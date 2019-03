8,6 Milliarden für Prestigeprojekt US-Präsident unternimmt neuen Versuch zur Finanzierung seiner Grenzmauer

Bisher ist Donald Trumpmit dem Plan gescheitert, vom US-Kongress seine Grenzmauer zu Mexikofinanzieren zu lassen. Doch nun will der US-Präsident offenbar erneut Geld für sein Prestigeprojekt im Haushalt unterbringen.

Für einen noch zu beschließenden Etat, der von September an gelten soll, will er 8,6 Milliarden Dollar für die Mauer an der Grenze zu Mexiko einstellen lassen, wie die "New York Times" am Sonntag meldete. Er wolle den Vorschlag an diesem Montag einbringen.

Die US-Demokraten, die über die Mehrheit im Abgeordnetenhaus verfügen, winkten umgehend ab. Trump habe beim letzten Mal seinen Versuch abbrechen und seine Niederlage eingestehen müssen, obwohl er mit einem dafür in Kauf genommenen Regierungsstillstand Millionen Amerikanern geschadet habe, heißt es in einer Stellungnahme der führenden Demokraten im Parlament, Senats-Fraktionschef Chuck Schumer und der Vorsitzenden des Abgeordnetenhauses, Nancy Pelosi. "Dasselbe wird passieren, wenn er es noch einmal versucht. Wir hoffen, er hat seine Lektion gelernt", erklärten sie.

Umstrittener Notstand

Erst Ende Januar war ein fünfwöchiger Shutdown beendet worden, mit dem Trump die Demokraten zwingen wollte, 5,7 Milliarden Dollar für den Bau der Mauer freizugeben. 800.000 Staatsbedienstete waren während des Shutdown im Zwangsurlaub oder mussten unbezahlt arbeiten.

Um doch noch die nötigen Milliarden für den Bau der Mauer zu bekommen, rief Trump dann Mitte Februar den nationalen Notstand aus. Auf diese Weise ist er nicht mehr auf die Unterstützung des Kongresses angewiesen.

Doch das Manöver ist rechtlich sehr umstritten und möglicherweise ebenfalls zum Scheitern verurteilt. Das Repräsentantenhaus hat für eine Resolution gestimmt, die nun auch im US-Senat eine Mehrheit finden könnte: Vor einigen Tagen erklärte der vierte Republikaner, im Senat gegen die Notstandserklärung stimmen zu wollen.