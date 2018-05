Die Europäer und das Iran-Abkommens Dann eben ohne Trump

Als Donald Trump am Dienstagmittag Ortszeit im Weißen Haus vor die Presse trat, hatten die Diplomaten in Berlin die Hoffnung längst aufgegeben. Aus Washington hatte man zwar in den letzten Tagen keine Details über die anstehende Entscheidung erfahren. Der Ausstieg Trumps indes war vorprogrammiert, überrascht hat nur noch der extrem scharfe Ton.

Die Rettungsmission der Europäer, die Last-Minute-Reisen von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Kanzlerin Angela Merkel, die Warnungen und Appelle, alles war also vergebens. Wochenlang hatten EU-Gesandte in Washington verhandelt, immer neue Zusatzverträge zum Iran-Vertrag offeriert, um Trump zu besänftigen. Alles umsonst.

Trotz Frustration blieb nichts anderes, als nach vorne zu blicken. Den ganzen Tag schon feilten Berlin, Paris und London deswegen an einer Erklärung. Die grobe Idee: Auch nach dem US-Ausstieg soll der Vertrag zur Eindämmung des iranischen Nuklearprogramms weiter gültig bleiben - eben nur zwischen Teheran und den Uno-Sicherheitsrats-Mächten Großbritannien, Frankreich, China, Russland, und der EU.

Die Erklärung liest sich kämpferisch: "Wir sehen uns weiterhin verpflichtet, uns für den Erhalt des Abkommens einzusetzen, und werden mit allen verbliebenen Parteien darauf hinwirken, dass das Abkommen bewahrt wird." Die USA werden in dem Statement direkt aufgefordert, nichts gegen die Staaten zu unternehmen, die den Deal beibehalten wollen.

Mit Bedauern und Sorge haben wir die Entscheidung von @POTUS Trump zum #irandeal zur Kenntnis genommen. Wir sind dem Abkommen weiter verpflichtet - Kanzlerin #Merkel, Präsident @EmmanuelMacron und PM @Theresa_May in einer gemeinsamen Erklärung. pic.twitter.com/xQfzvZFfdd — Steffen Seibert (@RegSprecher) 8. Mai 2018

Die Positionen könnten nicht unterschiedlicher sein. Trump kündigte an, die USA würden ihre scharfen Sanktionen sofort wieder einsetzen. Die sogenannten E3-Staaten Großbritannien, Frankreich und Deutschland sicherten Teheran indes "den Erhalt von wirtschaftlichen Vorteilen für das iranische Volk" zu, wenn sich das Land weiter an das Abkommen halte und internationale Kontrollen zulasse.

Der Plan der Europäer ist von der Angst vor einer Eskalation im Nahen Osten getrieben: Iran könnte nach der Aufkündigung des Deals sein Atomprogramm sofort wieder hochfahren, so das Horror-Szenario, und damit Israel zu einer militärischen Intervention anstacheln. Der Nahe und Mittlere Osten würde zwangsläufig weiter ins Chaos abrutschen.

Die Not-Idee der Europäer kreist nun um die Idee, Iran wenigstens für eine gewisse Zeit zu besänftigen, also quasi von Dummheiten abzuhalten. Zwar können die Europäer nicht verhindern, dass die USA ihre straffen Wirtschaftssanktionen sofort wieder hochfahren, folgen aber müssen Deutschland, Frankreich und Großbritannien der Linie von Trump nicht.

Reaktivieren die Europäer ihre Sanktionen gegen Iran nicht, wäre das ein Zeichen des Entgegenkommens, hofft man in Brüssel. Europäische Unternehmen könnten so weiter Handel mit Teheran treiben, die wirtschaftlichen Folgen des US-Ausstiegs könnten so zumindest etwas weniger hart ausfallen als befürchtet.

Einige Diplomaten denken weiter. Im Gespräch ist, im Iran aktive EU-Firmen finanziell gegen mögliche US-Sanktionen abzusichern. Vergangene Woche haben darüber schon einige EU-Staaten in Rom beraten. Großunternehmen, die Niederlassungen in den USA haben, werden sich durch solche Zusicherungen indes wohl nicht ködern lassen.

Deutsche Firmen sollen sich "sofort" aus Iran zurückziehen

Ob die Notmaßnahme greift, mag niemand versprechen. Wirtschaftskenner sind sich sicher, dass die Wiedereinführung von US-Sanktionen für Iran den bis heute bescheidenen Aufschwung mit einem Ruck radikal abbremst. Sichtbare Deals wie die Modernisierung der maroden Flugzeugflotte würden wohl sofort gekippt - was nutzen da kleine Projekte?

Zudem machte Trump ziemlich klar, dass er Alleingänge von Partnern der USA in Sachen Iran nicht zulassen will. Der neue US-Botschafter Richard Grenell twitterte kurz nach der Rede die Interpretation für Deutschland. Kurz und knapp wie sein Chef forderte er alle deutschen Unternehmen, die in Iran aktiv sind, zum sofortigen Rückzug von dort auf.

Wie lange die EU Zeit hat, ist schwer abschätzen. Der Druck der Hardliner auf Präsident Hassan Rohani wird wachsen, die Konservativen kritisieren ihn seit jeher für den Deal mit den USA. Nun, da sich Iran auf ein neues Sanktions-Regime einstellen muss und er als Verlierer des Abkommens aussieht, wird es für den Reformer eng.

Zumindest verbal setzte Rohani auf Entspannung. "Wir haben statt eines Abkommens mit sechs Staaten nun eines mit fünf", sagte der Präsident nach der Trump-Rede. Man wolle nun mit den Europäern reden. Er machte allerdings auch deutlich, dass Iran sein Atomprogramm wieder hochfahren könne, wenn es hart auf hart komme.