+++ Newsblog zur TV-Debatte +++ "Donald greift Frauen in ihrer Würde an"

Trump lässt spürbar nach. Er ist unbeherrscht, man merkt ihm an, wie er innerlich kocht, und bei der Außenpolitik macht seine Antwort nicht den geringsten Sinn - es sei denn für einen Fünftklässler.

First time ever that presidential debate involves complaint over Emmy voting. #debate

Das ist historisch beispiellos, dass ein Kandidat sich vorbehält, das Wahlergebnis anzuerkennen.

"When he didn't win an Emmy for his TV show he started saying that even the Emmys were rigged." ending a litany of claims of rigging from the Republican primary to court cases to TV awards. "Shoulda gotten it," quipped Trump.

Clinton attackiert: "So tickt Donald. Immer wenn er verliert, ist die Wahl getürkt. So war es bei seinen TV-Sendungen, wenn diese einen Emmy nicht bekommen haben und so ist es jetzt bei der Wahl."

Trump bereitet seit Tagen die Schlacht nach der Schlacht vor: eine Klage über die angeblich verschobene Wahl. Auf der Bühne weigert er sich, den Wahlausgang, wie auch immer er ausfällt, anzuerkennen.

"Die Medien sind so unfair, sie vergiften die Wähler." Wen meint er? Fox? Breitbart? Ann Coulter? Rush Limbaugh?

Clinton: "Alles, was er sagt über sein angebliches wohltätiges Engagement, können wir nicht überprüfen, weil er seine Steuererklärung nicht veröffentlicht."

Eine Stunde ist um. Wir sehen zwei sehr disziplinierte Kandidaten, die sich einen weitgehend sachlichen Schlagabtausch liefern. Zwischenstand aus meiner Sicht: unentschieden, mit leichtem Übergewicht im Mittelfeld für Donald Trump.

Trump pivots from accusations of sexual misconduct to Clinton's emails; she then pivots to his mocking of the disabled, Muslims and general divisiveness in the US which leads him to.... ISIS. Of course.

"Nobody has more respect for women than I do." Lachen im Saal.

Clinton schlägt Trump mit seinen eigenen Worten. Wortwörtlich.

Clinton: "Er hat gesagt, es sei völlig unmöglich gewesen, dass er die Frauen belästigt habe, weil sie nicht hübsch genug seien. Donald greift Frauen in ihrer Würde an. So ist er nun mal."

Trump: "Diese Frauen, die mir jetzt Vorwürfe machen, wollen bekannt werden oder sind von Clintons Kampagne beauftragt worden."

Es dauerte fast eine Stunde, bis Moderator Chris Wallace die Vorwürfe sexueller Belästigung gegen Trump zur Sprache bringt. Trumps Antwort: "Diese Geschichten wurden weitgehend widerlegt." Weitgehend.

Jetzt kommt das Thema auf Trumps Videoskandal: 2005 hatte er gesagt, er könne sich bei Frauen alles erlauben, zum Beispiel "ihnen an die Pussy fassen".

Beim Thema Handel macht Trump Boden gut, jedes mal wieder, in jeder der Debatten. Warum nur redet er jetzt über ISIS, wo er doch ein so starkes Thema hat?

"While I was in the situation room, observing Osama bin Laden being brought to justice he was filming an episode of Celebrity Apprentice" Clinton elaborating on what she's been doing for the last 30 years.

Riskantes Argument von Trump, dass Clinton in 30 Jahren nichts erreicht habe. Clinton: Als ich half, Osama bin Laden zu fangen, hast du deine Reality-Show "Celebrity Apprentice" moderiert.

As we discuss guns, remember that terrorism has killed 300 Americans over last decade. Guns have killed 330,000 in US in same period.

Was auffällt: Alleine, dass Trump und Clinton dieses Mal wieder an Pulten stehen (und nicht wie in der vergangenen Woche herumlaufen dürfen), versachlicht die Debatte. Das kommt eher Trump zugute. Er macht sich nicht so lächerlich wie beim Duell vor zehn Tagen. Clinton wirkt zwar kompetent, aber auch etwas hölzern.

Sehr gute Szene von Donald Trump. Der Milliardär hält ihr ihre politische Erfahrung vor. Sie sei "schlecht", sagt er. "Du hast viele Worte. Aber Du machst nichts, Hillary", so Trump.

She interupts him once in three debates and he cuts her off: "No, it's my turn." If she had said that every time he interupted her...

Das Thema Handel ist ein schwieriges Fahrwasser für Clinton, die lange Zeit den Freihandel verteidigt hat. Sie versucht, sich mit dem Vorwurf zu verteidigen, er vergiesse Krokodilstränen. Er treibt sie: "Warum haben Sie all das, was Sie jetzt fordern, nicht in den vergangenen 30 Jahren getan?"





"Ich werde die Schulden nicht einen Cent anwachsen lassen": Schwieriger Satz von Clinton, an dem sich ihre Präsidentschaft messen lassen muss. Diesen Auschnitt wird man ihr später noch vorhalten.

Der republikanische Wahlforscher Frank Luntz befragt wie immer live eine Gruppe von unentschlossenen Wählern. Sein Zwischenfazit: Clinton hat stark begonnen, aber bei Einwanderung und Russland habe Trump gepunktet. Interessant: die Wähler wollten Clintons Kritik an Russland nicht hören, jedenfalls nicht die in Luntz' Peergroup.

