Nach dem Duell Trump vs. Clinton Jetzt folgen vier Wochen Hölle

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Dutzende Reporter bedrängen Juanita Broaddrick. Sie brüllen ihr Fragen zu, sie strecken ihr Mikrofone ins Gesicht, einige posieren sogar für Selfies mit ihr. Doch die 73-Jährige bleibt ungerührt: "Es fühlt sich gut an, die Wahrheit zu sagen."

Eine befremdliche Szene an der Washington University von St. Louis, wo gerade die zweite TV-Debatte zwischen Hillary Clinton und Donald Trump ihr unrühmliches Ende gefunden hat. Denn besagte "Wahrheit" ist ein zutiefst persönliches Thema, das früher auf diesem respektablen Polit-Parkett nie zur Sprache gekommen wäre: Broaddrick bezichtigt Ex-Präsident Bill Clinton, sie 1978 vergewaltigt zu haben.

Es ist eine Geschichte, die in den USA schon vor Jahrzehnten hochkochte, doch nie eine abschließende juristische Aufarbeitung fand. Nun hat Trump sie aufgewärmt, um seine Rivalin zu demütigen und von den eigenen Frauenskandalen abzulenken: Er brachte Broaddrick und zwei weitere Damen, die ähnlich abstoßende Vorwürfe gegen Bill Clinton erheben, zur Debatte mit und wollte sie angeblich sogar in seine Familienloge setzen - was die Organisatoren aber im letzten Moment verboten.

Vergewaltigung als Debatten-Stunt, privates Leid als politischer Trick: So tief ist der Diskurs dank Trump gesunken. Doch selbst dieser unsägliche Moment war noch längst nicht das Ende der Peinlichkeiten. Zwar mühten sich die Moderatoren, das Gespräch immer wieder auf Sachthemen zu steuern. Aber dann ging's doch nur um Sex und Schlüpfrigkeiten, um Trumps Lügen und den "tiefen Hass im Herzen" Clintons. (Lesen Sie hier die Analyse - und hier das Minutenprotokoll.)

Doch was ist nun bis zum Wahltag im November noch zu erwarten? Wenn die Debatte ein Omen war - dann ein schlechtes. Hier die Prognosen für die nächsten Wochen:

Wie geht es für Trump weiter?

Wer dachte, Trump wäre nach dem Skandalvideo, in dem er Frauen als willige Sexobjekte herabwürdigte, sofort K.o., der hat sich getäuscht. Mit seinem aggressiven Macho-Auftritt in der Debatte konnte er sich gerade noch einmal retten - und rettete aber ironischerweise damit auch Clinton, die gegen einen Ersatzgegner womöglich einen schwereren Stand hätte. Es bleibt also bei Clinton vs. Trump.

Das ist gut für Clinton, doch schlecht fürs politische Klima. Indem er zur in Amerika so berüchtigten "nuklearen Option" griff und Broaddrick & Co. nach St. Louis einflog, bewies Trump, dass er vor nichts zurückschreckt. Egal, wie viele ihn verteufeln, wie viele Republikaner sich von ihm lossagen - er wird im Alleingang voranpreschen, ohne Rücksicht auf Verluste (auch eigene), Wahrheit oder Anstandsregeln. Schon ist die Rede von weiteren, kompromittierenden Videos - was heißt, dass Trump zu noch drastischeren Reaktionen greifen könnte.

Wie geht es für Clinton weiter?

Die Demokratin kann mit dem Ergebnis der Debatte einigermaßen zufrieden sein, auch ihre Gesamtsituation scheint recht komfortabel. Ihre Angriffe auf Trumps Charakter zeigen Wirkung, die letzte Woche hat aber auch gezeigt, dass sie gar nicht viel machen muss - Trump schadet sich selbst genug. Seine Umfragezahlen sind in vielen Staaten auf einem Tiefpunkt, und der Effekt des Skandalvideos wird sich erst in den kommenden Tagen in den Erhebungen zeigen.

Trotzdem dürfte der Wahlkampfendspurt ein Nervenspiel werden. Clinton hat drei Probleme.

Erstens: Trump agiert zunehmend hemmungslos und unkontrollierbar .

. Zweitens: Im Hintergrund schwelt die Affäre um die gehackten E-Mails ihrer Top-Berater, und keiner bei den Demokraten kann einschätzen, welch schädliche Informationen die Enthüllungsplattform Wikileaks noch veröffentlichen könnte.

ihrer Top-Berater, und keiner bei den Demokraten kann einschätzen, welch schädliche Informationen die Enthüllungsplattform Wikileaks noch veröffentlichen könnte. Drittens: Die Kandidatin hat ein strategisches Problem - sie muss sich vor ihren Anhängern siegesgewiss zeigen, aber den Eindruck vermeiden, sie steuere auf einen lockeren Erfolg zu. Denn die Mobilisierung ist Clintons großes Problem - je eindeutiger das Rennen erscheint, desto schwieriger könnte es noch werden.

