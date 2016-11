Verkehrschaos am Trump-Wohnsitz Make America late again

Schon während seiner Wahlkampftouren durch das ganze Land zog es Donald Trump nach den Veranstaltungen meist wieder nach New York City in die eigenen vier Wände: Im Trump Tower lebt der Republikaner bequem auf rund 2700 Quadratmetern.

Noch ist unklar, ob er künftig seinen Lebensmittelpunkt in das Weiße Haus verlegen wird. Das könnte zum Problem werden: Vor dem 58-stöckigen Gebäude an der berühmten 5th Avenue wurden die Sicherheitsvorkehrungen schon vor Tagen erhöht - der Verkehr wird dadurch teilweise lahmgelegt:

Fußgänger werden überprüft, etwa wenn sie zu den Geschäften wollen, die sich innerhalb des Gebäudes befinden: wie Gucci oder Tiffany. Die viel befahrene 5th Avenue entlang der Frontseite des Towers wurde teilweise gesperrt, auch weil die Proteste gegen den umstrittenen Präsidenten dort anhalten. Der Secret Service würde laut "New York Times" diesen Abschnitt am liebsten dauerhaft sperren, wenn Trump sich zu Hause befindet.

Südlich des Gebäudes, an der East 56th Street, blockiert die Stadt schon jetzt einen Teil der Straße, wenn Trump sich in seinem Apartment aufhält - damit seine Autokolonne Platz hat.

Hinzu kommen Touristen, die in Scharen Selfies vor dem Gebäude aufnehmen. All das sorgt für erhebliche Probleme auf den Fußgängerwegen und Straßen.

Und ein Ende ist noch nicht absehbar: Vor allem, wenn Trump künftig von seinem Tower die Amtsgeschäfte führen würde. Es wäre ein Novum in der US-Geschichte und zöge ein Sicherheitsproblem nach sich. Womöglich müssten langfristig Straßen gesperrt werden, um die Sicherheit des Präsidenten zu gewährleisten. Dauerhaftes Verkehrschaos wäre die Folge.

"Gucci und Tiffany sind nicht meine größte Sorge, aber die Verkehrssituation ist ein wirkliches Problem", sagt Bürgermeister Bill de Blasio laut einem Bericht der "New York Times" mit Blick auf die Geschäfte in dem Trump Tower und entlang der Einkaufsstraße.

In einem weiteren Interview, dieses Mal mit dem Sender CBS2, sah er das Problem deutlich gelassener: "Schauen Sie auf die guten Seiten: Die Ferien kommen - und Midtown Manhattan wird dann sowieso chaotisch", so de Blasio, den Trump als "schlechtesten Bürgermeister" der Stadtgeschichte beschreibt.

Die 5th Avenue ist insbesondere eine von Bussen viel genutzte Straße: 23 Linien verkehren dort, bringen 6000 Personen in 130 Bussen zu Stoßzeiten pro Stunde durch die Stadt, wie die "New York Daily News" berichtet. Darüber hinaus sind dort täglich rund 25.000 Autos unterwegs.

Die New Yorker Polizei und der Secret Service beraten am Donnerstag, welche Lösungen es gibt, um die Verkehrsprobleme möglichst gering zu halten - und den Verkehr in Manhattan nicht völlig lahmzulegen.