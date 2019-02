Auch nach dem US-Truppenabzug aus Syrien sollen rund 200 amerikanische Soldaten in dem Land stationiert bleiben. Die US-Regierung wolle diese "kleine Gruppe" von Soldaten noch "für eine gewisse Zeit" in Syrien lassen, sagte am Donnerstag die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders. Es ist bisher unklar, wo genau die Soldaten stationiert sein sollen und für wie lange sie im Land bleiben werden.

US-Präsident Donald Trump hatte Mitte Dezember überraschend angekündigt, alle etwa 2000 US-Soldaten aus Syrien abzuziehen. Dort sei die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) besiegt und das Ziel des US-Einsatzes damit erreicht. Trump war mit der Ankündigung und seiner Einschätzung der Lage vielfach auf Unverständnis und Kritik gestoßen - sowohl bei verbündeten Ländern als auch im eigenen politischen Lager.

Nun teilte der republikanische Senator Lindsey Graham mit, er begrüße Trumps Entscheidung, einige Soldaten in Syrien zu lassen. Der Präsident sei damit soliden Ratschlägen des Militärs gefolgt: "Gut gemacht, Mr President." Die Nachrichtenagentur Reuters zitiert einen namentlich nicht genannten Mitarbeiter des Weißen Hauses mit den Worten, es handle sich bei dem Schritt "um eine klare Botschaft an unsere Verbündeten und Koalitionspartner".

My statement on President @realDonaldTrump decision to leave 200 American troops in Syria. pic.twitter.com/OA5apTumm5 — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) 22. Februar 2019

Die USA stehen an der Spitze einer internationalen Koalition, die in Syrien den IS bekämpft. Im Norden des Landes unterstützen die amerikanischen Truppen bisher die kurdische YPG-Miliz im Kampf gegen den IS. Die Kurden befürchten nach einem kompletten US-Abzug eine Offensive der Türkei auf syrischem Gebiet. Die Türkei sieht die YPG als Terrororganisation an und hat angekündigt, sie zu zerschlagen.

Mehr bei SPIEGEL+ REUTERS Der IS und seine letzte Schlacht Putschversuch im Kugelhagel

Die Ankündigung, etwa 200 Soldaten in Syrien zu lassen, kam nach einem Telefonat von Trump mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Beide Seiten hätten sich darauf verständigt, weiter an der Einrichtung einer möglichen Sicherheitszone in Nord-Syrien zu arbeiten, teilte das US-Präsidialamt anschließend mit. Die Gespräche sollen am Freitag auf Ebene der Verteidigungsministerien und der Streitkräfte fortgesetzt werden.