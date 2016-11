Newsblog So läuft der Endspurt im US-Wahlkampf

@@00.10

New Yorker Messehalle bereitet sich auf Clinton-Wahlabend vor

Dutzende amerikanischen Fahnen wehen schon, das Pult steht, das Logo hängt: Das New Yorker Messezentrum Jacob Javits Center bereitet sich auf die zentrale Wahlabend-Veranstaltung von Hillary Clinton vor. Einen Tag vor der Abstimmung wurden dort bereits Abläufe geprobt, Bühnen aufgebaut und Tausenden Journalisten aus aller Welt ihre Plätze zugewiesen. Die Straße vor dem Messezentrum an der Westseite Manhattans, das Clinton für ihren Wahlabend gemietet hat, war bereits abgesperrt.

AFP

Beobachter hatten die Auswahl des komplett gläsernen Gebäudes zuvor als extrem symbolisch bezeichnet. Wenn Frauen unsichtbare Barrieren überwinden, die sie zuvor am beruflichen Aufstieg gehindert haben, spricht man in den USA von "glass ceilings" - gläsernen Decken. Davon hat das Messezentrum reichlich. Clinton hatte bei ihrer Rede auf dem Parteitag der Demokraten explizit davon gesprochen, die gläsernen Decken zu durchbrechen.

Clintons republikanischer Konkurrent Donald Trump will seinen Wahlabend nur rund drei Kilometer entfernt mit Unterstützern in einem New Yorker Hotel verbringen.

@@23.50

Anleger feiern Clintons gestiegene Siegchancen

Das FBI hat Hillary Clinton in der E-Mail-Affäre erneut entlastet, ihre Chancen auf einen Wahlsieg steigen - und die Wall Street freut's. Der Dow Jones Industrial baute seine Anfangsgewinne am Montag aus und schloss 2,08 Prozent höher bei 18.259,60 Punkten. Damit machte der US-Leitindex seine siebentägige Verlustserie wett - für die hatte die wachsende Angst vor einem Wahlsieg Donald Trumps gesorgt.

Der S&P-500-Index zog um 2,22 Prozent auf 2131,52 Zähler an. Zuletzt hatte das Barometer mit neun Verlusttagen die längste Durststrecke seit 1980 erlitten. Der Technologie-Index Nasdaq 100 gewann 2,43 Prozent auf 4773,73 Punkte.

@@23.35

Wo stehen Trump und Clinton in den Umfragen?

REUTERS

Nach den jüngsten Erhebungen der Website "RealClear Politics" liegt Hillary Clinton derzeit landesweit 2,9 Prozentpunkte vor ihrem Mitbewerber Donald Trump. Damit hat sich der Abstand zuletzt wieder ein wenig vergrößert - er liegt allerdings weiterhin im Bereich der statistischen Fehlermarge, der eine verlässliche Vorhersage unmöglich macht.

Hinzu kommt, dass das landesweite Ergebnis im US-Wahlsystem irrelevant ist. Es zählen die Ergebnisse in den einzelnen Bundesstaaten (mehr zum Wahlverfahren in den USA lesen Sie in unserem Erklärformat "Endlich verständlich"). Die Umfragen in den als wahlentscheidend geltenden Staaten sehen Clinton zwar ebenfalls überwiegend vorn, aber hier ist ihr Vorsprung noch dünner. Für den Sieg werden 270 der 538 Wahlleute benötigt. Laut einer Analyse von "RealClear Politics" konnte Clinton am Tag vor der Wahl recht sicher mit 203 Wahlleuten rechnen, Trump mit 164. Die übrigen 171 Wahlleute entfielen auf Bundesstaaten, in denen die Wahl völlig offen erschien.

Eine andere Umfrage des Reuters/Ipsos-Projektes "States of the Nation", die am Montagabend veröffentlicht wurde, sieht für Clinton eine Siegeschance von 90 Prozent. Clinton hat laut der Studie einen Vorsprung von 45 zu 42 Prozentpunkten vor Trump und dürfte demnach 303 Stimmen der Wahlleute erhalten. Trump käme auf 235 Stimmen. Das Projekt befragte wöchentlich rund 15.000 Menschen in allen 50 Bundesstaaten.

@@23.20

Wo treten Trump und Clinton jetzt noch auf?

Die letzten 24 Stunden in diesem Wahlkampf laufen - beide Kandidaten touren noch einmal durch zahlreiche Staaten, um Wähler zu mobilisieren.

Hillary Clinton trat zunächst in Pennsylvania auf, das als einer der Schlüsselstaaten gilt. Später hat sie noch in Michigan und North Carolina zu ihren Anhängern gesprochen. Am Abend soll sie wieder in Pennsylvania eintreffen - dort ist in Philadelphia eine gemeinsame Veranstaltung mit ihrem Ehemann Bill, Präsident Barack Obama und First Lady Michelle sowie den Rockstars Bon Jovi und Bruce Springsteen geplant.

Donald Trump reist ebenfalls durch North Carolina, stattet aber auch dem strategisch wichtigen Bundesstaat Florida noch einen Besuch ab. Später wollte er sich noch in Pennsylvania, New Hampshire und Michigan zeigen.

@@23.05 Uhr

US-Astronaut Kimbrough hat auf Raumstation ISS gewählt

AP

Dank eines Gesetzes aus Texas von 1997 können Astronauten, die ihren Wohnsitz in dem Südstaat haben, aus dem All wählen - und das hat nun auch der derzeit einzige US-Astronaut an Bord der Internationalen Raumstation ISS getan. Shane Kimbrough habe seine Stimme in den vergangenen Tagen elektronisch abgegeben, teilte die Raumfahrtbehörde Nasa mit. Für welchen Kandidaten er gestimmt hat, ist hingegen nicht bekannt.

Fast alle US-Astronauten verlegen ihren Wohnsitz nach Texas, weil sie dort am Johnson Space Center für den Einsatz im Weltall ausgebildet werden. Kimbrough ist derzeit mit den Russen Sergej Ryschikow und Andrej Borissenko an Bord der ISS. Ende kommender Woche sollen eine US-Amerikanerin, ein Russe und ein Franzose zu ihnen stoßen.

@@22.55

Wer früher wählt...

In 37 der 50 US-Bundesstaaten können Wähler ihre Stimme schon deutlich vor dem eigentlichen Wahltag abgeben. In diesem Jahr haben laut der Nachrichtenagentur AP mindestens 43,2 Millionen Wahlberechtigte seit dem 23. September, dem ersten Tag des "early voting", per Briefwahl oder persönlich ihr Kreuzchen gemacht. Das entspricht fast 40 Prozent aller Stimmen - und ist rekordverdächtig.

@@22.30

Welche Neuigkeiten gibt es in der E-Mail-Affäre?

Es war DAS Thema der vergangenen Wahlkampftage: FBI-Chef James Comey hatte überraschend angekündigt, in der E-Mail-Affäre um Hillary Clinton neu aufgetauchte Nachrichten prüfen zu lassen. Am Sonntag - anderthalb Wochen später- gab er dann in einem Brief bekannt, die neuen Untersuchungen hätten keinen Hinweis auf strafbares Verhalten Clintons geliefert (mehr dazu lesen Sie hier). Gut für Clinton, ärgerlich für Trump.