Künftige US-Regierung Trumps Auserwählte

Eines zeichnet sich immer stärker ab: Der künftige US-Präsident Donald Trump setzt bei der Besetzung der wichtigen Positionen seines Schattenkabinetts auf politische Hardliner. So fordert Trumps neuer CIA-Chef Mike Pompeo etwa die Todesstrafe für Whistleblower Edward Snowden.

Noch sind nicht alle Posten in den Ministerien und wichtigen Behörden vergeben. Der Republikaner prüft seit einiger Zeit, wer für die einzelnen Aufgaben geeignet ist. Allein am Sonntag soll er sich mit zwölf aktiven oder ehemaligen Politikern zu getrennten Gesprächen getroffen haben. Trump hält Hof in seinem Tower in New York.

Besonders spannend ist die Frage, wer künftig das Außenministerium übernehmen wird. Im Gespräch ist neben Mitt Romney, der einer der härtesten Trump-Kritiker war, auch New Yorks Ex-Bürgermeister Rudy Giuliani.

Dieser laufend aktualisierte Überblick zeigt, welche Ämter bereits vergeben sind und welcher Einfluss damit verbunden ist.

Stabschef

Der Chief of Staff gilt als zweitwichtigster Mann im Oval Office: Der Stabschef kontrolliert, welche Informationen zum Präsidenten gelangen. Er hat maßgeblichen Einfluss auf dessen politische Agenda. Amerikanische Medien bezeichnen den Posten deshalb auch als "Gatekeeper".

AFP

Reince Priebus

Trumps Tochter Ivanka und ihr Ehemann Jared Kushner sollen sich für den 44-jährigen Leiter des Parteikomitees der Republikaner starkgemacht haben. Durch seine guten Kontakte in Washington könnte er nun die Verbindung zu den von seiner Partei beherrschten Parlamentskammern herstellen.





Chefstratege

Wie die Arbeit des Counselor to the President genau aussehen wird, ist noch nicht klar. Von manchem Präsidenten wurde der Posten erst gar nicht besetzt. Trump hat allerdings deutlich gemacht, dass der Stabschef und der Chefstratege hierarchisch gleichgestellt sind. Wer wird also enger mit dem Präsidenten zusammenarbeiten dürfen? Der Konkurrenzkampf ist eröffnet.

REUTERS

Stephen K. Bannon

Der 62-jährige frühere Wahlkampfchef Trumps steht in der Kritik, weil die Website "Breitbart" unter ihm nationalistische und auch antisemitische Positionen verbreitet hat. Rechtsextreme bejubelten seine Ernennung. Bannon verkörpert für sie den "Aufstand der Weißen" gegen den Rest der amerikanischen Gesellschaft.

Nationaler Sicherheitsberater

Der National Security Adviser berät den Präsidenten, wenn dieser bei außen- und sicherheitspolitischen Fragen Rat braucht. Er hat großen Einfluss auf Geheimdienste und Militär. Der Sicherheitsberater ist dem Präsidenten direkt unterstellt, bei seiner Ernennung braucht er keine Zustimmung des Senats.

AP

Michael Flynn

Der pensionierte Drei-Sterne-General gehörte schon im Wahlkampf zu den wichtigsten Unterstützern von Donald Trump. Flynn, 57, war von 2012 bis 2014 Direktor des Militärgeheimdienstes Defense Intelligence Agency (DIA) gewesen. Er tritt wie Trump für eine Entspannung mit Russland ein und ist mehrmals im staatlichen russischen TV-Sender Russia Today aufgetreten. Auch wegen seiner Äußerungen über "radikalen islamischen Terrorismus" ist er umstritten.

Justizminister

Der Attorney General und das Ministerium beraten die Regierung in rechtlichen Fragen, kontrollieren die Strafverfolgungsbehörden und haben die Aufsicht über Bundesgefängnisse und andere Strafvollzugsanstalten. Der Justizminister hat Einfluss darauf, wie Gesetze ausgeführt werden.

AP

Jeff Sessions

Er war mit Abstand der erste Senator, der dem Außenseiterkandidaten Trump seine Unterstützung zusicherte. Der 69-Jährige, der seit 1996 den US-Staat Alabama im Senat vertritt, gilt als einer der konservativsten Senatoren. Er fiel immer wieder durch seine harte Linie beim Thema illegale Einwanderer auf. Rassismusvorwürfe begleiten seine Karriere und sorgten dafür, dass der Senat in den Achtzigerjahren seine Ernennung zum Bundesrichter blockierte. Über den Ku-Klux-Klan soll er gesagt haben: "Ich fand sie ganz okay, bis ich erfuhr, dass sie Marihuana rauchen."

CIA-Direktor

Der neue Chef wird darüber entscheiden müssen, ob der Modernisierungsplan für den Auslandsgeheimdienst umgesetzt wird, den Vorgänger John O. Brennan auf den Weg brachte. Dabei geht es vor allem darum, die Central Intelligence Agency im Bereich des Cyberkriegs besser aufzustellen. Trump hatte zudem angekündigt, die von Obama abgeschaffte Foltermethode des Waterboardings bei Verhören wieder einsetzen zu wollen - auch damit wird sich der neue Direktor auseinandersetzen müssen.

AP

Mike Pompeo

Der 52-Jährige gehört seit 2010 dem US-Abgeordnetenhaus an und vertritt den Bundesstaat Kansas. Während des Wahlkampfs unterstützte er FBI-Direktor James Comey öffentlich darin, kurz vor der Präsidentenwahl Hillary Clintons E-Mail-Skandal erneut zum Thema zu machen. Für Edward Snowden fand er drastische Worte und bezeichnete die Todesstrafe als gerechtes Urteil für den Whistleblower. Pompeo, der als Anhänger der konservativen Tea-Party-Bewegung gilt, ist Absolvent der Militärakademie West Point und der Universität Harvard