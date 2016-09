Gesundheit im US-Wahlkampf Trump veröffentlicht Brief seines Leibarztes

Der Wettstreit, wer der gesündere US-Präsidentschaftskandidat ist, geht zwischen dem 70-jährigen Donald Trump und der 68-jährigen Hillary Clinton weiter: Nun hat das Wahlkampfteam Trumps einen Brief von dessen Leibarzt ins Internet gestellt.

Darin listet Harold N. Bornstein, Trumps persönlicher Internist seit mehr als 20 Jahren, Blutfettwerte, Zuckerspiegel, Gewicht, Blutdruck und Testosteronspiegel des Milliardärs auf. Bornsteins Fazit am Ende des Briefes: Trump sei bei hervorragender körperlicher Gesundheit.

Leber- und Schilddrüsenwerte des 70-jährigen Milliardärs seien alle im normalen Bereich, schreibt der Arzt in dem einseitigen Brief. Trump ist 1,90 Meter groß und wiegt 107 Kilogramm, sein Body-Mass-Index liegt damit bei 29,5. Trump ist stark übergewichtig, aber nicht fettleibig.

Laut Bornstein nimmt Trump ein Medikament zur Senkung seiner Blutfettwerte und eine geringe Dosis Aspirin. Er konsumiere weder Alkohol noch Tabak. Bornstein hatte 2015 Trump attestiert, dass er im Fall seiner Wahl der Präsident mit dem besten Gesundheitszustand der US-Geschichte wäre. Später hatte er eingestanden, dass er das kurze Schreiben in Eile verfasst habe und inzwischen andere Worte wählen würde.

Der Gesundheitszustand der Kandidaten von Demokraten und Republikanern ist derzeit ein heißes Wahlkampfthema: Die demokratische Kandidatin Hillary Clinton hatte bei den Gedenkfeiern für die Terroranschläge vom 11. September 2001 in New York am Sonntag einen Schwächeanfall erlitten. Ihr Team hatte daraufhin eingestehen müssen, dass sie seit Freitag an einer Lungenentzündung leide. Ihr Team hatte zunächst von einer "Überhitzung" der Politikerin gesprochen. Clinton sah sich deswegen Vorwürfen ausgesetzt, sie habe nicht transparent genug gehandelt.

Trump hatte das in seiner Haltung bestärkt, wonach Clinton körperlich nicht den Belastungen des Präsidentenamts gewachsen wäre. Er selbst hatte - bis zur Veröffentlichung des kurzen Schreibens Bornsteins - kein ausführliches Arztgutachten veröffentlicht.