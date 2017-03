Trumps Haushalt Operation Rotstift

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Haushaltsentwürfe sind in der Regel eine Angelegenheit für Spezialisten. Die komplizierte Lektüre der Vorschläge, wie genau die einzelnen Zweigstellen der US-Regierung finanziert werden sollen, mutet sich kaum ein Amerikaner zu. In diesem Jahr könnte das anders sein.

Am Donnerstagmorgen legt Donald Trump dem Kongress seinen ersten groben Haushaltsentwurf vor und nach allem, was man weiß, wird der es in sich haben: Der Präsident will mit der Axt an viele Ministerien und staatliche Programme gehen, um Gelder locker zu machen, die er in die Finanzierung seiner wichtigsten Wahlversprechen stecken kann: die Stärkung des Militärs und den Ausbau der Grenzsicherung. Es geht Trump dabei um zwei Botschaften: Nach innen will er sich als Macher präsentieren, der den Regierungsapparat verkleinert. Dem Rest der Welt will er zeigen, dass die USA sich künftig um sich selbst kümmern.

"Das ist das America-First-Budget", sagt sein Haushaltschef Mick Mulvaney. "Wir haben Trumps Worte aus dem Wahlkampf in Zahlen umgewandelt."

Allein dem Pentagon möchte Trump rund 54 Milliarden Dollar zusätzlich zur Verfügung stellen, zudem will er das Heimatschutzministerium stärken. Bluten sollen dafür vor allem das Außenministerium und die Umweltbehörde EPA. Den Haushalt des State Department könnte es besonders dramatisch treffen, er soll laut Mulvaney um rund ein Drittel gekürzt werden. Wo genau, bleibt wohl Außenminister Rex Tillerson überlassen. Aber das Weiße Haus hat erkennen lassen, dass es zum Beispiel in der Entwicklungshilfe und bei der Uno großes Einsparpotential sieht.

"Wir sind keine Soft Power mehr"

Die US-Beteiligung an Programmen der Vereinten Nationen wie etwa dem Flüchtlingswerk UNHCR, der Kindernothilfe Unicef oder Anti-Aids-Initiativen könnten als Folge der Haushaltsvorgaben um bis zu 50 Prozent zurückgefahren werden, fürchten Beamte im Außenministerium. Modelle wie "Food for Peace", mit dem die USA seit Jahrzehnten Nahrungsmittel in arme Länder fliegen, sollen ebenfalls zurechtgestutzt werden. "Unseren Partnern und Feinden senden wir die Botschaft: Wir sind keine Soft Power mehr, wir sind eine Hard Power", so Trumps Haushaltschef Mulvaney.

Der Einspardruck geht quer durch die Regierung. Die Umweltbehörde soll nach dem Willen des Weißen Hauses künftig auf mehr als ein Viertel ihres Haushalts verzichten, sie hätte dann einen so niedrigen Etat wie sei 40 Jahren nicht mehr. Auf Kürzungen müssen sich dem Vernehmen nach auch die Ministerien für Transport, Energie, Handel und Justiz einstellen, allesamt Behörden, die bei der republikanischen Basis nicht sehr beliebt sind. Die staatliche Stiftung zur Förderung der Geisteswissenschaften soll angeblich ganz aufgegeben werden. Aus Sicht von Trumps Kritikern sind die Pläne ein Albtraum.

Wichtig ist jedoch zu wissen, dass der Haushaltsentwurf eines Präsidenten praktisch nie unverändert vom Kongress verabschiedet wird. Die Vorschläge Barack Obamas beispielsweise wurden regelmäßig von Republikanern und Demokraten abgeschmettert, fanden teilweise nicht einmal eine einzige Ja-Stimme. Die Haushaltsverhandlungen sind ein kompliziertes Prozedere, das sich monatelang hinziehen kann. Das Produkt, das am Ende entsteht, ist eine Mischung aus der Wunschliste des Weißen Hauses und den Vorstellungen beider Parteien im Kongress, häufig finden sich nur kleine Teile der Vorstellungen des Präsidenten im finalen Gesetz wieder.

Wie groß wird der Widerstand im Kongress?

Unter Trump dürfte das ähnlich sein. Die Demokraten, von denen im Senat mindestens acht Mitglieder mitstimmen müssten, haben bereits angekündigt, die Pläne abzulehnen. Bei den Republikanern gehen die Interessen durcheinander. Ein Teil der Partei, um Senator John McCain, möchte beim Ausbau des Militärs noch weitergehen als Trump. Ein anderer Teil, um Sprecher Paul Ryan, drängt auf eine Reform der Sozialversicherung. Ein dritter Teil, um den Senator Lindsey Graham, sieht in der geplanten Kürzung der Uno-Programme einen Angriff auf die nationale Sicherheit. "Tot bei Ankunft" seien die Pläne des Präsidenten, sagt Graham.

Besonders problematisch für Trump dürfte sich im Kongress auswirken, dass er zwar den Eindruck des Sparens vermittelt, aber in Wahrheit keine Pläne zur Reduzierung der rund 20 Billionen US-Dollar großen Schuldenlast vorlegt. Seine Kürzungs-Vorhaben könnten massive Folgen haben, aber sie betreffen erstens nur einen kleinen Teil des Gesamthaushalts und entlasten den Etat zweitens nicht um einen einzigen Dollar, da sie lediglich der Gegenfinanzierung seine Militärpläne dienen. Die Hauptposten - Sozialversicherung, Gesundheitsversorgung und Zinsen - machen inzwischen rund 60 Prozent des Budgets aus. Ohne diese anzutasten, dürfte Trump kaum in der Lage sein, das Defizit zu reduzieren.

Dennoch erhöht der Haushaltsentwurf ganz automatisch den Druck auf die Ministerien, ihre Agenda den Wünschen des Präsidenten anzupassen. Und wie die Verhandlungen am Ende auch ausgehen - aus Trumps Sicht ist das Budget ein enorm wichtiges Signal an seine Anhänger: Ich will Washington verändern - ganz so, wie ich es versprochen habe.

Trumps Vorteil: Setzt er sich in entscheidenden Teilen durch, kann er sich als Reformer präsentieren. Scheitert er, kann er die Schuld auf das unbewegliche Establishment schieben und den Hass auf die Hauptstadt weiter schüren.

