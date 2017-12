Nach Protesten Trump attackiert Irans Regierung

Angesichts heftiger regierungskritischer Proteste in Teheran und anderen Städten hat US-Präsident Donald Trump die iranische Führung aufgefordert, die Rechte des Volkes zu achten. "Unterdrückerische Regime können nicht ewig bestehen, und der Tag wird kommen, an dem das iranische Volk vor eine Wahl gestellt wird", twitterte Trump am Samstag. "Die Welt schaut hin!"

Dazu stellte er ein Video seiner Rede vor der Uno-Vollversammlung im September, in der er die iranische Regierung scharf kritisiert und als "Schurkenstaat" bezeichnet hatte. Kurz zuvor erklärte der US-Präsident in einem ersten Tweet, die ganze Welt verstehe, dass das iranische Volk einen Wandel wolle. Dies fürchte die iranische Führung am meisten neben der großen militärischen Macht der Vereinigten Staaten.

Oppressive regimes cannot endure forever, and the day will come when the Iranian people will face a choice. The world is watching! pic.twitter.com/kvv1uAqcZ9 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30. Dezember 2017

Ungeachtet einer Warnung des iranischen Innenministers an die Bevölkerung vor neuen "illegalen Versammlungen" hatten am Samstagmittag Dutzende Studenten vor dem Haupteingang der Universität in Teheran gegen die Regierung demonstriert.

Bei den Protesten sind womöglich zwei Demonstranten ums Leben gekommen. Am Samstag kursierten in sozialen Medien Videos, auf denen zwei junge Männer zu sehen sind, die blutüberströmt und bewegungslos auf dem Boden liegen. Eine über die Aufnahmen gelegte Stimme sagt, die beiden Iraner seien von Polizisten erschossen worden.

Sicherheitskräfte hätten auf Demonstranten im westiranischen Dorud das Feuer eröffnet. In dem Video sind auch andere Demonstranten zu sehen, die rufen: "Ich werde denjenigen töten, der meinen Bruder getötet hat." Die Echtheit der Aufnahmen konnte zunächst nicht überprüft werden.

Video AP

Andere Videos in sozialen Netzwerken zeigten Demonstranten, die gegen den regierenden Klerus Parolen skandierten wie: "Mullahs schämt Euch, lasst unser Land in Ruhe." Nach Angaben der Nachrichtenagentur Fars riefen Dutzende Demonstranten vor der Teheraner Universität "Tod den Taliban" und verglichen damit das iranische Establishment mit den radikalen Islamisten in Afghanistan. Die Polizei setzte offenbar Tränengas ein und trieb die Demonstranten auseinander. Mehr als 50 Menschen sollen verhaftet worden sein.

Wegen einer begrenzten Berichterstattung iranischer Medien über die Proteste lassen sich die Berichte und Videos in sozialen Netzwerken nicht unabhängig verifizieren. Die meisten Videos kommen über das Nachrichtenportal Amad-News und werden auf der Messaging-App Telegram gepostet. Irans Telekommunikationsministerium hat Telegram daher aufgefordert, das Konto des Portals zu blockieren.

Die Proteste hatten am Donnerstag in der Stadt Maschhad begonnen. Sie richteten sich zunächst gegen die hohe Arbeitslosigkeit und Preissteigerungen, später jedoch auch gegen die Regierung und Staatschef Hassan Rohani. Am Freitag hatten sich die Proteste auf die Hauptstadt Teheran und weitere Städte aus.

"Wir rufen alle Nationen auf, das iranische Volk zu unterstützen"

Das US-Außenministerium versuchte, andere Staaten auf die Seite der Demonstranten zu bringen. "Wir rufen alle Nationen dazu auf, das iranische Volk und seine Forderungen nach Grundrechten und einem Ende der Korruption öffentlich zu unterstützen", erklärte das Ministerium in Washington.

Das staatliche iranische Fernsehen berichtete am Samstag erstmals über die sozialen Proteste und sprach von "gerechtfertigten Forderungen der Bevölkerung". Zugleich verurteilte es die Medien und "konterrevolutionäre" Gruppen im Ausland, die versuchten, die Proteste zu instrumentalisieren.

Auch die Regierung in Teheran verurteilte die US-Unterstützung für die Proteste scharf. "Das iranische Volk wird diese wertlosen und opportunistischen Bemerkungen der Amerikaner nicht beachten", sagte Außenamtssprecher Bahram Ghassemi. In Iran gebe es demokratische Kanäle, über die das Volk legitime Forderungen erheben könne. Das Innenministerium sei bereit, Anträge zu friedlichen Demonstrationen zu prüfen, sagte Minister Fasli.

Vor der iranischen Botschaft in Berlin demonstrierten am Samstag nach Polizeiangaben gut hundert Regimekritiker gegen die Führung in Teheran. Bereits am Freitag hatten rund 50 Menschen vor der Botschaft demonstriert, wie die Polizei weiter mitteilte.