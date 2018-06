Debatte in den USA Wie hart darf man Trump attackieren?

In den USA dominiert seit Wochen ein Thema: Donald Trumps Null-Toleranz-Politik an der Südgrenze, wo alle Einwanderer ohne Visum für illegal erklärt und eingesperrt werden, und wo ihnen Grenzschützer bis vor Kurzem die Kinder wegnahmen.

Mehr als 2300 Minderjährige wurden seit April von den Eltern getrennt, viele in Lagern eingesperrt. Eine Zusammenführung der Familien durch die Regierung ist nicht vorgesehen. Das sei die Aufgabe der Eltern, hieß es lapidar.

An der Aufregung konnte bislang weder das typische Trump-Störfeuer (Melania und die Jacke sowie Pöbeleien), noch ein hastiges, schlampiges Dekret des Präsidenten zur Lage an der Grenze etwas ändern.

Besonders die Situation der inhaftierten Kinder macht viele Amerikaner über Parteigrenzen hinweg wütend - so sehr, dass einige drastisch gegen ihre Regierung protestieren.

Zuerst hatte es Heimatschutzministerin Kristjen Nielsen getroffen, deren Chef Trump erklärt hatte, Mexikaner würden die USA "verpesten". Nielsen ging ausgerechnet bei einem Mexikaner essen - wo eine Aktivistengruppe linker US-Bürger sie lauthals beschimpfte. "Schande", riefen sie und fragten, wie Nielsen ihr mexikanisches Dinner genießen könne, wo sie mitschuldig an der Abschiebung Zehntausender Schutzsuchender sei.

Video Metro D.C. DSA

Am Wochenende traf es dann die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Huckabee Sanders. Eine Restaurantbetreiberin in Virginia verwies sie am Samstag aus ihrem Lokal Red Hen. Sanders arbeite für eine "unmenschliche und skrupellose" Regierung, so die Begründung.

Zur politischen Wortführerin dieses Zorns hat sich die US-Abgeordnete Maxine Waters erklärt, Urgestein der Demokraten aus Kalifornien:

"Wenn ihr ein Regierungsmitglied in einem Restaurant seht, in einem Geschäft, an der Tankstelle, steigt aus und verschafft euch Gehör, konfrontiert sie!", sagte Waters am Samstag und reagierte damit auf Proteste der vergangenen Tage.

DPA Maxine Waters, Abgeordnete der Demokraten aus Kalifornien

Nun debattieren US-Politiker: Wie viel Protest ist erlaubt, wo ist die Grenze?

Sanders fordert zivilisierten Umgang, Trump pöbelt und droht

Am Montag startete Regierungssprecherin Sanders die tägliche Pressekonferenz des Weißen Hauses mit einer Beschwerde über das Restaurant, das sie vor die Tür gesetzt hatte.

Man müsse "frei und ohne Angst vor Angriffen" debattieren können, das gelte für jeden, der eine "ordentliche Debatte über Ideen und politische Philosophie" pflegen wolle. Dass Sanders ihr Presse-Briefing mit der Geschichte vom Rauswurf beim Mexikaner eröffnete, soll eine direkte Anweisung Trumps gewesen sein.

AP Sarah Huckabee Sanders

Trump hatte schon zuvor auf seine Art reagiert: Er beschimpfte das Restaurant Red Hen als schmutzig. Und er beschimpfte die demokratische Abgeordnete Waters und drohte ihr indirekt mit Gewalt.

Trumps Reaktion im Video: "Lieber das verdreckte Vordach reinigen"

Video AP

Waters sei ein "Mensch mit außergewöhnlich niedrigem IQ", twitterte Trump. Sie habe zu "Gewalt gegen Anhänger aufgerufen, von denen viele zur Make-America-Great-Bewegung gehören. Pass auf, was du dir wünschst, Max!"

Waters antwortete und bezichtigte den Präsidenten der Lüge. Sie stehe für "sehr friedlichen Protest" und lehne jeden Aufruf zu Gewalt ab. Ihren Aufruf, Regierungsmitglieder zu konfrontieren und öffentlich bloßzustellen, nahm sie nicht zurück.

Doch auch in der Führung der US-Demokraten geht Waters' Aufruf einigen zu weit. Nancy Pelosi, ebenfalls Demokratin aus Kalifornien und Minderheitsführerin im Kongress, schrieb bei Twitter, Trumps "Mangel an Zivilisiertheit" habe "erwartbare, aber inakzeptable Reaktionen provoziert".

"Vulgäres, niederträchtiges Trumpland"

Die Demokraten treibt offenbar die Sorge um, dass Waters den Republikanern mit einem Nebenkriegsschauplatz genau die Ablenkung vom Einwanderungsskandal verschafft, die sich die Regierung so sehr wünscht - und dass die Debatte sich negativ auf die Kongresswahlen im Herbst auswirken könnte.

"Die einzige Möglichkeit, wie wir das Repräsentantenhaus verlieren, ist, wenn wir etwas tun, was die Trump-Anhänger aufstachelt", sagte Ed Rendell, ein führender Demokrat der "Washington Post". Damit bezog er sich auf eine Debatte um ein Amtsenthebungsverfahren, die von einigen liberalen Aktivisten angestoßen wurde.

Ein anderer Stratege der Demokraten, Paul Begala, sagte: "Meine Ablehnung, auf rechten Hass mit linkem Hass zu antworten, ist genauso strategisch wie moralisch." Das Ziel der Republikaner sei es, weiße Männer mit Oberschulabschluss wütend zu halten. "Ich will weißen Republikanerinnen mit Hochschulabschluss zeigen, dass sie im vulgären, niederträchtigen Trumpland keine Heimat haben."