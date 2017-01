Russland Putin und Trump - ein Traum für Kosaken

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

"Wir warten auf Sie in Russland" heißt es in der E-Mail an Donald Trump, abgeschickt in St. Petersburg. Verfasser ist Andrej Poljakow. Ein stattlicher Mann, graue Fellmütze auf dem Kopf. Am schmalen Gürtel, den er um seinen pelzbesetzten Mantel gebunden hat, hängt ein Säbel.

Poljakow ist Oberhaupt der Kosakenverbände "Irbis" (Schneeleopard) in St. Petersburg und Leningrader Region mit rund 3300 Mitgliedern. Der 54-Jährige hat Trump selbstverständlich zu seinem Wahlsieg im November gratuliert, sagt er, und ihn zu sich nach Russland eingeladen. Schließlich ist Trump Ehrenmitglied seiner Kosakenvereinigung.

Poljakow hat Trump schon im August zum Jessaul ernannt, ein Rang, der einem Rittmeister der Kavallerie entspricht. Damals glaubte kaum einer an den Erfolg des Republikaners. Der Kosakenchef schon.

Das Oberhaupt der Reiterverbände, der Ataman, wohnt unweit des Dorfes Kasimowo - von St. Petersburg geht es rund 50 Kilometer über schneebedeckte Straßen, bis zu einem Tor. Dahinter erstreckt sich Poljakows Grund: ein Hektar Land, auf dem sich ein Steinhaus mit russischer Fahne befindet, Stallungen für Hühner, Ziegen und eine Kuh, ein Gemüsegarten.

Vier Gründe für Trump

Poljakow ist ein ethnischer Kosake, darauf legt er viel Wert. Er ist in der Region Kuban im Nordkaukasus geboren. Er erzählt von seinem Urgroßvater, den er später auf Familienfotos zeigt. Wie dieser rauche und trinke er nicht, bete zwei Mal am Tag, sagt der orthodoxe Christ. Er wolle sich selbst versorgen, das traditionelle Leben seiner Vorfahren leben.

Warum er Trump für den richtigen US-Präsidenten hält? Erstens wolle Trump nicht mehr die Nato mit amerikanischen Geld durchfüttern. Während er spricht, stapft Poljakow durch den Schnee, Gänse schnattern. Zweitens wolle er die Beziehungen zu Russland verbessern. Drittens wolle er mit Moskau gegen die Terrororganisation "Islamischer Staat" kämpfen. Viertens finde er den russischen Präsidenten Wladimir Putin sympathisch.

SPIEGEL ONLINE Andrej Poljakow

Für Poljakow ist gerade dieser letzte Punkt wichtig. Putin sei "der größte Anführer der letzten hundert Jahre". Er habe Russland wieder aufgebaut, ein Land, das nach dem Zerfall der Sowjetunion de facto einen Bürgerkrieg erlebt, wirtschaftlich in Trümmern gelegen habe. Der Ataman hat ihm deshalb eine Büste im Cäsar-Stil gewidmet, auch wenn der Präsident seinem Volk leider immer noch kein eigenes Land zur Verfügung gestellt habe.

Putin ist seit drei Jahren Ehrenmitglied der Kosaken, schließlich stammt er aus St. Petersburg. Es klingt wie eine große Petersburger Kosaken-Familie, in die auch Trump aufgenommen wurde.

Im Patriotismus vereint

Für den Kreml sind die Kosaken mit ihren Familien - rund fünf Millionen Menschen sollen es in Russland sein - mehr als nur folkloristisches Überbleibsel der Reiterverbände, die sich im 15. Jahrhundert in der Steppe bildeten. Diese waren im Laufe der Geschichte vielen Herren zu Diensten, darunter den Zaren, später in Teilen auch der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg. Die Sowjets verfolgten die Kosaken, unterdrückten das Reitervolk, das sich wieder rehabilitierte.

DPA Wladimir Putin



Für Putin, der russische Traditionen betont und sein Land im Patriotismus vereint, sind die Kosaken eine wichtige Stütze. Sie standen für den Schutz des Landes, verteidigten Grenzen und sorgten für Ordnung. Auch Poljakow hat gedient, er war sieben Jahre lang Soldat.

Auf Fotos zeigt er sich mit Abzeichen, auf denen "Neurussland" steht: Mitglieder seines Verbandes kämpften und kämpfen auf Seiten der prorussischen Separatisten im Donbass. Die Annexion der Krim nennt Poljakow "Wiedervereinigung" mit Russland. Aus Freude darüber hat er sich eine Kirche in seinem Garten errichten lassen, einen Monat habe der Bau gedauert. Der Kosake hofft darauf, dass sich Putin und Trump nun abstimmen, ihre "Einflusssphären" klären, wie er es ausdrückt.

Eine besonders gute Partie

Dabei könne helfen, dass Trump mit einer "slawischen Schönheit" verheiratet sei. Melania Trump stammt aus Slowenien. "Wenn ein Mann eine Slawin zur Frau hat, dann zeigt das, dass auch er einen slawischen Charakter hat", erklärt der Kosakenchef.

Und eigentlich, fügt er nach kurzem Überlegen hinzu, habe Trump auch einen russischen Charakter. Es folgt eine weitere Auflistung, dieses Mal über Trumps Neigung zu Stolz, Fleiß, Ehrlichkeit, Temperament, Direktheit. Denn der Republikaner spreche aus, was er denke. All das mache den russischen Charakter aus. Putin und Trump seien also gar nicht so verschieden.

REUTERS Donald Trump



Im Sommer habe Trump sich tatsächlich gemeldet und seine Freude über die Unterstützung der Kosaken bekundet, sagt Poljakow. Zumindest habe Trumps Namen unter der Antwort-Mail im August gestanden. Das Team des Amerikaners wolle sich noch einmal melden. Bisher hat er aber nicht auf die Einladung nach St. Petersburg reagiert.

Der Kosake ist nicht der einzige, der auf einen Trump-Besuch in Russland hofft. Der neue US-Präsident ist seit Wochen das Thema in den Medien. Das Staatsfernsehen zeigt Trump nahezu stündlich. Putin verteidigt seinen künftigen Amtskollegen gegen kritische Fragen im Zusammenhang mit einem kompromittierenden Dossier, inklusive angeblicher sexueller Vorlieben. Die Erwartungen an Trump, die in den kremlnahen Medien inszeniert werden, sind groß - so groß, dass manch ein Außenpolitikexperte in Russland vor Illusionen warnt.

Auch Kosake Poljakow geht lieber auf Nummer sicher - die Ehrenmitgliedschaft sei eine Art Vorschuss, sagt er. Erst wenn Trump die Beziehungen zwischen Russland wirklich verbessert habe, erhalte er die Medaille für die Verdienste um das Kosakentum.

Zusammengefasst: Am Freitag wird Donald Trump als US-Präsident vereidigt. Kosakenverbände in St. Petersburg und der Leningrader Region haben den Republikaner bereits im August zum Ehrenmitglied ernannt. Kosakenchef Andrej Poljakow lobt Trump und spricht gar von einem russischen Charakter des neuen Staatschefs. Der patriotische Christ hofft, dass Trump die Beziehungen zu Russland verbessert - im ganzen Land sind die Erwartungen an den Amerikaner groß.