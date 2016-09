Neues Hotel in Washington, DC Trumps Märchenschloss

Mitten in Washington, wo er bald als US-Präsident regieren will, eröffnet Donald Trump am Montag sein neues Luxushotel. Es ist das teuerste Haus am Platz. Doch die Finanzierung ist undurchsichtig. Operierte der Milliardär mit geschönten Zahlen?