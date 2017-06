Umstrittene Geschäfte Darum klagen 196 Abgeordnete gegen Trump

Die Rede ist vom "Versagen des Präsidenten": Knapp 200 US-Abgeordnete haben Klage gegen Donald Trump eingereicht. Es geht um mögliche Interessenskonflikte als Staatsoberhaupt, um umstrittene Einnahmen aus seinem Firmenimperium, bereits mehrere Gerichte befassen sich damit. Was steckt dahinter? Der Überblick:

Was wird Trump vorgeworfen?

Trump soll illegal Geld aus einer Vielzahl von Geschäften kassiert haben - so sehen es seine Gegner. Im Kern beziehen sie sich auf die sogenannte Vergütungsklausel der Verfassung. Diese verbietet US-Beamten grundsätzlich, Geschenke und andere Vorteile von ausländischen Regierungen anzunehmen.

Ärger gibt es unter anderem wegen Trumps neuem Luxushotel in Washington, nicht weit vom Weißen Haus entfernt. Zuletzt stiegen dort ausländische Regierungsdelegationen und Lobbyisten ab. Allein Vertreter aus Saudi-Arabien sollen Hunderttausende Dollar für ihren Aufenthalt ausgegeben haben. Das hat ein zudem besonderes Geschmäckle, weil Trump zuletzt sehr freundschaftliche Kontakte zu dem umstrittenen Königreich pflegte.

Der US-Präsident hat zwar die Leitung seines Konzerns vor Amtsantritt an seine Söhne abgegeben. Doch er selbst bleibt Eigentümer des Konzerns - und profitiert deshalb weiter von den Gewinnen.

Wer klagt gegen Trump?

Mehrere Gerichte befassen sich mit ähnlichen Klagen, die Trump eine Verquickung von privaten Geschäften mit seinem Amt als US-Präsident vorwerfen. Wohl nie zuvor haben so viele Abgeordnete und Senatoren eine Klage gegen den Amtsinhaber unterzeichnet wie in dem jüngsten Fall. Die 196 Kongress-Mitglieder sind allesamt Demokraten. Mit der Angelegenheit soll sich das Bundesgericht in Washington D.C. befassen. Die Parlamentarier sind der Auffassung, Trump habe ihre Rechte verletzt, weil nur der Kongress ausländische Geschenke und Zahlungen bewilligen dürfe.

Bereits kurz nach Trumps Amtseinführung im Januar hatte eine Anti-Korruptions-Organisation Klage vor dem Bundesgericht in New York eingereicht. Später schlossen sich mehrere Hotel- und Restaurantbesitzer an. Sie sehen sich in ihren Geschäften benachteiligt.

Einen ähnlichen Hintergrund haben die Vorwürfe, die Anfang der Woche Staatsanwälte aus dem District of Columbia und Maryland vortrugen. Sie fürchten Wettbewerbsverzerrung gegenüber Hotels und Veranstaltungshallen, die den Regierungen in ihren Bundesstaaten gehören.

Was wollen die Kläger?

Die Trump-Regierung weist die Vorwürfe zurück. Die Regelung in der Verfassung ziele nicht darauf ab, normale Privatgeschäfte zu beeinträchtigen. Tatsächlich gilt es nicht als sicher, ob es am Ende auch zu Prozessen kommt. Rechtsexperten räumen der Klage aus Maryland die besten Chancen ein.

So oder so, Trumps Kritikern geht es um mehr: Sie wollen öffentlichen Druck auf den Präsidenten ausüben, um ihn dazu zu bewegen, dass er seine Geschäftsbeteiligungen offenlegt - und seine Holding gegebenenfalls in einen Treuhand-Fonds überführt.

Die US-Regierung steht ohnehin gewaltig unter Druck: Die Affäre um mögliche Einflussnahme Russlands in die amerikanische Politik belastet Trumps Amtszeit schwer. Zudem erlitt der Republikaner zuletzt immer wieder Schlappen vor Gericht, etwa im Streit um sein gestopptes Einwanderungsverbot für Menschen aus sechs vorrangig islamischen Ländern. Da kann er den neuen Ärger um seine Hotels sicher nicht gebrauchen.