+++ Newsblog zum TV-Duell +++ "Trump lebt in einer anderen Welt"

Frage: "Denken Sie, dass Sie ein Präsident sein können für alle Amerikaner?"

"Tell me what your strategy is" moderator says as she tries for the third time to get Trump to answer question on Syria and the humanitarian situation.

Clinton: "Ich möchte keine Bodentruppen in Syrien einsetzen. Wir sollten nicht Besetzer sein, das wäre keine smarte Strategie. Wenn ich Präsidentin bin, werden wir den IS hoffentlich aus dem Irak vertrieben haben. Es gibt Pläne. Donald weiß sicher nicht mehr als unsere Generäle."

Auch für den "Islamischen Staat" hat Trump eine scheinbar einfache Lösung: "Warum greifen wir deren Hochburg Mossul nicht an und beseitigen die Führung des IS?"

Trump spricht über Russland und Nuklearwaffen. Eigentlich ein hochbrisantes Feld, aber nicht für Trump. Er redet, als sei das alles nur ein Spiel.

Trump punktet durchaus auf einigen Feldern. Clinton muss sich immer wieder verteidigen, was ihre Steuerpläne, ihre Außenpolitik und Email-Affäre angeht. Das Problem für den Milliardär ist, dass die ersten 20 Minuten derart surreal waren, dass der Fokus in den Nach-Debatten-Bewertungen fast ausschließlich darauf liegen dürfte.

Trump kritisiert Clintons 30 Jahre in der Politik: "Alles nur Gerede." Ds ist ein Fehler - denn es ist eine wunderbare Gelegenheit für sie, jetzt ihre wirklichen Verdienste aufzulisten. In der Tat haben wenige Amerikaner sich mehr - und erfolgreicher - im politischen und öffentlichen Leben engagiert als Clinton.

Trump sollte erklären, ob er seit Jahren keine Steuern zahlt, aber es gelingt ihm, auf Clinton und den "Islamischen Staat" zu kommen. Jetzt muss sie sich für ihre 30-jährige Karriere rechtfertigen. Bei dem Thema sah sie schon in der ersten Debatte nicht gut aus. Punkt für Trump.

Thema Steuern: Trump mit einem guten Statement, in dem er seine eigenen Steuervorteile ironisch als Systemschwäche outet. Clinton dagegen spielt erwartbar auf Trumps minimale Steuerzahlungen der vergangenen Jahre an.

Von der Peergroup des republikanischen Wahlforschers Frank Luntz sagen zur Halbzeit auf die Frage, wer bislang gewonnen hat: 17 mal Trump, 4 mal Clinton, 9 mal unentschieden.

Trump überwältigt die Debatte, die Moderatoren - und Clinton - mit so vielen Unwahrheiten hintereinander, dass man gar nicht mehr nachkommt. "Er lebt in einer alternativen Realität", sagt Clinton. Die Frage ist: Was bleibt beim Wähler als "wahr" hängen?

Clinton: "Schon interessant, das von jemand zu hören, der seit Jahren keine Steuern gezahlt hat. Er plant ein wahnsinniges Steuergeschenk für Reiche."

Trump: "Sie hätte die Gesetze ändern können, hat sie aber nicht gemacht, weil ihre Freunde diese Schlupflöcher auch genutzt haben. Ich werde die Gesetze ändern, Vorschriften müssen weg, ich werde für den Mittelstand die Steuern senken. Clinton will Steuern erhöhen, ich will sie senken."

Jetzt hat Trump einen Fehler gemacht: anstatt Clinton bei Wall Street und ihren bezahlten Reden zu stellen, redet er freiwillig über seine Steuererklärung. Prompt kommt die nächste Frage dazu. Glück für Clinton, sie sah nicht gut aus.

Thema Steuern, die Frage aus dem Publikum: "Welche Steuergesetze wollen Sie ändern, damit die reichsten Amerikaner Steuern zahlen?"

Trump: "Eine komplette Lüge. Der große Unterschied zu Lincoln ist, dass er nie gelogen hat. Klar kenne ich Russland, aber ich mache doch keine Geschäfte mit ihnen."

...und noch ein Thema, das Clinton schlecht aussehen lässt: ihre bezahlten Reden vor Großbanken. Sie versucht den Befreiungsschlag, indem sie auf Russland als mutmaßlicher Hacker interner Mails überleitet.

Clinton verweist auf Abraham Lincoln: "Manchmal ist es sehr hart, den Kongress zu überzeugen. Lincoln hat dafür mal die eine und mal die andere Sichtweise genutzt." Russland versuche, den US-Wahlkampf zu beeinflussen, fährt Clinton fort. "Noch nie hat sich eine andere Macht so in unseren Wahlkampf eingemischt. "Vielleicht weil Donald Putin so gelobt hat? Oder weil er Geschäfte mit Russland macht?"

