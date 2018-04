Fall Stormy Daniels Trump will mit den Problemen seines Anwalts nichts zu tun haben

"Das hat nichts mit mir zu tun." US-Präsident Donald Trump hat sich in einem Interview von rechtlichen Problemen seines langjährigen Anwalts Michael Cohen im Fall um die Pornodarstellerin Stormy Daniels distanziert.

Worum geht es? Stephanie Clifford alias Stormy Daniels behauptet, eine Affäre mit Trump gehabt zu haben. Der Präsident dementiert das. Sein Anwalt Cohen sagte, er habe kurz vor der Präsidentenwahl 2016 Clifford aus eigener Tasche 130.000 US-Dollar (rund 110.000 Euro) gezahlt. Das Geld soll dazu gedient haben, sie von diesen Äußerungen abzubringen. In einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung teilte Cohen mit, von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machen zu wollen.

Trump sagte in dem Interview bei "Fox & Friends", er wisse nichts von der angeblichen Zahlung Cohens an Daniels. Es seien auch keine Wahlkampfmittel verwendet worden. "Von dem was ich sehe, hat er absolut nichts falsch gemacht", nahm Trump seinen Anwalt in Schutz.

Am 9. April hatte die US-Bundespolizei FBI das Büro, die Wohnung und das Hotelzimmer von Cohen durchsucht. Dabei beschlagnahmten Beamte E-Mails, Dokumente und Geschäftsunterlagen zu diversen Themen, darunter zu Cohens umstrittener Zahlung. Trump reagierte damals wütend auf die Razzia und sprach von einer "Hexenjagd" und einer "Schande".