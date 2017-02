US-Verhältnis zu Russland "Der Kongress wird Russland in den Arsch treten"

Der republikanische Politiker Lindsey Graham hat auf der Münchner Sicherheitskonferenz die Regierung in Moskau heftig kritisiert. "An meinen Freund Mister Lawrow", sagte er in Richtung des russischen Außenminister über die mutmaßliche Beeinflussung der US-Wahlen durch Russland. "Ich hoffe, Sie werden die Konsequenzen zu spüren bekommen."

"2017 wird das Jahr, in dem der Kongress Russland in den Arsch tritt", so Graham. Er forderte von US-Präsident Donald Trump harte Konsequenzen gegenüber Russland, auch wenn die Hackerangriffe nicht gegen seine republikanische Partei, sondern gegen die US-Demokraten gerichtet gewesen seien. Graham gilt als einflussreicher Trump-Kritiker bei den Republikanern.

Russland soll für Hackerangriffe auf Computer in den USA verantwortlich sein, darunter auf Rechner in der Parteizentrale der US-Demokraten. Damit sollten den Vorwürfen zufolge Informationen gestreut werden, die der demokratischen Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton schadeten und Trump zum Wahlsieg verhalfen. Barack Obama hatte deswegen Sanktionen gegen Russland verhängt, deren Aufhebung sein Amtsnachfolger Trump daraufhin in Aussicht stellte. Graham kündigte nun an, dass der US-Kongress mit großer Mehrheit einen Beschluss für schärfere Sanktionen gegen Russland fassen werde.

"Wir alle werden die Presse unterstützen"

Zuletzt hatte sich der Ton zwischen Washington und Moskau deutlich verschärft. Präsident Trump hatte von Russland den Rückzug von der ukrainischen Halbinsel Krim gefordert -was der Kreml umgehend ablehnte und als "Angriff auf unsere territoriale Integrität" verurteilte. Das Verhältnis zwischen den beiden Großmächten kühlt seitdem deutlich ab (mehr dazu lesen Sie hier).

Graham kritisierte den US-Präsidenten für seine Untätigkeit. "Er hat nie in eine Kamera geschaut und gesagt: 'Ich versichere, dass die Russen einen Preis für die Einmischung in unsere Wahl zahlen werden, auch wenn die Demokraten am meisten betroffen waren." Es gebe keine Garantie, dass eines Tages nicht die Republikaner zu Opfern einer ausländischen Wahlmanipulation würden.

Graham schlug daher einen "Pakt" zwischen Republikanern und Demokraten vor, der sich an Artikel 5 der Nato orientiert: "Ein Angriff auf eine Partei ist ein Angriff auf alle." Wer glaube, die Republikaner würden die Wahlmanipulation durch Russland nicht weiter verfolgen, nur weil Trump die Wahl gewonnen habe, werde sich täuschen. "Wir werden darüber abstimmen, und es wird eine Maßnahme beider Parteien sein." Sollte das unterbleiben, "könnten es die Chinesen oder die Iraner als nächstes versuchen", so Graham - "und dann könnten die Republikaner das Ziel sein."

Graham sprang zudem den Medien zur Seite, die Trump zuletzt wiederholt attackiert hatte. Der Senator wies die Behauptung des Präsidenten zurück, die Medien seien "ein Feind des amerikanischen Volkes". Sie könnten manchmal ein "Ärgernis" sein, so Graham, seien aber kein Feind des Volkes. In demokratischen Gesellschaften brauche man unabhängige Journalisten: "Wir alle werden die Presse dabei unterstützen, ihre Arbeit zu machen."