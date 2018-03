Spekulationen über Kim-Trump-Treffen Nordkoreas Außenminister traf Schwedens Regierungschef

Bei seinem Besuch in Schweden hat der nordkoreanische Außenminister Ri Yong Ho auch den schwedischen Regierungschef Stefan Löfven getroffen. Das wurde am Freitag bekannt.

Bereits am Donnerstagabend landete Ri auf dem Stockholmer Flughafen. Danach hatte er sich mit seiner schwedischen Amtskollegin Margot Wallström getroffen. Die Außenminister der beiden Länder setzten ihr Gespräch über die Sicherheitslage auf der koreanischen Halbinsel am Freitag fort.

Der Besuch des nordkoreanischen Außenministers wird auch als Anzeichen dafür gewertet, dass Schweden Gastgeber eines möglichen Gipfeltreffens von US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Diktator Kim Jong Un sein könnte.

Ende vergangener Woche hatte Trump überraschend seine Bereitschaft zu einem solchen Treffen erklärt. Ort und Zeit stehen allerdings noch nicht fest. Schweden hatte sich als Vermittler angeboten. Das Land unterhält seit den Siebzigerjahren eine Botschaft in Pjöngjang und vertritt vor Ort auch die Interessen der USA.

Schweden war auch in die Verhandlungen zu dem in Nordkorea gefangen genommenen US-Studenten Otto Warmbier involviert gewesen. Der im Wachkoma liegende Warmbier war im Juni 2017 von Nordkorea freigelassen worden und kurz nach der Rückkehr in seine Heimat gestorben.