USA-Newsblog Trump vergleicht Ryan mit "gutem Wein"

@@aktuell

Trump, Ryan, Wein - und eine Warnung

Donald Trump und Paul Ryan - das war nicht immer einfach. Der einflussreiche Sprecher des Abgeordnetenhauses galt lange als einer der schärfsten innerparteilichen Kritiker Trumps und verweigerte ihm zwischenzeitlich die Unterstützung. Trump nannte Ryan schon mal übersensibel: "Wenn du niest, meldet er sich zu Wort und erklärt, das sei eine schreckliche Sache."

Der Wahlkampf ist nun längst gelaufen, Trump wird am 20. Januar die Amtsgeschäfte von Barack Obama übernehmen. Am Dienstag kam er nun im Zuge seiner "Dankeschön"-Tour in den US-Bundesstaat Wisconsin, der Heimat von Ryan. Gemeinsam standen die beiden auf der Bühne in West Allis.

Als es unter den Zuhörern Buh-Rufe für Ryan gab, sagte Trump, er habe gelernt, ihn zu schätzen, er sei großartig. "Er ist wie ein guter Wein. An jedem Tag, der vergeht, weiß ich seine Genialität mehr und mehr zu schätzen."

Trump mentions Paul Ryan, eliciting boos from WI crowd: "Oh, no!" Trump interjects. "I've come to appreciate him!" https://t.co/J54RiABFFl pic.twitter.com/TChK9fQiZC — CBS News (@CBSNews) 14. Dezember 2016

Dann schob Trump noch lächelnd hinterher: "Wenn er sich jemals gegen mich stellt, werde ich das nicht sagen, ok?"

@@3.40 Uhr

IBM kündigt Schaffung von 25.000 Jobs in den USA an

Kurz vor einem Treffen der Technologiebranche mit dem künftigen US-Präsidenten Donald Trump hat IBM erklärt, in den kommenden vier Jahren 25.000 Arbeitsplätzen in den USA zu schaffen. Etwa 6000 Menschen würden im Jahr 2017 eingestellt.

"Es werden Jobs geschaffen, die neue Fähigkeiten erfordern - was wiederum neue Ansätze bei Bildung, Ausbildung und Rekrutierung verlangt", schrieb IBM-Präsident Ginni Rometty in einem Artikel für die Zeitung "USA Today". Rometty ist Mitglied von Trumps Strategie und Politik Forum, einer Gruppe von US-Unternehmensführern, die sich mit der Ankurbelung der Wirtschaft und der Schaffung von Arbeitsplätzen befassen.

Trump trifft sich am Mittwoch mit den Chefs von mehreren großen Technologie-Unternehmen der USA, darunter Amazon, Apple, Microsoft und Google. Es wird erwartet, dass Trump die Schaffung von mehr Jobs in den USA einfordern wird. Die Technologiebranche hatte im Wahlkampf überwiegend seine Rivalin von den Demokraten, Hillary Clinton, unterstützt.

@@2.30 Uhr

Energieministerium gibt Namen seiner Klima-Mitarbeiter nicht heraus

Das US-Energieministerium weigert sich, Donald Trump die Namen aller Mitarbeiter zu geben, die am Thema Klimawandel gearbeitet haben. Die "Washington Post" zitiert eine Sprecherin mit den Worten, man werde dem Übergangsteam des designierten Präsidenten alle öffentlich verfügbaren Informationen zukommen lassen - aber keine Namen einzelner Mitarbeiter.

Trumps Team hatte dem Ministerium ein Memo mit 74 Fragen geschickt: Sie zielen auf die Amtszeit Barack Obamas, für den Klimaschutz ein Herzensanliegen war. Insbesondere solle die Teilnahme an Uno-Klimakonferenzen beantwortet werden, aber auch die Mitarbeit an der Bewertung wirtschaftlicher Konsequenzen des Klimawandels. Demokratische Abgeordnete zeigten sich wegen dieses Vorgehens alarmiert.

@@1.40 Uhr

Trump will offenbar Ryan Zinke zum Innenminister machen

Mehrere US-Medien berichten übereinstimmend, Donald Trump habe sich auf einen Kandidaten für den Posten des Innenministers festgelegt: Ryan Zinke, 55. Der ehemalige Navy-Seal-Commander vertritt den Bundesstaat Montana im Repräsentantenhaus.

REUTERS

Zuerst hatte "Politico" über Zinke berichtet. Das Magazin beruft sich auf zwei Quellen aus Trumps Übergangsteam sowie eine weitere Person, die mit dem Jobangebot vertraut sein soll. Zinke selbst habe sich bisher nicht geäußert.