Jetzt kommt eine Frage zu von Wikileaks veröffentlichten Clinton-Mails. "Darf eine Politikerin eine private Sicht haben?"

http://pbs.twimg.com/media/CuXtMQ_WEAA2F4K.jpg



Trump macht eine Art Push-Ups, während Clinton spricht. #debate

Die Debatte entwickelt sich, was die Themen angeht, in Trumps Sinn: jetzt muss sich Clinton dafür rechtfertigen, dass sie mehr syrische Flüchtlinge aufnehmen will. Er kann sich als Hardliner der Sicherheitspolitik darstellen.

Trump-Widersacher Khan: Mit der Wut eines Heldenvaters - SPIEGEL ONLINE Donald Trump hat Behinderte, Frauen und Ausländer verunglimpft, nichts schien ihm dauerhaft schaden zu können. Bis Khizr Khan das Wort ergriff. Gordon Repinski hat den Mann daheim besucht, über den es vielleicht später einmal heißt: Er hat Trump verhindert. Schon zum zweiten Mal kommt Humayun Khan in der Debatte vor. Der junge US-Soldat kam im Irak ums Leben. Sein Vater hatte auf dem demokratischen Parteitag im Juli einen großen Auftritt, als er Donald Trump vorwarf, die Verfassung zu verraten. Mein Kollege Gordon Repinski besuchte Khizr Khan damals in Virginia. Wer das schöne Stück nochmal lesen will, hier:

- Trump punktet bei Clintons E-Mailaffäre, aber auch bei Obamacare, weil er konkrete Probleme anspricht

- Clinton punktet bei Trumps Sextape

Halbzeit in der Debatte. Es lohnt ein Blick auf die Ergebnisse des republikanischen Wahlforschers Frank Luntz, der in den Vorwahlen Trumps Erfolg sehr genau vorhergesagt hat. Luntz begleitet die Debatte mit einer Peergroup live. Seine Ergebnisse:

Clinton: "Es ist gefährlich, sich auf die demagogische Rhetorik von Donald einzulassen. Ich habe viele Muslime getroffen und gehört, wie wichtig es ihnen ist zu hören, dass sie dazugehören. Ich stehe für ein Land, in dem sie genauso dazugehören wie jeder andere Amerikaner."

Jetzt eine Frage zur Islamfeindlichkeit. Trumps Antwort: "Islamfeindlichkeit ist eine Schande, aber Muslime müssen die Probleme auch benennen." Alles klar.

Hinter den Kulissen findet eine parallele Debatte statt: Die Lager von Trump und Clinton befeuern die Journalisten mit konkurrierenden Emails. Am schönsten sind die von Team Trump, allesamt in Großbuchstaben: "HILLARY CLINTON’S HORRIBLE TREATMENT OF WOMEN." "DONALD TRUMP’S HISTORY OF EMPOWERING WOMEN." "HILLARY ATTACKS CREDIBILITY OF 12-YEAR-OLD RAPE VICTIM, LAUGHS."





Tweet des ehemaligen Parteichefs der Republikaner. Im Ernst. twitter.com/MichaelSteele/…

Nach der ersten halben Stunde steht Trump besser da, als erwartet: er hat sich aus der Ecke des Sex-Videos herausgeboxt und Clinton seinerseits in die E-Mailaffäre getrieben, wo er ihr einen Wirkungstreffer versetzt hat. Angesichts der desaströsen Ausgangslage: bemerkenswert.

Bill und Chelsea Clinton (Foto: Reuters)

Großes Kino, wie Trump hinter Clinton steht, während sie die nächste Frage beantwortet. Als würde er sie jeden Moment würgen. Clinton ist in seinen Teil der Bühne eingedrungen, aber richtet sich an den Fragensteller. Der Kampf wird an diesem Abend auch um jeden Zentimeter auf dem blauen Teppich ausgetragen.

Melania und Ivanka Trump verfolgen die Debatte (Foto: AFP)

"OK Donald, I know you are trying to change the subject because your campaign is exploding and the Republicans are all leaving you" Clinton in response to Trump's incessant interruptions.

Und wieder zeigt sich: Trump kann es nicht ausstehen, dass eine Frau ihm überlegen scheint.

Kurze Zwischenbilanz: Es ist eine beklemmende Debatte. Fast mit keinem Wort geht es bislang darum, in welche Richtung sich dieses Land ab November bewegen soll. Was wir sehen, ist eine Rivalität, die in offene Feindschaft umgeschlagen ist. Es geht um Sexaffären, Belästigungen und Beleidigungen. Trump scheint wie in Trance. Unter ihm als Präsident wäre sie "im Gefängnis", sagt er. Es ist surreal.

Trump gibt sich wieder beleidigt, als die Moderatoren die nächste Frage zulassen: "Toll, einer gegen drei."

This is not even a #debate anymore. #realdonaldtrump not present. Almost feel sorry for him. Well, almost.

Clinton agiert jetzt sehr sicher. Sie hat einen enormen Vorteil, weil sie das Format kennt. Trump dagegen wirkt völlig abwesend.