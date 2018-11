Trump über Ukraine-Russland-Krise "Lasst uns Angela einbeziehen"

US-Präsident Donald Trump hat sich laut einem Medienbericht dafür ausgesprochen, dass sich Bundeskanzlerin Angela Merkel in den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine einschaltet. Die "New York Post" veröffentlichte Auszüge eines Interviews mit dem Präsidenten, in dem Trump den jüngsten Vorfall im Asowschen Meer kritisiert.

"Wir werden sehen, wir werden herausfinden, was passiert ist. Ich mochte den Vorfall nicht und wir bekommen einen Bericht darüber, was passiert ist", zitiert die Zeitung den US-Präsidenten.

Laut dem Blatt fügte er dann hinzu: "Angela, lasst uns Angela einbeziehen!" Trump sprach sich demnach auch dafür aus, neben Merkel auch Frankreich einzubeziehen - ließ aber offen, was die beiden Regierungen genau tun sollten.

Merkel hat schon mit Putin und Poroschenko telefoniert

Was Trump offenbar nicht bedachte: Merkel hat sich bereits in den Konflikt eingeschaltet und am Montag erst mit dem ukrainischen Staatschef Petro Poroschenko und dann mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefoniert.

Am Sonntag hatte die russische Küstenwache ukrainischen Militärschiffen die Durchfahrt durch die Meerenge von Kertsch vor der von Russland annektierten Halbinsel Krim verweigert und ein Schiff gerammt. Die drei ukrainischen Schiffe wurden aufgebracht. Dabei fielen auch Schüsse. 24 Matrosen wurden festgesetzt.

Trump hat wegen der Spannungen zwischen den beiden Ländern ein Treffen zwischen ihm und Putin in Frage gestellt. Eine offizielle Absage der Begegnung beim G20-Gipfel Ende der Woche durch die US-Regierung gab es aber bislang nicht. Bei dem Gipfel ist auch ein Treffen zwischen Trump und Merkel geplant.