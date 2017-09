US-Sanktionen Trump geht gegen Nordkoreas Handelspartner vor

US-Präsident Donald Trump versucht weiter, das nordkoreanische Regime mit Sanktionen unter Druck zu setzen. Am Donnerstag unterzeichnete er einen neuen Maßnahmenkatalog, wonach vor allem die Handelspartner Pjöngjangs abgestraft werden sollen.

"Ausländische Banken werden eine klare Wahl haben, ob sie mit uns Handel treiben wollen oder mit Nordkorea", sagte Trump. Die von ihm angeordneten neuen Sanktionen zielten auf Einzelpersonen, Firmen und Institutionen, die unter anderem in den Branchen Textil, Fischerei, Handwerk und Informationstechnologie Handel mit Nordkorea trieben.

Die neuen Sanktionen hatte der US-Präsident bereits angekündigt. Zwei Tage zuvor hatte er in einer Rede vor der Uno gedroht, Nordkorea notfalls mit militärischen Mitteln "völlig zu zerstören", wenn es sich nicht zu einem Einlenken im Streit um sein Atomprogramm entscheidet.

Nordkorea - Die Chronik des Konflikts

Pjöngjang setzte seine Tests und sein Atomprogramm, das weltweit als ernste Bedrohung angesehen wird, bislang trotz aller Warnungen fort. Das isolierte Regime testete in diesem Jahr bereits mehrere Raketen. Am 3. September zündete es nach eigenen Angaben eine Wasserstoffbombe, mit der Interkontinentalraketen bestückt werden sollen. Erst am Montag vergangener Woche hatte der Uno-Sicherheitsrat die deshalb seine Sanktionen erweitert. Diese umfassen jetzt auch eine Deckelung der Öllieferungen an das Land und ein Verbot von Textilexporten.

Nordkoreas Außenminister Ri Yong Ho, der am Freitag vor dem Uno-Plenum sprechen will, bezeichnete Trumps Äußerungen als "Hundegebell" und sagte, Trumps Berater täten ihm leid. "Wenn er wirklich dachte, er könne uns mit dem Geräusch von Hundegebell Angst einjagen, ist das der Traum eines Hundes", sagte Ri laut CNN.