Die besten Zitate des TV-Duells "... weil Sie dann im Gefängnis wären!" Trump auf die Aussage Clintons, es sei gut, dass er nicht für Gesetze zuständig sei "Mit früheren republikanischen Präsidentschaftskandidaten war ich uneins, aber ich habe nie an ihrer Eignung für das Amt gezweifelt. Bei Donald ist das anders." Clinton über Trump "Ich bin nicht stolz darauf. Ich entschuldige mich bei meiner Familie und bei dem amerikanischen Volk. Das war ein Umkleidekabinen-Gespräch. Niemand hat mehr Respekt für Frauen als ich." Trump über seine Äußerungen im Skandal-Video von 2005, in dem er mit sexuellen Übergriffen auf Frauen prahlt "Alles, was er gerade gesagt hat, ist schlicht falsch." Clinton über Trump - mehrfach während der Debatte "Bei mir waren es Worte, bei ihm Taten." Trump über Missbrauchsvorwürfe gegen Ex-Präsident Bill Clinton "Es war ein Fehler." Clinton zu ihrer E-Mail-Affäre "Obamacare ist ein totales Desaster und muss aufgehoben und ersetzt werden." Trump über die von US-Präsident Obama eingeführte Krankenversicherung "Donald kümmert sich immer um Donald." Clinton über Trump, bezogen auf dessen Pläne zur Steuerpolitik "Das wird das größte trojanische Pferd aller Zeiten sein." Trump über Clintons Pläne zur Flüchtlingspolitik "Donalds Worte sind ein Geschenk für den 'Islamischen Staat'." Clinton über Trump "Bei ihr ist es immer: viel Gerede, keine Taten." Trump über Clinton, bezogen auf ihre Pläne zur Steuerpolitik "Donald lebt in einer anderen Welt." Clinton über Trump, bezogen auf seine Pläne zur Steuerpolitik "Ich mag Assad nicht. Aber Assad tötet den IS. Russland tötet den IS. Iran tötet den IS." Trump über den Syrienkrieg und den Kampf gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" "Es wurden viele spalterische, düstere Dinge über Muslime gesagt. Meine Vision von Amerika ist ein Amerika, in dem jeder einen Platz hat." Clinton über die US-Einwanderungspolitik "Es ist drei gegen einen." Trump, als die Moderatoren Cooper und Raddatz ihn baten, beim Thema zu bleiben "Russland hat entschieden, wen es als Präsidenten der USA sehen will - und das bin nicht ich." Clinton über Russlands angeblichen Wunschkandidaten Trump "Glauben Sie mir: Sie hat gewaltigen Hass in ihrem Herzen." Trump über Clinton "Nein." Clinton auf die Frage, ob Trump genügend Führungsstärke für das Präsidentenamt besitze "Sie ist eine Kämpferin. Sie gibt nicht auf. Ich respektiere das." Trump auf die Frage, was er an Clinton respektiere "Ich respektiere seine Kinder, und ich denke, das sagt viel über Donald aus." Clinton auf die Frage, was sie an Trump respektiere

Wie geht es für die Republikaner weiter?

Für die Republikaner hätte die TV-Debatte kaum schlechter ausgehen können. Trump war zu gut, um jetzt noch einen Putsch gegen ihn zu starten, aber zu schlecht, um das Rennen gegen Clinton entscheidend zu ändern. Die Partei ist tief gespalten: Wohl noch nie in der modernen Geschichte der amerikanischen Politik hat es zwischen den mittleren und oberen Führungsebene der "GOP" und dem eigenen Kandidaten solche Gräben gegeben. Unter jenen Parteimitgliedern, die in den Bundestaaten um ihren Senats- oder Abgeordnetenhaussitz kämpfen, herrscht große Panik, dass Trumps chaotische Kampagne auch ihre Chancen schmälert.

Die Republikaner stehen vor zwei Herausforderungen für die kommenden Wochen: Einerseits müssen sie einen Weg finden, um in der großen Misere nicht noch ihre Mehrheit im Kongress zu verlieren. Zweitens müssen sie jetzt schon erste Weichen stellen in der Frage, wie die Partei nach dem 8. November eigentlich aussieht, wer in der "GOP" etwas zu sagen hat und wie sie sich programmatisch erneuert. Diese Aufgabe kommt in jedem Falle auf die Partei zu - ob Trump gewinnt oder nicht.

Zusammengefasst: Hillary Clinton geht gestärkt aus dem zweiten TV-Duell mit Donald Trump hervor - wenn auch nicht als uneingeschränkte Siegerin. Ihr Kontrahent war immerhin gut genug, um seine Kampagne noch einmal in die Verlängerung zu retten. Das macht ihn für seine Partei jedoch zum immer größeren Problem. Denn putschen kann sie nun kaum noch - gewinnen dürfte Trump das Rennen um das Weiße Haus aber wohl auch nicht. Wenn die TV-Debatte der Maßstab für die kommenden Wochen war, dürfte es nun richtig schmutzig werden.

