht "umsonst gestorben", da er mit dazu beigetragen habe, dass beide Länder nun miteinander sprechen.

Warmbier war als Tourist in Nordkorea festgenommen und zu 15 Jahren Arbeitslager verurteilt worden. Ein gutes Jahr später wurde er freigelassen, starb aber kurz darauf in den USA in Folge einer schweren Hirnverletzung. Die USA warfen Nordkorea Folter vor, Pjöngjang wies die Anschuldigungen zurück.