Donald Trump und Wladimir Putin Kreml kündigt Gipfeltreffen an

Das Treffen soll in einem Drittstaat stattfinden: Nach einem Gespräch des russischen Präsidenten Wladimir Putin mit US-Sicherheitsberater John Bolton hat der Kreml einen Gipfel der Staatschefs beider Länder angekündigt.

Ort und Zeit für das Treffen mit US-Präsident Donald Trump stünden bereits fest und würden am Donnerstag mitgeteilt, sagte Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow der Agentur Interfax zufolge.

Der Gipfel könnte bei Trumps Europareise Mitte Juli stattfinden, in Brüssel findet am 11. und 12. Juli der Nato-Gipfel statt, anschließend will der US-Präsident Großbritannien besuchen. Als Orte waren bereits Wien oder Helsinki gehandelt worden. Trump und Putin hatten sich zuletzt im November während des Asien-Pazifik-Gipfels in Vietnam getroffen.

Vor dem möglichen Treffen hat Sicherheitsberater Bolton nun mit Putin und dem russischen Außenminister Sergej Lawrow gesprochen. Es war der erste Besuch eines ranghohen US-Vertreters in Moskau seit Monaten.

Um das russisch-amerikanische Verhältnis sei es leider nicht gut bestellt, sagte Putin laut Kreml zu Bolton. "Ihr Besuch in Moskau erfüllt uns mit Hoffnung, dass wir wenigstens erste Schritte zur Wiederherstellung umfassender Beziehungen zwischen unseren Staaten tun können."

Bolton entgegnete den Angaben zufolge, dass Washington und Moskau auch schon früher in schwierigen Zeiten Kontakt gehalten hätten. Trump wolle an dieser Tradition festhalten. Lawrow habe mit Bolton auch über die Konflikte in Syrien und in der Ukraine gesprochen, teilte das Außenministerium in Moskau mit. "Große Aufmerksamkeit wurde dem Thema der bilateralen Beziehungen gewidmet."

Die erste längere Begegnung zwischen Trump und Putin hatte 2017 beim G20-Gipfel in Hamburg stattgefunden. Trump sagte nach seinem Treffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un in Singapur Anfang Juni, er wolle nun auch Putin treffen.

