Trumps Stabschef John F. Kelly General Frust

Eigentlich reicht schon dieses Bild, um die Stimmung von John F. Kelly zu dokumentieren. Es zeigt den Stabschef von Donald Trump während der Pressekonferenz in New York, als der US-Präsident erneut "beide Seiten" für die rechtsextreme Gewalt in der Stadt Charlottesville verantwortlich macht. Kelly wirkt wenig erfreut über die neuen Tiraden seines Chefs. Er schaut auf den Boden. Es wirkt, als ob er mit den Äußerungen Trumps nichts zu tun haben will.

Seit knapp zwei Wochen ist John F. Kelly als neuer Chief of Staff im Amt. Der bisherige Heimatschutzminister und Viersternegeneral a. D. sollte das Chaos im Team des Präsidenten im Weißen Haus beenden. So plante es Trump. Aber jetzt stellt sich heraus, was viele schon bei Kellys Amtsantritt befürchteten: Das Problem ist Trump selbst.

Auch Kelly musste feststellen, dass der US-Präsident sich offenbar nicht ändert oder zumindest kontrollieren lässt. Aus dem Umfeld des Ex-Militärs wird berichtet, Kelly sei tief frustriert und auch desillusioniert über seine Möglichkeiten, wie er auf Trump Einfluss nehmen kann. Die "Washington Post" zitiert Newt Gingrich, einen engen Vertrauten des Präsidenten unter den Republikanern. Kelly werde zwar allmählich Einfluss auf Trump bekommen. "Aber es wird nicht sofort sein. Es gibt Dinge bei Trump, die fast unmöglich zu kontrollieren sind."

Trump eskaliert nach Belieben

Denn auch in den zweieinhalb Wochen als Stabschef hat sich Trump mit seinen Twitter-Tiraden nicht zurückgehalten. Trump eskaliert wie eh und je:

Er forcierte den Streit mit Nordkorea und drohte dem Regime um Machthaber Kim Jong Un mit "Feuer, Wut und Macht". Pjöngjang begann daraufhin, einen Angriff auf den US-Pazifikstützpunkt Guam zu planen.

Trump mischte sich auch in den Machtkampf in Venezuela ein. Staatschef Nicolás Maduro drohte er mit einer möglichen militärischen Option: "Wir haben Truppen auf der ganzen Welt, an weit entfernten Orten. Venezuela ist nicht sehr weit weg, und die Menschen dort leiden und sterben."

Für noch mehr Aufruhr sorgten die Äußerungen des Präsidenten zu Charlottesville: 23 Minuten lang verteidigte er einen unhaltbaren Vergleich: Beide Seiten - Rechtsradikale wie linke Aktivisten - hätten Schuld an der Eskalation in der Stadt in Virginia. Dabei hatte er sich einen Tag zuvor noch von der Gewalt der Neonazis distanziert - auch auf Druck aus seiner eigenen Partei, den Republikanern.

Noch weniger optimistisch als Newt Gingrich äußerte sich ein anderer, namentlich nicht genannter Republikaner. Egal wie Kelly vom Team im Weißen Haus respektiert werde und wie sehr er sich bemühe, für Ordnung zu sorgen - Trump werde das tun, was ihm in den Sinn komme.

Wenigstens die Stimmung im Weißen Haus hat sich gebessert

So ignorierte Trump zum Beispiel einen expliziten Wunsch Kellys: Er benutzt nach wie vor sein privates Mobiltelefon für seine Telefonate. Ein anderer Mitarbeiter aus dem Umfeld Trumps vergleicht den Präsidenten denn auch mit einem "eingesperrten Tier". Trump werde immer negativ auf Versuche reagieren, ihn zu kontrollieren.

Dabei hatten sich die Republikaner viel versprochen, als Kelly seinen Job im Weißen Haus antrat. Der Marineinfanterist gilt als charismatisch, knallhart, diszipliniert.

Es sei Kelly immerhin gelungen, die Stimmung und die Organisation beim Personal im West Wing zu verbessern, sagt der Insider aus dem Weißen Haus. Vor allem werde Kelly dort wesentlich mehr respektiert als sein Vorgänger Reince Priebus. Der ehemalige republikanische Parteichef hatte als Vertreter des Establishments von Beginn an einen schweren Stand.

Kelly versucht, seine neue Aufgabe im Weißen Haus mit Humor zu bewältigen. "Der beste Job, den ich jemals hatte, war als Sergeant bei den Marines", soll er kürzlich erzählt haben. Nach einer Woche im neuen Amt sei er davon erst recht überzeugt: "Der beste Job, den ich je hatte, war Sergeant bei den Marines."