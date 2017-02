Feinde der Demokratie Warum man als Konservativer gegen Trump sein muss

Darf man Donald Trump in der Pose eines Henkers der Freiheit zeigen? Viele Menschen, die am Wochenende das Titelbild des SPIEGEL sahen, fanden es richtig. Andere hat es empört. "Bei aller Freude am Polemisieren, aber so ein Cover geht gar nicht, vermutlich sehen Sie das ähnlich", schrieb mir ein Kollege aus Berlin.

Ehrlich gesagt, ich war unsicher, wie ich es sehen sollte. Trump ist wirr im Kopf, kindisch, autoritär, rachsüchtig, vielleicht ist er sogar ein bißchen verrückt. Aber bislang hat er niemanden seiner Kritiker einsperren oder hinrichten lassen. Es ist auch noch keine Zeitung geschlossen worden und kein Fernsehsender vom Netz gegangen, obwohl er die Medien dauernd als lügenhaft und parteiisch beschimpft.

Der Führer schützt das Recht

Das einzig Konkrete, was man Trump vorwerfen kann, ist, dass er für die Dauer von 90 Tagen eine Einreisesperre für sieben mehrheitlich muslimische Länder erlassen hat. Das ist schändlich, keine Frage, weil er Menschen allein aufgrund ihrer religiösen Überzeugung zur Gefahr erklärt. Aber muss man den amerikanischen Präsidenten deshalb mit dem abgeschlagenen Kopf der Freiheitsstatue in der Hand abbilden? Und was will man in drei Monaten zeigen, wenn seine Regierung richtig Fahrt aufgenommen hat? Das waren die Gedanken, die mir durch den Kopf gingen.

Dann las ich den Tweet, den Trump am Samstag morgen abgesetzt hatte, um seinem Ärger über den Bundesrichter James Robart Luft zu machen, der den Muslim-Bann aufgehoben hatte. "Die Meinung dieses sogenannten Richters, der die Vollstreckung des Rechts unserem Land aus der Hand nimmt, ist lächerlich und wird keinen Bestand haben", hatte Trump um 8 Uhr 12, kurz nach dem Aufstehen, geschrieben. Wer das als Richterschelte versteht, verkennt, was hier zum Ausdruck gebracht wird.

Man muss den Satz der Beleidigungen entkleiden, um seine eigentliche Botschaft zu verstehen. Das Volk spricht durch mich, seinen Präsidenten, heißt er im Kern: Wer sich dem Willen des Volkes und seinem Wunsch nach Gerechtigkeit in den Weg stellt, ist ein Verräter. Man kann es, wenn man will, auch gewählter ausdrücken: "Der Führer schützt das Recht vor dem schlimmsten Missbrauch, wenn er im Augenblick der Gefahr Kraft seines Führertums als oberster Gerichtsherr unmittelbar Recht schafft."

Dieser Satz stammt von Carl Schmitt, er hat ihn 1934 niedergeschrieben. Aber er hätte ihn, wäre er in einer anderen Zeit geboren, auch 1789 oder 1917 zu Papier bringen können. Die Justiz als Werkzeug des Volkswillens: Das war immer schon der Klang der Revolution.

Die Moral in den Institutionen

Wir müssen uns an den Gedanken gewöhnen, dass Trump nicht nur ein Rassist und Frauenfeind ist. Dass er das zu sein scheint, ist bedauerlich, aber damit ließe sich leben. Der amerikanische Präsident ist ein Feind der Demokratie und ihrer Institutionen - das unterscheidet ihn von allen seinen Vorgängern im Amt. Wer von sich glaubt, dass er den wahren Volkswillen verkörpert, kann die Gewaltenteilung nur für Mummenschanz halten. Oder schlimmer noch: für einen Betrug an der Mehrheit des Volkes, die er repräsentiert. Einspruchsfristen, Berufungsverfahren? Alles juristische Fallstricke, ersonnen von sogenannten Richtern, um der direkten Justiz und damit dem Volksgericht den Weg zu verlegen.

Dass die Linke gegen Trump anrennt, ist nicht weiter verwunderlich. Aber ich beobachte mit Interesse, dass man sich auch rechts der Mitte in Stellung bringt. Der Konservative weiß besser als jeder andere, dass die Moral in den Institutionen liegt, nicht im Einzelnen. Deshalb liest man in Blättern wie dem "Weekly Standard", der zu den eloquentesten Verteidigern der Bush-Administration zählte, nun die ätzendsten Trump-Verrisse. Auch die "Frankfurter Allgemeine Zeitung", das einzig wirklich konservative Blatt in Deutschland, lässt keinen Zweifel, wo die Redaktion steht, wenn es um Trump geht. "Dann helfe uns Gott", war ein Kommentar des Herausgebers Berthold Kohler zu den Erfolgsaussichten des Trumpismus überschrieben.

Das Bürgertum hat schon einmal den Fehler gemacht, sich die Feinde der Freiheit schön zu reden, von diesem Fehler hat es sich lange nicht erholt. Es sieht so aus, als ob man den Fehler nicht wiederholen möchte. Ich will damit nicht Trump und Hitler auf eine Stufe stellen. Vergleichen wir Trump mit Lenin oder, wenn man zu den Anfängen zurückgehen will, Robespierre. Es ist seit dem Sturm auf die Tuilerien immer die gleiche Sprache: Wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Mitleid ist Hochverrat. Heute übergeben wir die Macht an euch, das Volk zurück. Letzteres ist aus der Antrittsrede des neuen US-Präsidenten.

Ich habe neulich an anderer Stelle über den deutschen Trump-Fan als Vertreter einer seltenen Spezies geschrieben. Es scheint mehr Trump-Fans zu geben, als ich dachte. Meine Timeline auf Facebook ist voll von Leuten, die den SPIEGEL als Hetzblatt beschimpfen und jeden, der dort arbeitet, als Lumpen. Ich vermute, dass viele der Leute, die jetzt vehement für Trump Partei ergreifen, genau das an ihm bewundern, was Menschen wie ich ablehnen. Für sie ist die ungehinderte Volksherrschaft keine Schreckensidee, sondern eine Verheißung. Wenn sie hören, dass die Justiz zum Werkzeug gemacht werden soll, empfinden sie dies als Bestätigung ihrer Wünsche, nicht als Bedrohung.

Das Titelbild des SPIEGEL zeigt nicht, was ist, sondern was sein wird, wenn sich der Trumpismus Bahn bricht. Wer an Freiheit und Demokratie hängt, kann nur beten, dass die demokratischen Institutionen stärker sind als ihre Verächter.