Russland und Trump Das Dilemma der CIA

Russland soll Donald Trump zum Sieg verholfen haben - der Befund der US-Geheimdienste verstört Republikaner und Demokraten. Kein Wunder: Sollten Stellen im Kreml tatsächlich an einer Operation gearbeitet haben, um Trumps Erfolgschancen zu erhöhen, wäre das nicht nur eine große Blamage für Amerika. Die Einmischung der rivalisierenden Supermacht hätte wohl auch Auswirkungen auf das Vertrauen in die amerikanische Demokratie.

Trump selbst wischt die Behauptung, die offenbar vor allem auf die Analyse der CIA zurückgeht, beiseite. "Lächerlich" sei die Russland-These, sagt der gewählte Präsident. Die Nonchalance, mit der Trump das Thema zu beerdigen versucht, mag irritierend sein, ungeschickt ist sie nicht. Der Milliardär weiß um die Skepsis vieler Amerikaner gegenüber den US-Geheimdiensten und kennt Beispiele dafür, wie sich die Behörden die Wahrheit auch schon mal zurechtgebogen haben.

Mit seinen Sätzen erhöht Trump den Druck auf die CIA, ihre Behauptung zu beweisen - wohlwissend, dass der Geheimdienst nicht mal eben öffentlich über seine Belege sprechen kann.

Nennt die CIA Ross und Reiter?

Bislang ist nur in Teilen bekannt, worauf die CIA ihre Einschätzung stützt. Bei den Angriffen auf die Server der Demokraten wollen die Ermittler auf zwei russische Hackergruppen gestoßen sein. Auch viele IT-Experten sind sich sicher, dass es sich bei den Gruppen, die in der Szene die Namen "Cozy Bear" und "Fancy Bear" tragen, um russische Geheimdienst-Einheiten handelt.

Hinreichend belegt ist die Rolle Moskaus dadurch aber noch nicht. Vorstellbar ist schließlich auch, dass die Angreifer einen anderen Hintergrund hatten, den sie aber zu verschleiern versuchten, indem sie den Blick bewusst auf Russland lenkten. Und selbst wenn die Spur stimmen sollte, wäre noch nicht geklärt, ob die Attacken von der politisch höchsten Ebene in Moskau gesteuert waren.

Dass beide Parteien im Kongress das Thema sehr ernst nehmen, liegt an einem anderen Detail: Die Geheimdienste teilten in ihren Briefings in der vergangenen Woche mit, mehrere Verantwortliche beim Militärgeheimdienst GRU identifiziert zu haben, die die Pro-Trump-Operation angeblich koordinierten. Sollten die Ermittler jenseits elektronischer Spuren tatsächlich auch konkrete Personen ausfindig gemacht haben - noch dazu an wichtigen Stellen in der russischen Regierung - wäre das ein entscheidender Beleg in dem Konflikt zwischen Washington und Moskau.

Das Problem ist, dass die US-Dienste gesetzlich zu Vertraulichkeit verpflichtet sind, aber auch ganz grundsätzlich ungern Identitäten offenlegen und über den Weg der Informationsgewinnung sprechen. Mal angenommen, die US-Dienste sind wirklich fündig geworden, was durchaus vorstellbar ist: Nennen sie die fraglichen Hintermänner, würden sie auch darlegen müssen, auf welche Weise sie auf deren Spur gekommen sind.

Das könnte laufende Operationen gefährden und den eigenen Interessen massiv schaden: Sollte die Spur zum Beispiel über hochrangige und wertvolle menschliche Quellen in der russischen Regierung zustande gekommen sein, wären diese gefährdet. Gegenmaßnahmen würden schwieriger, die Möglichkeit, die Verantwortlichen zu fassen oder zur Rechenschaft zu ziehen, wäre dann kaum gegeben.

Andererseits: Behalten sie Namen und Ermittlungsdetails für sich, bleiben die Zweifel daran, ob die Belege wirklich existieren. Das ist das Dilemma. In einem solch explosiven Fall wie der russischen Einmischung ist das besonders unangenehm.

Obama unter Druck

In der Regel versuchen die CIA und andere Behörden, dieses Dilemma über Umwege zu umgehen. Im vertraulichen Rahmen, etwa im Geheimdienstausschuss des Kongresses oder in eingestuften Unterlagen für den Präsidenten, legen sie ihre Erkenntnisse offen. Die Wahrscheinlichkeit, dass davon etwas öffentlich wird, bemisst sich an der Zahl der Eingeweihten. Je größer der Personenkreis, desto leichter dringen Informationen nach außen. Auf diese Weise können die Geheimdienste ein Stück weit steuern, was publik wird und was nicht.

In den kommenden Wochen sollen die Dienste dem scheidenden Präsidenten Barack Obama einen Abschlussbericht vorlegen. Angesichts der Tragweite und der möglichen Konsequenzen braucht es in dem Papier eine besonders wasserdichte Belegkette. Wie viel von dem Bericht öffentlich wird, hängt von Obama ab. Es gibt bereits Rufe danach, die Geheimhaltung des Dokuments möglichst weitgehend aufzuheben, um die Öffentlichkeit über die wirklichen Geschehnisse bestmöglich zu informieren.

Taktisch gesehen kann Obama daran durchaus ein Interesse haben. Sollte sich der Befund der CIA aber zweifelsfrei erhärten, stünde er politisch unter Druck, gegenüber Wladimir Putin Vergeltung zu üben - jenem Mann also, mit dem Trump ein gutes Verhältnis anstrebt. Zudem wäre unabsehbar, was die Enthüllung für das Vertrauen in die amerikanischen Institutionen bedeuten würde - und Obama könnte in den Verdacht geraten, das Thema parteipolitisch ausschlachten zu wollen. Auch für ihn ist das eine komplizierte Gemengelage.

Bleibt der Kongress. Dort wird eine offizielle Untersuchung immer wahrscheinlicher, nachdem der oberste Republikaner im Senat, Mitch McConnell, sich nun auch für ein solches Vorgehen aussprach. Eine förmliche Untersuchung könnte helfen, den Fall genau und überparteilich aufzuklären. Das Problem ist, dass diese Untersuchungen in der Regel Jahre dauern. Die Prüfung der Hintergründe des Irakkriegs und der Terroranschläge vom 11. September 2001 zeigen, wie lange sich ein solcher Prozess hinziehen kann.