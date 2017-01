Umstrittenes Trump-Dekret US-Bundesstaaten prüfen Klage gegen Einreisestopp

Drei US-Bundesstaaten erwägen ein gerichtliches Vorgehen gegen den Einreisestopp für Flüchtlinge und Menschen aus sieben muslimischen Staaten. Die Generalstaatsanwälte von Pennsylvania, Washington und Hawaii prüfen, welche Klagen vor welchen Gerichten eingereicht werden könnten. "Wir gehen davon aus, dass der Präsidialerlass gegen die Verfassung verstößt", sagte der Generalstaatsanwalt von Hawaii, Douglas Chin.

Am späten Samstagabend hatte die Bürgerrechtsorganisation ACLU vor einem Bundesgericht in New York einen Teilerfolg gegen den umstrittenen Erlass Trumps erzielt. Eine Bundesrichterin entschied, die an US-Flughäfen festsitzenden Reisenden aus den betroffenen muslimischen Ländern mit gültigen US-Visa könnten im Land bleiben. Die Bürgerrechtler, die die Eilentscheidung im Auftrag zweier betroffener Iraker beantragt hatten, gingen von 100 bis 200 festgehaltenen Reisenden aus.

Der Erlass Trumps sieht vor, vier Monate lang keine Flüchtlinge mehr in die USA zu lassen. Das Flüchtlingsprogramm für Syrer wurde auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Mindestens 90 Tage gilt zudem ein Einreiseverbot für alle Besucher aus Syrien, Iran, dem Irak, Libyen, Somalia, dem Sudan und dem Jemen. Durch die Maßnahmen sollen die USA nach Trumps Worten vor der Einreise von Terroristen geschützt werden.

Der Erlass trat mit sofortiger Wirkung in Kraft, was zu chaotischen Situationen an Flughäfen in den USA und anderswo führte. Reisende aus den betroffenen Ländern wurden entweder gar nicht erst an Bord gelassen oder durften nach der Landung den Flughafen nicht verlassen.

Das Heimatschutzministerium kündigte an, sich dem Urteil des New Yorker Gerichts zu beugen. Man werde aber weiterhin alle Anordnungen des Präsidenten Donald Trump auf eine Art und Weise umsetzen, die "die Sicherheit des amerikanischen Volkes" garantiere. Die US-Regierung behalte sich das Recht vor, Visa jederzeit zu annullieren.