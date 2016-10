100-Tage-Plan Wenn Trump Präsident wird...

Nur noch rund zwei Wochen bis zur Wahl des US-Präsidenten. Nach den Skandalen um seine frauenfeindlichen Äußerungen und angebliche sexuelle Übergriffe versucht Donald Trump seine politischen Botschaften wieder in den Vordergrund der Debatte zu rücken. Im US-Bundesstaat Pennsylvania stellte der Präsidentschaftskandidat der Republikaner Maßnahmen vor, die er in den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit angehen würde.

Es war größtenteils eine Zusammenfassung von Ideen, die er im Wahlkampf schon vorgestellt hatte. Sollte er Präsident werden, will Trump unter anderem:

Die nordamerikanische Handelsvereinbarung (Nafta) neu verhandeln und den Transpazifischen Handelspakt (TPP) fallenlassen.

(Nafta) neu verhandeln und den Transpazifischen Handelspakt (TPP) fallenlassen. Die Ausgaben für das US- Militär erhöhen.

erhöhen. Das von Barack Obama eingeführte Krankenversicherungssystem ("Obamacare") abschaffen und die Zulassung neuer Medikamente beschleunigen.

("Obamacare") abschaffen und die Zulassung neuer Medikamente beschleunigen. Eine Taskforce gegen Gewaltverbrechen bilden und Migranten, die wegen solcher inhaftiert sind, sofort abschieben. Länder, die solche Personen nicht zurücknehmen würden, sollten keine Visa mehr bekommen.

bilden und Migranten, die wegen solcher inhaftiert sind, sofort abschieben. Länder, die solche Personen nicht zurücknehmen würden, sollten keine Visa mehr bekommen. Eine Mauer an der Grenze zu Mexiko bauen, für die Mexiko bezahlen soll. Illegale Einwanderer, die nach der Abschiebung wieder in die USA einreisen, sollen laut Trump mindestens zwei Jahre ins Gefängnis. Im Wiederholungsfall sogar für fünf Jahre.

bauen, für die Mexiko bezahlen soll. Illegale Einwanderer, die nach der Abschiebung wieder in die USA einreisen, sollen laut Trump mindestens zwei Jahre ins Gefängnis. Im Wiederholungsfall sogar für fünf Jahre. Um die "Korruption in Washington zu beseitigen", so Trump, werde seine Regierung unter anderem mit einem Verfassungszusatz die Amtszeit von Kongressabgeordneten begrenzen.

Trump sprach in Gettysburg, wo eine der entscheidenden Schlachten des Sezessionskrieges stattfand und Abrahma Lincoln 1863 seine historische Rede gehalten hatte ("Gettysburg Address").

Erneut Manipulationsvorwürfe, Drohungen

Erneut warf er US-Medien vor, sich mit seiner Rivalin Hillary Clinton verschworen zu haben, um seinen Wahlsieg zu verhindern. "Sie versuchen verzweifelt, die Stimmen der amerikanischen Bürger und das Votum für mich zu unterdrücken", so Trump. Clinton und die Medien versuchten, "den Geist der Wähler zu vergiften".

Er kündigte an, alle Frauen, die in den vergangenen Tagen mit Vorwürfen sexueller Belästigung an die Öffentlichkeit gingen, nach der Wahl am 8. November zu verklagen.

Als Beispiel für die Machtkonzentration in den US-Medien nannte er die möglicherweise bevorstehende Übernahme des Medienkonzerns Time Warner, zum dem unter anderem der Nachrichtensender CNN gehört, durch den Telekommunikationsriesen AT&T. Bisher sind dies nur Berichte, bestätigt ist die Übernahme noch nicht. Einem solchem Geschäft würde seine Regierung nicht zustimmen, sagte Trump. "Deals wie diese zerstören die Demokratie."

In den meisten Umfragen liegt Trump derzeit klar hinter der demokratischen Kandidatin Hillary Clinton. Er behauptet seit Längerem im Vorgriff auf die drohende Niederlage, die Wahlen würden zu seinen Ungunsten manipuliert. Im Falle eines fragwürdigen Resultats wolle er sich das Recht vorbehalten, das Ergebnis anzufechten. Sollte er gewinnen, werde er den Ausgang der Wahl akzeptieren, sagte Trump zuletzt vor Anhängern in Delaware im Bundesstaat Ohio.

Sehen Sie hier den Verlauf Umfragewerte: