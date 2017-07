Trumps neuer Stabschef Der General und seine unmögliche Mission

Die gelben Plüschsessel im Oval Office sind eigentlich Staatschefs vorbehalten, die zu Besuch in Washington sind. Nicht so an diesem Montag: Da darf dort ausnahmsweise John Kelly sitzen, der bisherige US-Heimatschutzminister und neue Stabschef des Weißen Hauses.

"Er wird wirklich großartige Arbeit leisten", sagt Donald Trump und schüttelt Kelly die Hand. Ähnliche Superlative wiederholt der US-Präsident kurz darauf bei der Kabinettssitzung, der erst zweiten seit seinem Amtsantritt.

Als Nachfolger des unwürdig geschassten Stabschefs Reince Priebus soll Kelly endlich Ruhe schaffen im Weißen Haus. Krisen, Intrigen, immer wieder an die Presse durchgestochene Informationen und eine bisher gescheiterte Agenda: So beispiellos ist das Chaos im West Wing, dass Trumps letzte Hoffnung nun ein Vier-Sterne-General a.D. ist.

Doch auch Kellys Chancen stehen schlecht: Das Problem sind nicht Trumps Fußsoldaten, es ist Trump selbst - und der wird sich kaum mehr ändern.

Härtester Job in Washington

Stabschef des Weißen Hauses ist seit jeher der härteste Job Washingtons. Unter Trump aber scheint es geradezu unmöglich, Frieden zu finden zwischen dem Präsidenten, seinen Beratern, dem Kabinett und dem Kongress. Dass Trump nun einen Krieger gewählt hat, um sein kaputtes Schlachtschiff zu übernehmen, überrascht nicht. Der ungediente Milliardär liebt die Macho-Symbolik des Militärs: Er hat mehr Ex-Generäle in die Regierung berufen als sonst ein US-Präsident seit dem Zweiten Weltkrieg. "Meine Generäle", prahlt Trump, als seien sie seine Privatarmee.

Kelly verspricht auf dem Papier viel: Der Marineinfanterist gilt als charismatisch, knallhart, diszipliniert. Aber selbst mehrere Irakeinsätze dürften ihn kaum gewappnet haben für die Grabenkriege im West Wing - und den manischen Kommandeur an der Spitze. Den sollten zuvor ja schon andere bändigen, von Sicherheitsberater Herbert Raymond McMaster über Verteidigungsminister James Mattis - beide ebenfalls Ex-Militärs - bis hin zu Außenminister Rex Tillerson, vormals Chef des Ölmultis ExxonMobil. Doch auch die stehen angeblich kurz davor hinzuschmeißen.

Denn Trump lässt sich nicht mäßigen. Gesundheitsrefom-Flop, Republikaner-Revolte, Russland, Nordkorea, China: Die Krisen in den ersten sechs Monaten seiner konfusen Präsidentschaft waren allesamt hausgemacht - ihre Auslöser waren meist morgendliche Tweets oder wilde Tiraden Trumps.

Die Hoffnung auf eine "Normalisierung" Trumps blieb immer vergeblich: im Wahlkampf, nach der Wahl, nach der Vereidigung. "Es wird keinen Unterschied machen", kommentierte der demokratische Abgeordnete Ted Lieu den Amtsantritt Kellys auf CNN. "Das Weiße Haus scheitert nicht am Personal, sondern am Präsidenten. Es ist, als würden die Liegestühle auf der 'Titanic' umgerückt."

Hinzu kommen die lauten Charaktere, die das Weiße Haus bevölkern und dort - ermuntert von Trump - rivalisierende Machtzentren gebildet haben. Zwar hat Kelly den Segen der Top-Vertrauten: Trumps Tochter Ivanka und Schwiegersohn Jared Kushner. Doch als Beraterin Kellyanne Conway gefragt wurde, ob sie und der neue Kommunikationschef Anthony Scaramucci sich denn von Kelly etwas würden sagen lassen, blieb sie eine Antwort schuldig.

Vor allem Scaramucci hat sich bereits als Mini-Trump profiliert, mit seinen vulgären Ausfällen gegen die eigenen Kollegen. Der Wall-Street-Millionär reflektiert die brutale Seite Trumps, der nach Washington kam, um den "Sumpf" des politischen US-Establishments "trockenzulegen". Doch zu diesem Establishment gehört Kelly ja ebenfalls - wie das also gehen soll, ist offen.

Tweet-Rekord am Wochenende

In der Tat wurde Trump auch nach der Benennung Kellys nicht ruhiger. Im Gegenteil: Am Wochenende feuerte er 14 Tweets ab, ein neuer Rekord, darunter etliche gegen seine Partei. Denn selbst die Republikaner rücken von ihm ab, da sie merken, dass Trump ihnen wenig nutzt, sondern sie nur sabotiert - und nun sogar droht, seine Ziele notfalls ohne sie durchzuboxen.

Das Gesundheitsreform-Debakel war nur ein Symptom dieser Spaltung der US-Konservativen. Auch Trumps eskalierende Mobbing-Kampagne gegen Justizminister Jeff Sessions, seinen allerersten Unterstützer in Washington, zeigt, dass politische Loyalität für diesen Präsidenten eine Einbahnstraße ist.

Trump will Sessions loswerden, weil er glaubt, damit dann auch die lästigen Russland-Ermittlungen loswerden zu können. Denn die werden von Ex-FBI-Chef Robert Mueller geführt, der wiederum dem Justizminister untersteht. Jüngste Variante dieser Intrige: Sessions wird als Nachfolger Kellys ins Heimatschutzministerium verschoben, zugunsten eines neuen, willfährigen Justizministers, der Mueller feuert. Im Gespräch: Hardliner Kris Kobach.

Doch auch das dürfte nach hinten losgehen: Mueller genießt überparteiliches Vertrauen, und ein solcher Fenstersturz würde den Verdacht der Kollusion mit Moskau nur erhärten. So oder so, die Ermittlungen gegen Trump und sein Umfeld werden gnadenlos weitergehen.

Auch ein Kriegsveteran wie John Kelly wird daran nichts ändern können.