Newsblog zur US-Wahl Trump-Kampagne nennt Verhalten von Trump-Fan "erbärmlich"

@@01.50 Uhr

Trumps Wahlkampfmanagerin verurteilt antisemitische Zwischenrufe

Es gehört inzwischen zu jeder Wahlkampfveranstaltung Donald Trumps: Regelmäßig ergehen sich seine Anhänger in lauten "USA! USA! USA!"-Rufen. Am Samstagabend stellte sich in Phoenix im US-Bundesstaat Arizona ein Trump-Anhänger vor Journalisten, er trug ein T-Shirt mit dem Aufdruck "Hillary for prison 2016", beschimpfte die Reporter als "Feinde" und brüllte dann: "Jew-S-A! Jew-S-A!" Jew ist das englische Wort für Jude.

Trump campaign manager Kellyanne Conway: The man who shouted "Jew-S-A" is "deplorable" https://t.co/ZGGEWYoa1E https://t.co/g4Psfc1J7s — CNN Politics (@CNNPolitics) 30. Oktober 2016

Tausende Nutzer in sozialen Netzwerken teilten Videos des Vorfalls. Am Sonntag hat nun Trumps Wahlkampfmanagerin Kellyanne Conway das Verhalten des Mannes verurteilt. Es sei "komplett inakzeptabel und spiegelt in keiner Weise die Sichtweise unserer Kampagne oder unseres Kandidaten wider", sagte sie in einem CNN-Interview. Und ja, sie würde das Verhalten als erbärmlich ("deplorable") bezeichnen.

Das Wort hat im US-Wahlkampf besondere Bedeutung: Hillary Clinton wurde scharf dafür kritisiert, als sie bei einer Spendengala die Hälfte von Trumps Wählerschaft "erbärmlich" nannte. Später schwächte sie die Aussage ab.

Kellyanne Conway sagte nun: "Das Verhalten dieses Mannes war erbärmlich. Wäre ich vor Ort gewesen, hätte ich die Sicherheitsleute sofort gebeten, ihn rauszuwerfen."

@@00.30 Uhr

E-Mail-Affäre - FBI erhält Durchsuchungsbefehl

REUTERS

Das FBI brütet offenbar seit Wochen über den neuen E-Mails mit Bezug zu Hillary Clinton. Behördenchef James Comey - selbst Republikaner - will erst am Donnerstag davon erfahren haben, er informierte sofort den Kongress. Nun hat das FBI offiziell die Erlaubnis bekommen, die Mails auf dem Rechner zu durchsuchen. Das sagte ein Mitarbeiter der Strafverfolgungsbehörden, der anonym bleiben wollte. Wie die "Washington Post" berichtet, handelt es sich um fast 650.000 E-Mails - wobei darunter zahlreiche sind, die mit dem Fall Clinton nichts zu tun haben dürften, wie es in dem Artikel heißt. Lesen Sie hier mehr über den neuen Ärger der Demokratin.

@@00.10 Uhr

Donald Trump bedankt sich bei Anthony Weiner

AFP

Neun Tage noch bis zur US-Wahl - und im Endspurt sorgen die jüngsten Meldungen zur E-Mail-Affäre von Hillary Clinton für Aufregung. Ihr Konkurrent Donald Trump nutzt das für verschärfte Attacken gegen Clinton. Die Affäre sei "noch größer als Watergate" - der Skandal, der seinerzeit am Ende Präsident Richard Nixon zu Fall gebracht hatte.

FBI-Chef James Comey hatte am Freitag führende Kongressmitglieder in einem Schreiben darüber informiert, dass das FBI auf neue E-Mails aus Clintons Zeit als Außenministerin gestoßen sei, die jetzt unter die Lupe genommen würden. Die Nachrichten wurden offenbar im Zuge der Ermittlungen gegen den Ex-Abgeordneten Anthony Weiner entdeckt. Er ist mit der engsten Clinton-Vertrauten Huma Abedin verheiratet. Gegen Weiner wird wegen des Versendens anstößiger SMS unter anderem auch an Minderjährige ermittelt. Abedin hat sich mittlerweile von ihm getrennt (mehr zur öffentlichen Selbstzerstörung Weiners lesen Sie hier).

In Las Vegas sagte Donald Trump vor Anhängern: "Wir hätten nie gedacht, dass wir uns einmal bei Anthony Weiner bedanken würden."