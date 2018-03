TV-Moderator und Historiker Larry Kudlow wird Trumps neuer Wirtschaftsberater

Der konservative TV-Kommentator und Wirtschaftsanalyst Larry Kudlow wird nach Angaben des Weißen Hauses neuer Top-Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump.

Kudlow selbst hatte kurz zuvor seine neue Position bereits angekündigt: "Der Präsident hat mir den Posten gestern Abend angeboten und ich habe angenommen."

Eigentlich hatte er sich - genau wie sein zurückgetretener Vorgänger Gary Cohn - gegen die von Trump angekündigten Schutzzölle auf Stahl und Aluminium ausgesprochen. Der Präsident erklärte jedoch am Mittwoch, Kudlow habe sich inzwischen seiner Sichtweise angeschlossen.

US-Medien hatten von ihm als Trumps Favoriten für die frei gewordene Stelle berichtet. Eine Bestätigung des Senats für die Ernennung ist nicht notwendig.

Derzeit Moderator beim Kanal CNBC

Lawrence A. "Larry" Kudlow ist ein langjähriger Freund und früher Unterstützer des Präsidenten, so war es auch während des Wahlkampfs 2016. Heute gilt er als ein loyaler Berater Trumps. Seit Tagen galt er als Favorit für den Posten des Direktors des Nationalen Wirtschaftsrates.

Er moderiert derzeit im Kanal CNBC, er ist auch Radiomoderator und Kolumnist. In den 1980er Jahren beriet er die Regierung Ronald Reagans. Kudlow war Chef-Ökonom bei der Investmentbank Bear Stearns. Mehrfach hat er einschneidende Steuersenkungen als Treiber eines Wirtschaftswachstums bezeichnet. Kudlow hat an der Universität Rochester Geschichte studiert und später an der Princeton University's Woodrow Wilson School of Public and International Affairs ein weiteres Studium begonnen - Fachgebiet Politik und Wirtschaftswissenschaften. Doch er verließ die Universität, bevor er seinen Abschluss machte.

Kudlow solle möglicherweise bereits am Donnerstag ernannt werden, berichtete der Sender CNBC. Das Weiße Haus äußerte sich nicht zum Zeitpunkt der Ernennung.

Der derzeitiger Top-Wirtschaftsberater Cohn verlässt das Weiße Haus in diesen Tagen während der tobenden Debatte über US-Strafzölle auf ausländischen Stahl und Aluminium. Der 57-Jährige war maßgeblich an der jüngst verabschiedeten Steuerreform beteiligt, lag mit Trump aber in fast allen anderen Feldern überkreuz. Bei den Strafzöllen stellte er sich bis zuletzt, aber vergebens gegen den Präsidenten.