Besuch in Polen Trump wirft Russland destabilisierendes Verhalten vor

Donald Trump will am Freitag am Rande des Hamburger G20-Gipfels erstmals direkt mit Kremlchef Wladimir Putin sprechen. Aber schon einen Tag vorher kritisiert der US-Präsident Russlands Führung scharf.

Trump wirft Moskau "destabilisierendes" Verhalten vor. Das geht aus einem am Donnerstag vorab verbreiteten Text einer Rede hervor, die Trump mittags in Warschau halten wird, in der Nähe des Denkmals für den Warschauer Aufstand gegen die Nationalsozialisten. Die Beziehungen zwischen den USA und Russland sind so angespannt wie seit Jahren nicht mehr.

Die USA stärkten auch demonstrativ die Verteidigungsfähigkeit Polens gegenüber dem großen Nachbarn Russland. Washington habe der Lieferung von Patriot-Flugabwehrraketen zugestimmt, berichtete Verteidigungsminister Antoni Macierewicz. Ein entsprechendes Memorandum sei unterzeichnet worden. Macierewicz lobte die Trump-Regierung, unter der die Verhandlungen beschleunigt worden seien. Polen fühle sich durch Russland bedroht, das in der Ostsee-Exklave Kaliningrad Iskander-Mittelstreckenraketen stationiert habe. Diese könnten durch Patriot-Raketen bekämpft werden.

Die östlichen EU- und Nato-Mitglieder Polen, Estland, Lettland und Litauen fühlen sich seit dem Beginn der Ukrainekrise verstärkt von Moskau bedroht. Das amerikanische Waffensystem Patriot wehrt Flugzeug- und Raketenangriffen ab.

Er glaube, dass Russland sich mit Hackingangriffen in die Präsidentschaftswahl 2016 eingemischt habe, sagte Trump. "Es könnten aber auch andere Nationen gewesen sein", fügte er aber auch hinzu.. Seinem Vorgänger Barack Obama warf er vor, nicht rechtzeitig eingegriffen zu haben. "Er hat gedacht, (die demokratische Präsidentschaftskandidatin) Hillary Clinton würde die Wahl ohnehin gewinnen und wollte es auf sich beruhen lassen."

Aber auch Moskau attackierte Washington: Die USA versuchten nach Angaben der russischen Regierung, mit falschen Angaben die Beziehungen Russlands zu Nordkorea zu beschädigen. Das US-Außenministerium behaupte, dass nordkoreanische Wanderarbeiter in russischen Zwangsarbeitslagern schuften würden, sagte Außenamtssprecherin Maria Sacharowa am Donnerstag vor Journalisten. "Diese Vorwürfe treffen nicht zu."

Trump kündigt harte Reaktion gegen Nordkorea an

Die USA erfänden und verbreiteten "diesen Unsinn", und Russland stehe dann da mit dem Gefühl, sich wegen "dieser 'fake news'" rechtfertigen zu müssen. Die Anwesenheit von Gastarbeitern aus Nordkorea gehe auf ein Abkommen zwischen den Regierung Russlands und Nordkoreas aus dem Jahr 2007 zurück. Dieses sei vollkommen legal und verstoße gegen keine der Sanktionen, die der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen gegen Nordkorea verhängt habe.

Trump kündigte in Warschau auch eine harte Reaktion auf die jüngsten Bedrohungen aus Nordkorea an. "Wir werden dem sehr entschieden begegnen", sagte er.

Nordkorea hatte erst zwei Tage zuvor nach eigenen Angaben erstmals erfolgreich eine Interkontinental-Rakete getestet. Bereits in den Wochen und Monaten zuvor hatte es eine Reihe von Raketentests gegeben, die der Westen scharf verurteilte und als Verstoß gegen Uno-Resolutionen ansieht.

In seiner Rede hinterfragt Trump zudem die Führungsrolle des Westens: "Die grundlegende Frage unserer Zeit ist, ob der Westen den Willen zum Überleben hat", heißt es demnach in dem Text.