Clinton: "Ich werde die Steuern nicht erhöhen für alle, die 250.000 Dollar oder weniger im Jahr verdienen. Ich werde Jobs schaffen, in Bildung investieren und dafür sorgen, dass Menschen vorankommen."

Thema Arbeitsmarkt und Wachstum: Trump sagt, Clinton werde massiv die Steuern erhöhen. Die Regierung von Obama habe "schlimme Handelsverträge geschlossen". "Überall wandern Arbeitsplätze ab." Das werde er ändern. Wie? Natürlich mit Steuersenkungen für Unternehmen.

Jetzt geht es wieder mal Deutschland an den Kragen: die Bundesregierung müsse mehr an die USA zahlen, droht Trump.

Trump bezeichnet Clinton als Lügnerin und unterbricht sie immer häufiger. Wie in den ersten beiden Debatten scheint er nach 30 Minuten Debatte die Contenance zu verlieren.

Trump gelingt es, Clinton als schwach hinzustellen. Aber Clinton gelingt es, Trump ihre Themen aufzuzwingen. Jetzt porträtiert sie ihn als jemand, der nie die Kontrolle über Amerikas Atomwaffen erhalten darf.

Trump in die Nähe von Putin zu rücken scheint ein klar orchestriertes Manöver der Clinton-Kampagne zu sein. Sie bringt das Thema auf, ihre Leute treiben das Thema in den sozialen Netzwerken voran. Hat Putin die Funktion von Alicia Machado in dieser Debatte, jener Schönheitskönigin, die Clinton in der ersten Debatte aufbrachte und den Milliardär für einige Tage aus der Fassung brachte?

"She doesn't like Putin because Putin has outsmarted her every step of the way whether it's Syria, missiles. Look at the Middle East. They've taken over. She's been outplayed. And she always will be." Trump in response to be called Putin's puppet.

Trump hat drei Gesten: Zeigefinger hoch, Finger zum "O", Hände ausbreiten. Er setzt jetzt manisch alle drei gleichzeitig ein.

Clinton hakt nach. "17 Geheimdienste haben bestätigt, dass Russland sich in unseren Wahlkampf einmischt."

Jetzt gehen sie sich langsam doch an den Kragen. Wegen WikiLeaks, Russland und Putin. Clinton: "Er (Putin) will lieber eine Marionette als Präsident." Trump: "Du bist eine Marionette!"

Die Debatte hat einen kritischen Punkt erreicht: Clinton hat sich vorgenommen, Trump bei dessen Nähe zu Russland zu stellen, sie fordert ihn auf, sich von Putin zu distanzieren. Das Thema ist ein schwieriges Thema für Trump. Sie provoziert ihn: "Sie haben russische Spionage gutgeheißen und erhalten Hilfe von Putin."

Jetzt wird es giftig: Die Kandidaten beschimpfen sich gegenseitig als "Marionette".

Trump: "Ich kenne Putin nicht. Aber er respektiert weder Clinton noch Barack Obama. Das ist ein echtes Problem."

Clinton: "Die russische Regierung hat sich mit Spionage in den US-Wahlkampf eingemischt. Sie haben Daten gestohlen und sie Wikileaks gegeben. Das ist von ganz oben beschlossen worden, vielleicht von Putin selbst. Das ist vielleicht die wichtigste Frage des Abends."

Jetzt geht Clinton zum Angriff über, erkennbar vorbereitet: Trump habe illegale Einwanderer beim Bau des Trump-Towers eingesetzt.

Trump wirft Clinton vor, 2006 ebenfalls eine Mauer an der Grenze zu Mexiko gewollt zu haben. Sie habe sich aber nicht durchsetzen können. Clinton weist das zurück: "Ich habe mich für Grenzschutz eingesetzt, aber wir haben ganz unterschiedliche Vorstellungen, was das bedeutet."

Clinton kontert: "Ich will nicht, dass es Zwangsdeportationen gibt. Wir haben elf Millionen Einwanderer ohne Papiere. Wie will man die aus unserem Land herausbringen? Das würde unser Land zerreißen."

Thema Einwanderung: Trump beklagt sich, es gebe zu viele "bad hombres" in Amerika. Lautes Lachen hinter den Kulissen..

Thema Einwanderung: Trump sagt, die "ganzen Drogenbarone müssen raus aus dem Land. Und dann müssen wir die Grenzen sichern".

Zwei Dinge fallen auf: Die Debatte ist bislang sehr zivilisiert und an Inhalten orientiert. Und Clinton hat einen sehr starken und anderen Anfang als in den vergangenen zei Debatten. Sie tritt sehr bestimmt auf, fast schon autoritär. Kein Lachen, keine große Mimik, jeden kleinsten Vorwurf Trumps weist sie kühl zurück. Clinton spielt Präsidentin, sie hat die Phase, in der sie sich den Amerikanern neu vorstellt, offenbar beendet. Jetzt sollen die Bürger sie sich klar im Weißen Haus vorstellen.

Inhaltlich ist dies die bislang interessanteste der drei Debatten, mit gleich drei der großen Streitthemen am Anfang: Waffenrecht, Abtreibungen und nun das Einwanderungsrecht. Das letzte Thema hilft Trump, es wird interessant zu sehen sein, wie sie sich aus der Affäre zieht.

Trump sagt, Clinton wolle erlauben, das Baby noch kurz vor der Geburt "aus dem Bauch der Mutter herauszurupfen". Clinton wirft ihm daraufhin "eine gruselige Rhetorik" vor.