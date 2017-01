Russen über Donald Trump "Ich lade ihn zum Eisbaden nach Moskau ein"

Walentina Nikolajewna, 61, aus St. Petersburg, arbeitet in einer Fabrik, in der Waggons überholt werden



Ob sie sich über den neuen US-Präsidenten freue? Was sie von ihm für die russisch-amerikanischen Beziehungen erwarte? Walentina lacht. Sie hält einen Zettel hoch, den sie gerade in einer Art Tombola gezogen hat - darauf steht "Laskowoje slowo prijatno ljubomu" - was so viel heißt wie "Ein freundliches Wort ist jedem angenehm". Also sinngemäß: Wer Freundlichkeit erwartet, muss auch selbst so auftreten. "Das passt doch als Antwort", findet Walentin - gelte es doch durchaus für beide Länder.