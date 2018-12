Vertrauter Graham Trump könnte Blitzabzug aus Syrien überdenken

30 Tage, dann sollen die rund 2000 US-Soldaten aus Syrien abgezogen sein. Das war bisher die offizielle Linie von Donald Trump. Doch nun könnte der US-Präsident diesen Kurs, der bei vielen Verbündeten für Unverständnis gesorgt hatte, noch einmal überdenken. Nach Angaben des einflussreichen republikanischen Senators Lindsey Graham erwägt das Weiße Haus eine Verzögerung des Abzugs der US-Truppen aus Syrien, bis die Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) vollständig besiegt ist.

"Der Präsident versteht die Notwendigkeit, die Arbeit zu Ende zu bringen", sagte Graham am Sonntag nach einem zweistündigen Gespräch mit dem Präsidenten in Washington. Wörtlich sprach er von einer "pause situation", also etwa einer Situation des Innehaltens.

Graham erklärte, bei dem Treffen im Weißen Haus habe ihm der Präsident "Dinge gesagt, die ich nicht wusste und die mir ein viel besseres Gefühl dazu geben, worauf wir in Syrien zusteuern." Er gehe davon aus, dass Trump entschlossen sei, den IS vor dem Truppenabzug "vollständig" zu besiegen.

Trump denke "lang und hart" über Syrien und den Ablauf des Rückzugs nach, sagte Graham weiter. Dabei spiele auch der Schutz der mit den USA verbündeten kurdischen Milizen eine Rolle. Die Kurden im Norden Syriens fürchten nach dem Abzug der US-Truppen eine weitere Offensive der Türkei. (Mehr über die Lage der Kurden in der umkämpften Region lesen Sie hier.) Außerdem solle Iran nicht der "große Gewinner" des Rückzugs der USA werden. Eine Stellungnahme des Weißen Hauses gibt es bisher nicht.

Der Präsident hatte am 19. Dezember den vollständigen Abzug der US-Soldaten aus Syrien angekündigt und erklärt, der IS sei "weitgehend besiegt". Die überraschende Ankündigung sorgte nicht nur bei den Partnern Washingtons im Kampf gegen den IS für Ärger, sondern löste auch in den USA scharfe Kritik aus. Nur einen Tag nach der Ankündigung stellte US-Verteidigungsminister James Mattis sein Amt zur Verfügung.

Russen und die Türkei stimmen sich enger ab

Auch Graham hatte Trumps Entscheidung zuvor als "großen Fehler" bezeichnet. Wenn die US-Truppen jetzt abzögen, würden die Kurden "massakriert", sagte der Senator. Und "wenn wir die Kurden im Stich lassen und sie massakriert werden, wer wird uns künftig helfen?", fügte er hinzu. Der frühere Kritiker Trumps, der jetzt als sein Vertrauter gilt, warnte außerdem davor, Syrien den Iranern zu "übergeben".

Der angekündigte US-Rückzug könnte ein Machtvakuum vor allem im Norden Syriens hinterlassen. Dort sind kurdische Milizen aktiv, welche die Regierung in Damaskus aus Furcht vor einer türkischen Offensive nach dem geplanten Abzug der US-Truppen um Hilfe gebeten haben. Die kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) hatten den IS bislang mit Unterstützung des US-Militärs bekämpft.

Angesichts der Abzugspläne Washingtons hatten sich Russland und die Türkei am Samstag zu einer engen Abstimmung ihrer künftigen Einsätze in Syrien abgesprochen. In die Kooperation soll auch Iran einbezogen werden.