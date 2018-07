Helsinki-Treffen Putins fragwürdiger Erfolg

"Und noch ein Geschenk", schrieb Dimitrij Smirnow auf Twitter. Dazu postete der Reporter des kremlnahen Massenblattes "Komsomolskaja Prawda" ein Foto von Präsident Wladimir Putin beim Interview mit dem US-Sender Fox News. Das russische Staatsfernsehen strahlte das Gespräch mit dem Lieblingssender von US-Staatschef Donald Trump am Dienstag gleich mehrmals aus.

Natürlich ist Putin im russischen Staatsfernsehen immer der Gewinner, so auch beim Treffen mit Trump in Helsinki. Dass aber komplette Interviews und Pressekonferenzen von Staatssendern wiederholt werden, kommt eher selten vor.

Putin, der Weltpolitiker

Auch ausländische Medien, wie die finnische Tageszeitung "Kauppalehti" sehen die Begegnung mit Trump vor allem als Erfolg für Putin. Das Blatt zeigte auf der Titelseite ein Foto der Staatschefs mit der Überschrift - wie bei einem Fußballergebnis - "Trump 0 - Putin 1". Die "Washington Post", erklärte, Trump habe "weitreichenden Erfolg in einem klaren, unangekündigten Ziel: Russland wieder großartig zu machen". (Lesen Sie hier die Presseschau.)

Während Trump in seinen Antworten meist vage blieb, gelang es Putin, sich in der finnischen Hauptstadt als erfahrener und besonnener Weltpolitiker zu inszenieren.

AFP Ein Fußball für Trump

Doch was ist der Erfolg wert, den Putin in Helsinki errungen hat? Was wird von den Bildern der händeschüttelnden Präsidenten bleiben? Den Fotos des russischen Staatschefs, der noch einmal seine Rolle als WM-Gastgeber hervorhob, als er Trump einen Fußball überreichte?

Putin auf Augenhöhe

Die gute Nachricht für Putin: Er hat es mit einem US-Präsidenten zu tun, der ihm Respekt zollt. Hatte Trump die britische Premierministerin Theresa May und Vertreter der Nato kurz zuvor noch brüskiert, nannte er Putin nun einen "guten Wettbewerber".

Für Russlands Präsident ist diese Augenhöhe Grundlage für jegliche Zusammenarbeit. Mittelfristig dürfte sein Ziel sein, zumindest die Spirale der Sanktionen, mit denen sich die beiden Länder zuletzt überzogen hatten, zu durchbrechen. Zu schmerzhaft waren die Strafmaßnahmen gegen russische Oligarchen, da sie - wie allein der Fall von Oleg Deripaska zeigte - nicht nur die Unternehmen kremltreuer Geschäftsleute, sondern auch mit ihnen verbundene internationale Konzerne treffen.

Putin kommt ebenfalls gelegen, dass Trump Russlands Verweigerungshaltung bei der Aufklärung zweier Skandale nicht öffentlich kritisiert hat - beim Fall des mit Nowitschok vergifteten Ex-Doppelagenten Sergej Skripal und beim Abschuss von Malaysia-Airlines-Flug MH17.

Problem: Trumps Ego

Putins Dilemma aber liegt in Trumps Verhalten. Immer wieder hatten Journalisten den US-Präsidenten in Helsinki gefragt, ob er dem russischen Staatschef glaube. Putin hatte abermals abgestritten, irgendetwas mit der Einmischung in die US-Wahlen zu tun zu haben. Während Russlands Staatschef sein übliches Pokerface aufsetzte, ging Trump mal wieder zu weit.

Er machte deutlich, dass er seinem russischen Kollegen mehr Glauben schenkt als seinen eigenen Geheimdiensten. "Wieso zeigt mir niemand den Server der Demokratischen Partei? Die E-Mails?", fragte er - und schob hinterher: "Präsident Putin war stark und überzeugend in seinem Dementi." Ein amerikanischer Präsident misst den Ausführungen des russischen Staatschefs, dazu ehemaliger Geheimdienst-Chef, mehr Bedeutung zu? Ein außergewöhnlicher Vorgang.

Und einen Tag später folgte dann eine ungewöhnliche Einlassung. Nach heftiger Kritik in den USA und aus den Reihen der eigenen republikanischen Partei widersprach Trump dann seinen eigenen Aussagen. Er räumte ein, dass es wohl doch eine russische Einmischung bei der jüngsten US-Wahl gegeben habe und dass er nun die Informationen des US-Geheimdienstes akzeptiere.

AP Putin im Interview mit "Fox News"

Zudem lobte Trump seine "großartige" Kampagne gegen die Demokratin Hillary Clinton - "deshalb bin ich Präsident". Dieser Auftritt zeigte einmal mehr, wie Trump tickt: Seinen historischen Wahltriumph will er sich von niemandem nehmen lassen, in seinen Augen war der Sieg allein sein Verdienst.

Putin hat Trumps überbordendes Ego in Helsinki gestreichelt. Einmal nannte er den Republikaner sogar beim Vornamen ("Es war ein wunderbares Treffen, Donald!"). Später im Beisein von russischen Journalisten lobte Putin Trump als "qualifiziert und gut vorbereitet", der Amerikaner höre zu, lasse Argumente gelten, beharre aber auch auf eigene Standpunkte.

Spielraum wird kleiner

Allerdings: Nützen wird Putin das alles nicht viel. Trump will mit Russland eigentlich einen neuen Dialog starten - doch nach seinem emotionalen Auftritt dürfte das nun schwerer werden.

Der US-Präsident befeuerte damit die innenpolitische Debatte über sein Verhältnis zu den Russen. Sein Spielraum in der Zusammenarbeit mit Putin wird dadurch kleiner. Denn jeder Vorstoß von Trump, jedes Entgegenkommen dürfte in Zukunft nun noch kritischer beäugt werden. Zumal Putin das erste Mal öffentlich bekannt hat, dass Trump sein bevorzugter Kandidat bei der US-Wahl gewesen sei.

Für Putin wird das Treffen in Helsinki deshalb langfristig Folgen haben. Erwartungsgemäß kehrte er ohne ein konkretes Ergebnis nach Russland zurück. In Helsinki waren allenfalls erste Ansätze einer Zusammenarbeit mit den USA zu erkennen - etwa bei der nuklearen Abrüstung. Putin und Trump wissen, dass ein Rüstungswettlauf gefährlich und teuer wäre. Gespräche gab es auch über den Syrienkrieg, wo es darum geht, die Sicherheit Israels zu garantieren, den Terrorismus zu bekämpfen und humanitäre Hilfe zu gewährleisten.

Wie es nun jedoch weitergehen soll im russisch-amerikanischen Verhältnis, ist unklar. Ein weiteres Treffen haben Trump und Putin in Helsinki jedenfalls nicht vereinbart.