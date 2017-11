Gipfel in Vietnam Verwirrung über mögliches Treffen zwischen Trump und Putin

Donald Trump ist in Vietnam gelandet. Der US-Präsident wird in Da Nang am Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft teilnehmen. Neben Chinas Präsident Xi Jinping wird auch Russlands erster Steuermann anwesend sein: Wladimir Putin. Ob sich Trump und der Kreml-Chef aber zu einem Gespräch unter vier Augen treffen werden, wie bislang erwartet, ist offen.

Die Sprecherin des Weißen Hauses teilte mit, dies sei nicht geplant. "Was ein Treffen mit Putin angeht: Es gab niemals eine Bestätigung dafür", sagte sie. "Und es wird keines geben, weil das mit den Zeitplänen beider Seiten in Konflikt steht." Trump und Putin würden sich aber "sehr wahrscheinlich" während des Gipfels sehen. Bisher haben sich Putin und Trump nur einmal zu einem direkten Gespräch getroffen. Das war beim G20-Gipfel Anfang Juli in Hamburg.

Die russische Delegation hat offenbar andere Pläne. Russische Nachrichtenagenturen berichten unter Berufung auf Kreml-nahe Kreise, dass an einem bilateralen Treffen weiter gearbeitet werde, wie die Nachrichtenagentur Reuters mitteilte.

Trump reiste aus China kommend an, wo er sich etwa 40 Stunden aufgehalten und einen glamourösen Staatsbesuch absolviert hatte. Der US-Präsident nutzte seine Rede auf dem Apec-Gipfel für einen weiteren Angriff auf Nordkorea. "Die Zukunft dieser Region und ihrer wundervollen Menschen darf nicht durch die perversen Phantasien eines Diktators über gewaltsame Eroberung und atomare Erpressung in Geiselhaft genommen werden", sagte er.