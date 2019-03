Truppen zur "Friedenssicherung" Pentagon weist Bericht über Stationierung von US-Soldaten in Syrien zurück

An den bisherigen Plänen habe sich nichts geändert: Die USA haben einen Medienbericht entschieden zurückgewiesen, wonach fast tausend US-Soldaten in Syrien stationiert bleiben sollen. Das "Wall Street Journal" hatte darüber berichtet.

"Die Behauptung in einer wichtigen US-Zeitung, wonach die US-Armee plant, knapp tausend US-Soldaten in Syrien zu belassen, ist faktisch inkorrekt", sagte Generalstabschef Joseph Dunford am Sonntag. Es gebe keine Änderung an den bisherigen Plänen von US-Präsident Donald Trump.

Das "Wall Street Journal" schrieb, die USA planten, weiterhin mit kurdischen Kämpfern in Syrien zusammenzuarbeiten. Dazu könnten bis zu tausend US-Soldaten in dem Land stationiert bleiben - mehr als doppelt so viele, wie zuletzt angekündigt. Die Zeitung beruft sich auf US-Beamte.

USA wollen sich international abstimmen im Kampf gegen IS

Dunford erklärte lediglich, die USA wollten sich weiterhin eng mit dem türkischen Generalstab "hinsichtlich türkischer Sicherheitsinteressen entlang der türkisch-syrischen Grenze" abstimmen. Auch stimme sich Washington weiter mit anderen Mitgliedern der internationalen Koalition gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) ab.

Trump hatte im Dezember überraschend den vollständigen Abzug aller 2000 US-Soldaten angekündigt. Er begründete den Schritt damals damit, dass der Kampf gegen den IS "gewonnen" sei. Später räumte er indirekt ein, der IS sei noch nicht besiegt, twitterte aber: "Es ist Zeit für die anderen, endlich zu kämpfen."

International wurde die Entscheidung von verbündeten Staaten, der US-Opposition aber auch Politikern von Trumps Partei kritisiert. Im Februar entschied Washington dann, doch einen Teil der Truppen in dem Bürgerkriegsland zu lassen.Eine Gruppe von "etwa 200" Soldaten solle zur "Friedenssicherung" in Syrien bleiben, hieß es.