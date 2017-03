Zweiter Versuch Trump unterzeichnet neues Einreisedekret

Als Präsident Donald Trump im Januar das erste Dekret zum Einreisestopp unterzeichnete, dauerte es nicht lang, bis es von US-Gerichten als verfassungswidrig kassiert wurde. Am Montag nun hat er laut Weißem Haus eine überarbeitete Version des Dekrets abgezeichnet.

Zuvor war bereits bekannt geworden, dass der Irak nicht mehr auf der Liste steht. Mehrere Mitglieder aus dem Kabinett hätten dem Präsidenten diesen Schritt nahegelegt, berichtete die "New York Times". Hintergrund sei, dass viele Iraker der US-Armee und US-Organisationen im Irak geholfen hätten und deshalb nun in ihrer Heimat zum Teil bedroht würden.

Laut Regierungskreisen wird mit dem neuen Dekret die Einreise von Menschen aus Iran, Libyen, Syrien, Somalia, dem Sudan und dem Jemen für 90 Tage untersagt. Trump teilte mit, das neue Dekret orientiere sich an den Vorgaben der Richter.

Der Nachrichtenagentur AP zufolge soll eine Änderung sein, dass Menschen aus den sechs Ländern mit gültigem US-Visum oder Green Card - also unbefristeten Aufenthaltsgenehmigungen - auch weiterhin einreisen dürften. Neue Visa werden ihnen der Executive Order zufolge aber nicht mehr ausgestellt. Für Bürger mit doppelter Staatsbürgerschaft - wie etwa Deutsch-Iraner - soll nun gelten: Sie dürfen einreisen, wenn sie den Pass jenes Staates verwenden, für den kein Einreiseverbot gilt.

Auch mit dem neuen Dekret wird ein pauschales Einreiseverbot für alle Flüchtlinge für einen Zeitraum von 120 Tagen verfügt. Diese Frist soll auch für syrische Flüchtlinge gelten, die in Trumps erstem Dekret noch mit einem unbefristeten Einreiseverbot belegt worden waren.

Der erste Erlass vom 27. Januar war weltweit auf heftige Kritik gestoßen und hatte zu Chaos und Protesten an Flughäfen geführt.

"Anhaltende Missbilligung der Bürger und Gerichte"

Das neue Dekret soll erst am 16. März in Kraft treten, um Behörden und Fluggesellschaften Zeit zur Vorbereitung zu geben. "Es wird kein Chaos an den Flughäfen geben", hieß es im Weißen Haus. Ein Vertreter des Außenministeriums stellte klar: "Wenn Sie ein gültiges Visum haben, werden Sie keine Probleme bekommen."

Die zuständigen US-Minister meldeten sich unmittelbar nach der Unterzeichnung zu Wort. Außenminister Rex Tillerson bezeichnete das Dekret als "entscheidende Maßnahme zur Stärkung der nationalen Sicherheit". Heimatschutzminister John Kelly erklärte, es werde "Amerika sicherer machen".

Die oppositionellen Demokraten und Bürgerrechtler kritisierten Trumps Dekret hingegen scharf. "Auch ein abgeschwächtes Einreiseverbot ist ein Einreiseverbot", erklärte der demokratische Senator Chuck Schumer. Die einflussreiche Bürgerrechtsgruppierung ACLU kritisierte: "Wieder hat sich Präsident Trump der religiösen Diskriminierung verschrieben, und dafür kann er mit anhaltender Missbilligung der Bürger und der Gerichte rechnen."