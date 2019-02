Es sollte der Höhepunkt des zweiten Gipfels zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un werden: In der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi wollten beide am Mittag des zweiten Tages (Ortszeit) eine gemeinsame Erklärung unterzeichnen. Aber daraus wurde nichts. Trump trat allein vor die Presse und der Gipfel scheiterte vorzeitig. Ein konkretes Ergebnis: Fehlanzeige.

Warum ist der Gipfel geplatzt?

Die Positionen Trumps und Kims waren wohl letztlich zu verschieden. Der US-Präsident besteht auf der kompletten Denuklearisierung Nordkoreas. So erklärte er, die US-Seite habe Kim aufgefordert, außer der Anlage zur Anreicherung von Uran für Atomwaffen in dem Nuklearkomplex Yongbyon noch eine weitere Stätte an anderer Stelle zu schließen. "Ich denke, er war überrascht, dass wir darüber Bescheid wussten", sagte Trump. Nordkoreas Machthaber wiederum forderte, dass sofort alle Sanktionen gegen sein isoliertes Land aufgehoben werden. Dafür aber müsse Nordkorea "mehr tun", sagte der US-Präsident. Das wiederum wollte Nordkorea offensichtlich nicht zusagen. Eine Annäherung in Form eines Kompromisses war anscheinend unmöglich.

Was bedeutet das Scheitern für den Konflikt?

Es ist eindeutig ein Rückschlag. Das erste Treffen in Singapur war ein wichtiges Symbol, letztlich aber vor allem eine PR-Show. Nun, in Hanoi, musste also wirklich etwas passieren, so die allgemeine Erwartungshaltung. Das ist nicht gelungen. Auch für den US-Präsidenten selbst ist das eine Enttäuschung. Er betont gern, dass er durch die Verhandlungen mit Nordkorea einen Atomkrieg verhindert habe, spekuliert offenbar sogar auf den Friedensnobelpreis. Nun aber kehrt auch er mit leeren Händen in die USA zurück.

Droht der Streit nun erneut zu eskalieren?

Auch wenn der Gipfel ohne Ergebnis endete, ist das eher unwahrscheinlich. Der Umgangston zwischen Trump und Kim hat sich in den vergangenen Monaten extrem gewandelt. Sie gehen nicht mehr feindselig miteinander um, sondern betont freundlich. Dabei blieb Trump auch bei seiner Pressekonferenz in Hanoi. Er betonte einmal mehr das gute Verhältnis zu Kim und stellte sich gegen die Idee verschärfter Sanktionen. Kim habe außerdem zugesagt, weiterhin keine Atomtests durchzuführen und auch keine ballistischen Raketen zu testen. Trump sagte, er glaube ihm. Kim selbst hat sich allerdings noch nicht zum Gipfel oder zu seinen weiteren Plänen geäußert.

Welche Seite hat das Treffen vorzeitig beendet?

Dieser Frage wich Trump aus - deutete aber mehrfach an, dass dieser Schritt auf ihn zurückgehe. "Ich möchte nicht sagen, dass es meine Entscheidung war. Ich möchte ja die Beziehung weiter aufrechterhalten." Und außerdem: "Sie müssen jederzeit in Verhandlungen bereit sein, aufzustehen und zu gehen." Klar ist aber auch, dass Trump an einem Bild gelegen sein dürfte, in dem er selbst den Verhandlungstisch verlässt. Und nicht eines, in dem Kim die Gespräche mit ihm abbricht.

Ist bereits ein drittes Treffen geplant?

Nein, dafür gibt es noch keinen Termin. "Wir werden sehen, was passiert", sagte Trump. Die Verhandlungen gehen nach seiner Aussage aber weiter. Zuvor hatte bereits das Weiße Haus mitgeteilt, die "jeweiligen Teams" beider Staaten wollten die Gespräche in Zukunft fortsetzen.