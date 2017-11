Offizielles Trump-Porträt Einmal recht freundlich, bitte

Es dauerte nicht lange, bis die offiziellen Porträts von Donald Trump und Mike Pence in den sozialen Netzwerken verbreitet wurden. Zahlreiche Nutzer bearbeiteten die Fotos allerdings vorher, und so wurde aus dem US-Präsidenten mal der Joker aus "Batman" oder Lord Voldemort aus den "Harry Potter"-Filmen, mal bekam er den Kopf von Wladimir Putin aufgesetzt oder ein Hitlerbärtchen verpasst (eine Liste dieser bearbeiteten Bilder sehen Sie beispielsweise hier).

Neun Monate lang hat es gedauert, bis das Weiße Haus die offiziellen Bilder veröffentlichte. Das ist recht ungewöhnlich, bei Trumps Vorgänger Barack Obama hatte es beispielsweise nur einen Monat gedauert. Die aktuellen Fotos seien von dem United States Government Printing Office produziert worden, heißt es in einer Mitteilung des Weißen Hauses. Nun sollen sie an Bundeseinrichtungen im ganzen Land geschickt werden - dort hängen traditionell Präsidentenfotos an den Wänden.

Mike Pence trug für die Aufnahme ein dunkles Jackett, eine US-Flagge ans Revers gepinnt, dazu ein weißes Hemd und eine rote Krawatte. Er lächelt. Im Hintergrund ist eine weitere US-Flagge zu sehen. Die Komposition für Trumps Foto ist recht ähnlich. Aufgenommen wurde es von der Weißen-Haus-Fotografin Shealah Craighead, laut CNN schoss sie das Foto im renovierten Oval Office. Trump trägt einen dunkelblauen Anzug und eine blaue Krawatte, so weit, so gewöhnlich. Für Schlagzeilen sorgt vor allem: sein Gesichtsausdruck.

Trump grinst. Bei vielen seiner bisherigen Fotos für offizielle Zwecke - beispielsweise auf seinem Twitter-Account oder dem des Weißen Hauses - wird der US-Präsident eher als harter Anführer inszeniert, mit verschränkten Armen, ernstem Blick und einem Gesichtsausdruck, als wolle er seinem Gegenüber gleich seinen berühmt gewordenen Slogan aus TV-Show-Zeiten entgegenrufen: "You are fired!"

Das aktuelle Foto erinnere hingegen an ein Smiley-Emoji, schreibt die "New York Times". Für das Foto sei der "orangefarbene Glanz" heruntergedimmt worden, "aber das Lachen ist, was wirklich heraussticht". Es sehe fast so aus, als würde Trump gekitzelt.

Schneller war übrigens Trumps Ehefrau Melania: Ihr offizielles Porträtfoto wurde bereits im April veröffentlicht. Mehr dazu sehen Sie in folgender Bilderstrecke: