Bundesgericht in Maryland Weißes Haus leitet Berufung gegen Blockade des Einreisedekrets ein

Nach Aussetzung der zweiten Version des umstrittenen Einreiseverbots legt das Weiße Haus Berufung gegen die neuerliche gerichtliche Blockade ein. Das kündigte sie in einer offiziellen Mitteilung bei einem Bundesgericht im Bundesstaat Maryland ein. Zuerst hatten die "Washington Post" und der Sender CNN darüber berichtet.

Als nächster Schritt folgt eine offizielle Eingabe bei einem Bundesberufungsgericht in Richmond (Virginia), das für den Gerichtsbezirk Maryland zuständig ist und über den Einspruch des Weißen Hauses entscheiden wird.

Nach Scheitern einer ersten Verfügung von Einreiseverboten für Menschen aus den mehrheitlich muslimischen Staaten Iran, Libyen, Syrien, Somalia, Sudan und Jemen hatte der US-Präsident ein abgemildertes Dekret erlassen. Eigentlich sollte die neue Einreisebestimmung am Donnerstag in Kraft treten. Ein Richter am Bundesgericht von Hawaii hatte das zweite Dekret aber ausgesetzt, Maryland schloss sich an. Das Dekret darf landesweit vorerst nicht angewendet werden.

Bereits kurz nach dem Urteil aus Hawaii hatte Trump gesagt, dagegen vorzugehen. "Wir werden gewinnen. Wir werden unsere Bürger beschützen", sagte Trump in einer Rede nach dem Urteil aus Hawaii. Er werde notfalls bis vor den Supreme Court ziehen - das wäre Trumps einzige Möglichkeit, sollte auch diese Berufung scheitern.

Kritiker sahen in dem Vorhaben eine "Gefahr für die nationale Sicherheit" und richteten sich in einem offenen Brief an Trump. Zu den 134 Unterzeichnern gehörten die ehemalige demokratische Außenministerin Madeleine Albright, die ehemalige nationale Sicherheitsberaterin Susan Rice, Ex-Heimatschutzministerin Janet Napolitano und der frühere Leiter des US-Terrorabwehrzentrums, Matthew Olsen. Auch der frühere Nato-Botschafter Nicholas Burns und der ehemalige Antiterror-Koordinator von Präsident George W. Bush, Richard Clarke, unterschrieben.

Zuvor hatte ein Bundesgericht in Seattle nach einer Klage der Bundesstaaten Washington und Minnesota das erste Einreiseverbot, das Trump am 27. Januar erlassen hatte, als verfassungswidrig bezeichnet und ebenfalls per einstweiliger Verfügung gestoppt worden.

Das Urteil hatte ein Berufungsgericht in San Francisco Mitte Februar einstimmig bestätigt. Daraufhin entschied sich die US-Regierung, eine überarbeitete Version aufzusetzen. Am 8. März zog sie ihren Einspruch gegen das Urteil des Berufungsgerichts freiwillig zurück.