Diplomaten-Protest US-Botschafter in China kündigt wegen Austritt aus Klimavertrag

27 Jahre hat David Rank im auswärtigen Dienst der USA gearbeitet - nun hat der Top-Diplomat überraschend seinen Dienst als amtierender Botschafter in China quittiert. Grund dafür ist die US-Abkehr vom Pariser Klimaschutzabkommen, wie Rank seinen Mitarbeitern bei einer Versammlung in Peking persönlich mitgeteilt haben soll. Berichten zufolge soll Rank "bestürzt" gewesen sein über die Wende in der US-Klimapolitik.

Die US-Botschaft wollte am Dienstag nur bestätigen, dass der Karrierediplomat "eine persönliche Entscheidung getroffen" habe. "Wir wissen seine Jahre engagierten Dienstes für das Außenministerium zu schätzen", sagte eine Sprecherin

Spitzendiplomat Rank sollte die Botschaft in Peking eigentlich noch bis zum Ende des Monats führen. Dann wird der von der Trump-Regierung ernannte neue Botschafter Terry Branstad seinen Dienst antreten. China und die USA gelten als weltgrößte Kohlendioxid-Verursacher. Ihre Zustimmung zu einer Eindämmung war eine Grundlage für das Pariser Abkommen, dem fast alle Nationen der Erde beigetreten sind.

Trump hatte nach der Bekanntgabe seines Ausstiegs aus dem Abkommen viel internationale Kritik geerntet. Politiker und Prominente zeigten sich entsetzt, Umweltorganisationen drohen mit Klagen und selbst große Energiefirmen stellen sich öffentlich gegen die Entscheidung.